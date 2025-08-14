Bagaha News: बेतिया में 4,260 क्विंटल धान गबन कांड पर बड़ी कार्रवाई, पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक गिरफ्तार

बेतिया से आई बड़ी खबर के अनुसार, जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई कर रहे हैं. इसी कड़ी में धान अधिप्राप्ति गबन के एक बड़े मामले में मैनाटाड़ के बरवा पैक्स अध्यक्ष कमलेश साह और प्रबंधक विनय कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. दोनों पर 4,260 क्विंटल धान के गबन का गंभीर आरोप है.

इस मामले में जून महीने में दोनों के खिलाफ इनरवा थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. आरोप लगने के बाद से ही दोनों आरोपी फरार चल रहे थे. देर रात इनरवा थाना पुलिस ने दोनों को दबोच लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

16 जून को नरकटियागंज एसडीएम सूर्य प्रकाश गुप्ता ने डीएम धर्मेंद्र कुमार के निर्देश पर बरवा पैक्स के गोदाम की जांच की थी. जांच में सामने आया कि पैक्स के द्वारा कुल 10,593 क्विंटल धान की खरीद की गई थी, जिसमें से 3,480 क्विंटल धान मिल को दिया गया था. गोदाम में 5,526 क्विंटल धान होना चाहिए था, लेकिन मात्र 1,266 क्विंटल धान पाया गया. इस तरह 4,260 क्विंटल धान गायब मिला.

एसडीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम धर्मेंद्र कुमार ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया. आदेश के बाद इनरवा थाना में मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

डीएम धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि धान अधिप्राप्ति किसानों के हित से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है, इसमें किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने साफ कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा. अब तक भ्रष्टाचार के मामलों में दर्जनों अधिकारियों और कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है और कई को जेल भेजा गया है.

इनपुट- धनंजय द्विवेदी

