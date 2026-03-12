Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3138466
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

'गोदाम भरे हैं, पैनिक न हों, घर पहुंचेगा सिलेंडर', बेतिया डीएम ने जिलावासियों से की अपील

Bettiah News: बेतिया के डीएम तनजोत सिंह ने गुरुवार को जिला सभी गैस एजेंसी के वेंडरों के साथ बैठक की. बैठक में उन्होंने सभी वेंडरों को दिशा निर्देश दिया. डीएम ने कहा कि समय से उपभोक्ताओं को सिलेंडर होम डिलीवरी करें.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 12, 2026, 06:28 PM IST

Trending Photos

बेतिया में गैस की नहीं है किल्लत, अफवाहों पर नहीं दें ध्यान
बेतिया में गैस की नहीं है किल्लत, अफवाहों पर नहीं दें ध्यान

Bettiah Taranjot Singh: बिहार भर में गैस किल्लत की खबरों के बीच बेतिया डीएम तरनजोत सिंह ने जिलावासियों से अपील किया है गैस की किल्लत नहीं है. जिले के सभी गोदामों में गैस भरे पड़े हैं. किसी को पैनिक नहीं होना है. उन्होंने कहा कि गैस गोदाम पर उपभोक्ताओं को लाइन लगाने की जरूरत नहीं है. सभी उपभोक्ता ऑनलाइन गैस के आवेदन करें. दो से तीन दिन पर घर संबंधित गैस एजेंसी सिलेंडर घर पहुंचाएगी.

डीएम तरनजोत सिंह ने कहा कि भारत सरकार ने गैस डिलीवरी का 21 दिन के बजाय 25 दिन किया है. सभी उपभोक्ताओं को घर पर एजेंसी की तरफ से सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा.

दरअसल, बेतिया डीएम तरनजोत सिंह ने ये बातें जिले के सभी गैस एजेंसी के वेंडरों के साथ बैठक में कही. उन्होंने जिले के सभी को वेंडरों को दिशा निर्देश दिया कि समय से उपभोक्ताओं को सिलेंडर होम डिलीवरी करें.

Add Zee News as a Preferred Source

डीएम ने बताया कि जिला में व्यवसायिक और घरेलू गैस की कोई किल्लत नहीं है. असमाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है, जो आमलोग को पैनिक कर रहे है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. गैस की कालाबाजारी करने वालों पर भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन नजर बनाए हुए है.

उन्होंने आगे कहा कि गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा. ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है. डीएम तरनजोत सिंह ने आमलोग से अपील किया है कि किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है जिला में पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

यह भी पढ़ें: मुकेश सहनी का सरकार पर तंज: 'रसोई गैस की किल्लत पर बर्तन न पिटवाने लगे सरकार'

TAGS

Bettiah Taranjot SinghBihar News

Trending news

Dead body
मौत के बाद भी अस्पताल को चाहिए थे पैसे, मेयर संजीव सिंह ने पैसे देकर छुड़ाया शव
Bihar rajya sabha election
बिहार राज्यसभा चुनाव: सम्राट चौधरी के आवास पर NDA की बड़ी बैठक, विपक्ष का प्रहार
Madhepura news
ज्वेलरी दुकान में विवाद के बाद मां-बेटी पर तेजाब से हमला, हालत गंभीर
Koderma News
कोडरमा में ACB का बड़ा धमाका: नकली शराब केस को 'मैनेज' करने पहुंचे दारोगा गिरफ्तार
Jehanabad news
जहानाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से 1536 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद
Motihari News
मोतिहारी में गड्ढे से बाइक निकालने गई JCB, निकलीं 2 बाइक और एक लाश
Mukesh Sahni
मुकेश सहनी का सरकार पर तंज: 'रसोई गैस की किल्लत पर बर्तन न पिटवाने लगे सरकार'
BPSC TRE 4
पटना में BPSC TRE 4 पर बवाल: B.Ed और D.El.Ed 2024-26 अभ्यर्थियों का प्रदर्शन
Gaurav Gogoi
बिहार की गलती से कांग्रेस ने लिया सबक: गठबंधन बचाने गौरव गोगोई पहुंचे रांची
bihar bhumi
विजय कुमार सिन्हा की चेतावनी बेअसर: CO-RO की हड़ताल से अंचल कार्यालयों में सन्नाटा