बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने बताया है कि अपराध नियंत्रण को लेकर यह कार्रवाई की गई है. पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों की लापरवाही से अपराधी बड़ी घटना को कभी भी अंजाम दे सकते हैं. यह देर रात्रि हुए निरीक्षण से यह साबित हो गया है. कई पुलिस पदाधिकारी अपनी ड्यूटी ईमानदारी पूर्वक नहीं कर रहे हैं. कई थानों में गस्ती नहीं दिखी, तो थाने के अंदर पुलिसकर्मी भी लापरवाह मिले, जिनपर कड़ी कार्रवाई की गई है.