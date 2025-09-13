Bagaha News: बगहा में साइबर फ्रॉड का बड़ा भंडाफोड़, 68 लाख के हेरफेर में आरोपी गिरफ्तार

Bagaha News: बिहार के बगहा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले नेपाल और उतर प्रदेश की सीमा क्षेत्र में दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं. साइबर फ़्रॉड के बढ़ते मामलों में पुलिस भी एक्शन मॉड में आ गईं है. ताजा मामला बिहार के बगहा में स्थित साइबर थाना में आया है जहां पटखौली थाना क्षेत्र के नरवल बोरवल गांव में साइबर क्राइम गिरोह का खुलासा हुआ है. लिहाजा पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है की पटखौली थाना के नरबल बरवल गांव निवासी नितिन गिरी उर्फ विक्की गिरी गिरफ्तार किया गया है. क्योंकि उसने महज़ कुछ महिनों में 68 लाख से अधिक का जमा निकासी और ट्रांसफर किया है.

पुलिस को सुचना मिली थी कि नितिन गिरी लंबे समय से ऑनलाइन ठगी कर रहा है. जांच में आरोपी के 8 अलग-अलग बैंक खातों की जांच की गई है. पिछले दस महीनों में इन खातों में 68 लाख 48 हजार 359 रुपए का लेन-देन पाया गया है . जो बेहद गंभीर और संदिग्ध मामला है. यहीं वज़ह है की गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 6/5/111(2)/316(2)/318(4)/319(2)/3(5) बीएनएस और आईटी एक्ट की धारा 66(C), 66(D)के तहत मामला दर्ज किया गया है. साइबर थाना कांड संख्या-18/25 के तहत उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विक्की गिरी के पंचायत के दर्जनों युवाओं को वह इस गिरोह से जोड़ा है, जो नए और बेरोजगार युवा हैं जिनकी फेहरिस्त को पुलिस खंगाल रही है. इधर किसी भी तरह की ठगी का अंदेशा होने पर पुलिस को तुरंत बतानें की अपील किया गया है. ख़ुद बगहा SP सुशांत कमार सरोज ने लोगों से अपील किया है कि, साइबर अपराध का शिकार होने पर तुरंत साइबर थाना या स्थानीय पुलिस से संपर्क करें. उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि अनजान नंबर, लिंक, संदिग्ध कॉल पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी, ओटीपी या बैंक विवरण किसी से भी साझा न करें.

इनपुट- इमरान अज़ीज़

