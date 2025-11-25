Bettiah Weather: सावधान! बेतिया में मौसम का मिजाज बदला, अगले 24 घंटों में और गिरेगा तापमान

Bettiah Weather: बेतिया और आसपास के इलाकों में लगातार तापमान गिरने से लोगों को सर्दी का एहसास होना शुरू हो गया है. पिछले कुछ दिनों से सुबह और शाम के समय ठंड में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है. हालात ऐसे हैं कि लोग घरों के बाहर आग जलाकर गर्माहट हासिल कर रहे हैं, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है, ऐसे में जरूरी है कि लोग अभी से सतर्कता बरतें और आवश्यक सावधानियां अपनाएं,

आज के मौसम का हाल और तापमान में संभावित गिरावट

मौसम विभाग के अनुसार, बेतिया में आज अधिकतम तापमान 25.41°C और न्यूनतम तापमान 15.82°C रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से कम है. वर्तमान तापमान 15.83°C है, जो सुबह-शाम की ठिठुरन को दर्शाता है. दिन में सूर्य निकलने पर थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन ठंडी हवा चलने की वजह से तापमान में खास बढ़ोतरी की उम्मीद कम है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 24 घंटों में तापमान में और गिरावट दर्ज हो सकती है.कल बेतिया का न्यूनतम तापमान 14.85°C तक पहुंच सकता है, जिससे ठंड का असर और बढ़ जाएगा.

नमी, वायुदाब और दिन की अवधि बढ़ाएगी ठिठुरन

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हवा में नमी का स्तर 52 प्रतिशत और वायुदाब 1019 hPa रहने की संभावना है, जो सर्द हवाओं के असर को और तेज कर सकते हैं. वहीं, कल सूर्योदय 06:19 AM पर और सूर्यास्त 04:58 PM पर होगा, यानी दिन पहले की तुलना में और छोटा रहेगा, जिससे ठंड का प्रभाव लंबे समय तक महसूस होगा.

बच्चों-बुजुर्गों को विशेष सावधानी की सलाह

विशेषज्ञों ने बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है. ठंड के कारण सर्दी-जुकाम, खांसी और सांस से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं. इसलिए घर से बाहर निकलते समय गर्म कपड़े, टोपी, मफलर और मोजे पहनना बेहद जरूरी है. साथ ही, सुबह-शाम आग तापने या हीटर का उपयोग करते समय भी सावधानी रखें. मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि दिसंबर के पहले सप्ताह से सर्दी का असर और तेज हो सकता है, इसलिए अभी से तैयार रहना जरूरी है.