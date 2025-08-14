Bagaha News: बेतिया में 4,260 क्विंटल धान गबन कांड पर बड़ी कार्रवाई, पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक गिरफ्तार
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2881255
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

Bagaha News: बेतिया में 4,260 क्विंटल धान गबन कांड पर बड़ी कार्रवाई, पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक गिरफ्तार

बेतिया में धान अधिप्राप्ति गबन के एक बड़े मामले में मैनाटाड़ के बरवा पैक्स अध्यक्ष कमलेश साह और प्रबंधक विनय कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. जांच में पाया गया कि गोदाम से 4,260 क्विंटल धान गायब है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 14, 2025, 11:47 PM IST

Trending Photos

बेतिया में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस
बेतिया में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस

बेतिया से आई बड़ी खबर के अनुसार, जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई कर रहे हैं. इसी कड़ी में धान अधिप्राप्ति गबन के एक बड़े मामले में मैनाटाड़ के बरवा पैक्स अध्यक्ष कमलेश साह और प्रबंधक विनय कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. दोनों पर 4,260 क्विंटल धान के गबन का गंभीर आरोप है.

इस मामले में जून महीने में दोनों के खिलाफ इनरवा थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. आरोप लगने के बाद से ही दोनों आरोपी फरार चल रहे थे. देर रात इनरवा थाना पुलिस ने दोनों को दबोच लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

16 जून को नरकटियागंज एसडीएम सूर्य प्रकाश गुप्ता ने डीएम धर्मेंद्र कुमार के निर्देश पर बरवा पैक्स के गोदाम की जांच की थी. जांच में सामने आया कि पैक्स के द्वारा कुल 10,593 क्विंटल धान की खरीद की गई थी, जिसमें से 3,480 क्विंटल धान मिल को दिया गया था. गोदाम में 5,526 क्विंटल धान होना चाहिए था, लेकिन मात्र 1,266 क्विंटल धान पाया गया. इस तरह 4,260 क्विंटल धान गायब मिला.

एसडीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम धर्मेंद्र कुमार ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया. आदेश के बाद इनरवा थाना में मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

डीएम धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि धान अधिप्राप्ति किसानों के हित से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है, इसमें किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने साफ कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा. अब तक भ्रष्टाचार के मामलों में दर्जनों अधिकारियों और कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है और कई को जेल भेजा गया है.

इनपुट- धनंजय द्विवेदी

ये भी पढ़ें- मोतिहारी के बड़े रेस्टोरेंट में आपकी सेहत से खिलवाड़! किचन में मिला फफूंदी लगा चिकन

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bagaha News

Trending news

Independence Day
बिहार के इन 5 स्वतंत्रता सेनानियों ने किए थे अंग्रेजों के दांत खट्टे! जानें योगदान
Independence Day Special 2025
25 की उम्र में अंग्रेजों को दी थी चुनौती, आज भी बिरसा मुंडा से लोग लेते हैं प्रेरणा
Akash Deep
इंग्लैंड सीरीज के बाद पहली बार बिहार पहुंचे तेज गेंदबाज आकाश दीप
Neeraj Kumar
राजद कभी भी चुनाव का बहिष्कार नहीं कर सकता है : नीरज कुमार
Imran Pratap garhi
कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, 'बिहार बदलाव के लिए तैयार है'
Tarapur Revolt
तारापुर संग्राम: जब तिरंगे के लिए 34 वीरों ने अंग्रेजी गोलियों के सामने दिया बलिदान
Tejashwi Yadav
सुप्रीम कोर्ट का आदेश लोकतंत्र की जीत, BJP को करारा तमाचा: तेजस्वी यादव
Supaul News
सुपौल में युवक ने पहले पेट्रोल छिड़ककर खुद को लगाई आग, फिर तालाब में कूदकर बचाई जान
Samastipur News
Samastipur News: समस्तीपुर सदर अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला कांस्टेबल की मौत
Rituraj Sinha
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सिर्फ झूठ बोला और भ्रम फैलाया : ऋतुराज सिन्हा
;