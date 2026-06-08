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बेतिया में सोती रही पुलिस, जाग रहे थे एसपी! 14 अफसर निलंबित, 26 पर अनुशासनिक कार्रवाई

Bettiah Latest News: एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने 14 पुलिस पदाधिकारियों को त्वरित निलंबित कर दिया. साथ ही 26 पुलिसकर्मियों के वेतन कटौती से लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Shailendra
Published: Jun 08, 2026, 09:27 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:27 PM IST
बेतिया में सोती रही पुलिस, जाग रहे थे एसपी! 14 अफसर निलंबित, 26 पर अनुशासनिक कार्रवाई
Image Credit: बेतिया एसपी ने एक साथ 14 पुलिस अफसरों को निलंबित कर दिया

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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