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Bettiah News: बेतिया में 26 पुलिसकर्मियों अनुशासनिक कार्रवाई की गई है. वहीं, बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने एक साथ 14 पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है. इस कार्रवाई से बेतिया पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.
दरअसल, एसपी ने रविवार की रात दो डीएसपी से रात्रि गस्ती थाना के कार्यों का औचक निरीक्षण कराया, जिसमें पुलिस पदाधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई. बेतिया बैरिया नौतन जगदीशपुर बलथर सिकटा पुरुषोत्तमपुर इनरवा थाना अंतर्गत औचक निरीक्षण में रात्रि गस्ती में तैनात टीम नदारद मिली. थानों में ओडी के पदाधिकारियों की लापरवाही पाई गई.
वहीं, दोनों डीएसपी ने रात्रि के औचक निरीक्षण की रिपोर्ट एसपी को सौंपी, जिसके बाद एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने 14 पुलिस पदाधिकारियों को त्वरित निलंबित कर दिया. साथ ही 26 पुलिसकर्मियों के वेतन कटौती से लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की.
एसपी के इस कार्रवाई से बेतिया पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने सभी थानों समेत 112 और पुलिस गस्ती को सख्त हिदायत दी है कि कार्यों में लापरवाही पर पुलिस पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने बताया है कि अपराध नियंत्रण को लेकर यह कार्रवाई की गई है. पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों की लापरवाही से अपराधी बड़ी घटना को कभी भी अंजाम दे सकते हैं. यह देर रात्रि हुए निरीक्षण से यह साबित हो गया है. कई पुलिस पदाधिकारी अपनी ड्यूटी ईमानदारी पूर्वक नहीं कर रहे हैं. कई थानों में गस्ती नहीं दिखी, तो थाने के अंदर पुलिसकर्मी भी लापरवाह मिले, जिनपर कड़ी कार्रवाई की गई है.