Bettiah Vidhan Sabha Seat: बेतिया विधानसभा में भाजपा की लगातार बढ़त, लेकिन 2025 में विपक्ष की चुनौती मजबूत
Bihar Chunav 2025: बेतिया विधानसभा, जो कभी कांग्रेस का गढ़ रही थी, अब भाजपा का मजबूत आधार बन चुकी है. 2020 में भाजपा की रेणु देवी ने कांग्रेस उम्मीदवार मदन मोहन तिवारी को 18,079 वोटों से हराया था. यह सीट ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से बेहद अहम है.

Bettiah Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले की बेतिया विधानसभा सीट लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ रही. 1952 से 1985 तक हुए दस चुनावों में नौ बार कांग्रेस ने यहां जीत दर्ज की. 1990 में पहली बार भाजपा उम्मीदवार मदन जायसवाल ने कांग्रेस का किला तोड़ा और इसके बाद भाजपा ने इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली.

भाजपा की वरिष्ठ नेता रेणु देवी ने साल 2000 से 2020 तक एक बार को छोड़कर हर चुनाव जीता. 2015 में जब जदयू और भाजपा का गठबंधन टूटा था, तब कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी ने 2851 वोटों के मामूली अंतर से जीत हासिल की थी. लेकिन 2020 में रेणु देवी ने शानदार वापसी की और तिवारी को 18,079 वोटों से हराकर विधानसभा पहुंचीं.

2020 विधानसभा चुनाव में बेतिया में कुल 1,57,915 वोट डाले गए. इनमें से भाजपा की रेणु देवी को 84,496 (52.83%) वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी को 66,417 (41.53%) वोट मिले. मतदान प्रतिशत करीब 56% रहा. इस जीत के बाद रेणु देवी बिहार सरकार में उपमुख्यमंत्री भी बनीं.

बेतिया विधानसभा क्षेत्र, पश्चिम चंपारण लोकसभा का हिस्सा है और इसमें बेतिया प्रखंड तथा मझौलिया प्रखंड की 18 पंचायतें आती हैं. यह क्षेत्र नेपाल की सीमा से सटा हुआ है और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद अहम है क्योंकि 1917 में महात्मा गांधी ने यहीं चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी. यहां की मिट्टी उपजाऊ है और धान, गन्ना, गेहूं व दलहन की खेती प्रमुख है.

2020 की मतदाता सूची के अनुसार बेतिया में कुल 2,84,268 मतदाता थे. इनमें लगभग 36,214 (12.7%) अनुसूचित जाति, 2,184 (0.77%) अनुसूचित जनजाति और करीब 42,376 (14.9%) मुस्लिम मतदाता हैं. यादव, ब्राह्मण, भूमिहार और वैश्य समुदाय भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं. खासकर शहरी इलाकों में वैश्य वोटरों की भूमिका निर्णायक मानी जाती है.

2024 तक यहां मतदाताओं की संख्या मामूली बढ़कर 2,90,244 हो गई. भाजपा को लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में इस क्षेत्र से लगातार बढ़त मिलती रही है. हालांकि कांग्रेस और राजद का तालमेल तथा जातीय समीकरणों में बदलाव 2025 के विधानसभा चुनाव को दिलचस्प बना सकता है.

