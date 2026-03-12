'गोदाम भरे हैं, पैनिक न हों, घर पहुंचेगा सिलेंडर', बेतिया डीएम ने जिलावासियों से की अपील

Bettiah Taranjot Singh: बिहार भर में गैस किल्लत की खबरों के बीच बेतिया डीएम तरनजोत सिंह ने जिलावासियों से अपील किया है गैस की किल्लत नहीं है. जिले के सभी गोदामों में गैस भरे पड़े हैं. किसी को पैनिक नहीं होना है. उन्होंने कहा कि गैस गोदाम पर उपभोक्ताओं को लाइन लगाने की जरूरत नहीं है. सभी उपभोक्ता ऑनलाइन गैस के आवेदन करें. दो से तीन दिन पर घर संबंधित गैस एजेंसी सिलेंडर घर पहुंचाएगी.

डीएम तरनजोत सिंह ने कहा कि भारत सरकार ने गैस डिलीवरी का 21 दिन के बजाय 25 दिन किया है. सभी उपभोक्ताओं को घर पर एजेंसी की तरफ से सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा.

दरअसल, बेतिया डीएम तरनजोत सिंह ने ये बातें जिले के सभी गैस एजेंसी के वेंडरों के साथ बैठक में कही. उन्होंने जिले के सभी को वेंडरों को दिशा निर्देश दिया कि समय से उपभोक्ताओं को सिलेंडर होम डिलीवरी करें.

डीएम ने बताया कि जिला में व्यवसायिक और घरेलू गैस की कोई किल्लत नहीं है. असमाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है, जो आमलोग को पैनिक कर रहे है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. गैस की कालाबाजारी करने वालों पर भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन नजर बनाए हुए है.

उन्होंने आगे कहा कि गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा. ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है. डीएम तरनजोत सिंह ने आमलोग से अपील किया है कि किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है जिला में पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

