Bagaha News: बगहा में साइबर फ्रॉड का बड़ा भंडाफोड़, 68 लाख के हेरफेर में आरोपी गिरफ्तार

Bagaha News: बगहा पुलिस ने साइबर ठगी का बड़ा भंडाफोड़ किया है. पटखौली थाना क्षेत्र के नरवल बोरवल गांव निवासी नितिन गिरी उर्फ विक्की गिरी को गिरफ्तार किया गया, जिसके 8 बैंक खातों से 10 माह में 68 लाख का लेन-देन हुआ. आरोपी पर बीएनएस व आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेजा गया है.
Trending Photos
Bagaha News: बिहार के बगहा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले नेपाल और उतर प्रदेश की सीमा क्षेत्र में दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं. साइबर फ़्रॉड के बढ़ते मामलों में पुलिस भी एक्शन मॉड में आ गईं है. ताजा मामला बिहार के बगहा में स्थित साइबर थाना में आया है जहां पटखौली थाना क्षेत्र के नरवल बोरवल गांव में साइबर क्राइम गिरोह का खुलासा हुआ है. लिहाजा पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है की पटखौली थाना के नरबल बरवल गांव निवासी नितिन गिरी उर्फ विक्की गिरी गिरफ्तार किया गया है. क्योंकि उसने महज़ कुछ महिनों में 68 लाख से अधिक का जमा निकासी और ट्रांसफर किया है.
यह भी पढ़ें: एके-47 और देसी हथियारों के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस
पुलिस को सुचना मिली थी कि नितिन गिरी लंबे समय से ऑनलाइन ठगी कर रहा है. जांच में आरोपी के 8 अलग-अलग बैंक खातों की जांच की गई है. पिछले दस महीनों में इन खातों में 68 लाख 48 हजार 359 रुपए का लेन-देन पाया गया है . जो बेहद गंभीर और संदिग्ध मामला है. यहीं वज़ह है की गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 6/5/111(2)/316(2)/318(4)/319(2)/3(5) बीएनएस और आईटी एक्ट की धारा 66(C), 66(D)के तहत मामला दर्ज किया गया है. साइबर थाना कांड संख्या-18/25 के तहत उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विक्की गिरी के पंचायत के दर्जनों युवाओं को वह इस गिरोह से जोड़ा है, जो नए और बेरोजगार युवा हैं जिनकी फेहरिस्त को पुलिस खंगाल रही है. इधर किसी भी तरह की ठगी का अंदेशा होने पर पुलिस को तुरंत बतानें की अपील किया गया है. ख़ुद बगहा SP सुशांत कमार सरोज ने लोगों से अपील किया है कि, साइबर अपराध का शिकार होने पर तुरंत साइबर थाना या स्थानीय पुलिस से संपर्क करें. उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि अनजान नंबर, लिंक, संदिग्ध कॉल पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी, ओटीपी या बैंक विवरण किसी से भी साझा न करें.
इनपुट- इमरान अज़ीज़
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!