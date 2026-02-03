सुपरकॉप हो तो ऐसा: NEET स्टूडेंट केस की जांच में DGP तक सवालों के घेरे में, वहीं SP बेतिया ने 5 लड़कियों के लापता होने की गुत्थी 24 घंटे में सुलझाई

Bettiah News: बेतिया के कुमारबाग से गायब 5 किशोरियों को पुलिस ने दिल्ली के राजीव मेट्रो स्टेशन से बरामद कर लिया है. सभी को उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया है. बेतिया एसपी डॉ. शौर्य सुमन ने लड़कियों की बरामदगी के लिए रेल पुलिस से मदद मांगी थी.
Bettiah SP Shaurya Suman: बेतिया के एसपी शौर्य सुमन के खाते में मंगलवार को एक और उपलब्धि जुड़ गई. वे घंटों में केस को सॉल्व करने के लिए जाने जाते हैं और इसके लिए वाहवाही बटोरते रहते हैं. एक बार फिर उन्होंने 24 घंटे के भीतर केस को सॉल्व कर पूरे बिहार पुलिस के लिए नजीर पेश किया है. एक तरफ पटना के नीट स्टूडेंट प्रकरण में पटना पुलिस अपनी भद पिटवा चुकी है तो दूसरी तरफ बेतिया के एसपी शौर्य सुमन ने 24 घंटे के भीतर कुमारबाग से गायब 5 लड़कियों को न केवल खोज निकाला, बल्कि बरामदगी की कार्रवाई भी कर ली. जहां राज्य के डीजीपी पर नीट स्टूडेंट के परिजन धमकाने के आरोप लगा रहे हैं, वहां शौर्य सुमन की उपलब्धि नायाब मानी जानी चाहिए.
अब खबर पर आते हैं. बेतिया के कुमारबाग से गायब 5 किशोरियों को पुलिस ने दिल्ली के राजीव मेट्रो स्टेशन से बरामद कर लिया है. सभी को उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया है. बेतिया एसपी डॉ. शौर्य सुमन ने लड़कियों की बरामदगी के लिए रेल पुलिस से मदद मांगी थी. बेतिया पुलिस ने रेल पुलिस को सभी नाबालिग लड़कियों की फोटो भेजी थी. बेतिया रेलवे स्टेशन से लेकर गोरखपुर से लेकर दिल्ली तक सभी रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस अलर्ट थी.
पुलिस का कहना है कि लड़कियों ने घर से निकलने के बाद दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली थी. आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर जीआरपी मुस्तैद थी, लेकिन वे अंदर ही अंदर मेट्रो स्टेशन पहुंच गईं और वहां से राजीव चौक मेट्रो स्टेशन जा पहुंची. बेतिया पुलिस लगातार रेल पुलिस और दिल्ली पुलिस के संपर्क में थी.
उन 5 में से एक लड़की के पास मोबाइल फोन था, जिसको बेतिया पुलिस लगातार ट्रैस कर रही थी. इससे पुलिस को खासी मदद मिली. हालांकि कभी कभी मोबाइल बंद भी हो रहा था, लेकिन जैसे ही मोबाइल आन होता, बेतिया पुलिस को पता चल जाता कि वे अभी कहां हैं.
बता दें कि बेतिया पुलिस कप्तान डॉ. शौर्य सुमन किसी भी अपराध घटना को 24 घंटे के अंदर उद्भेदन करने के लिए जाने जाते हैं. एक बार अपहृत मासूम को 6 घंटे में गोरखपुर रेलवे स्टेशन से बरामद कर एसपी ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं. फिर आज एक बार 24 घंटे के अंदर पांच नाबालिग लड़कियों को बरामद कर बिहार पुलिस के लिए मिशाल कायम किया है.
रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी
