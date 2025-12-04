बिहार के इस जिले में निकला इतना लंबा अजगर कि देखने के बाद फटी रह जाएगी आंखें

Bagaha News: बगहा के मुजरा गांव में लगातार दूसरे बार 14 फीट का विशालकाय अजगर निकलने से दहशत फैल गई. वन विभाग की टीम ने दीवार तोड़कर 4 घंटे के संघर्ष के बाद अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया। ग्रामीणों में लगातार सांप निकलने से डर का माहौल है.
Bagaha News: बगहा के रामनगर प्रखंड के मुजरा गांव में आज फिर 14 फीट लंबा विशालकाय अजगर निकलने से हड़कंप मच गया. यह घटना इसलिए और डराने वाली है क्योंकि ठीक पांच दिन पहले भी इसी गांव में एक अजगर घुस आया था, जिसे वन विभाग की टीम ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया था. आज सुबह ग्रामीण प्रमोद साह और उमरावती देवी के घर की दीवार के पास विशाल अजगर दिखते ही चीख-पुकार मच गई.
अजगर निकला चालाक
सूचना मिलते ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) के रामनगर रेंजर ने टीम को मौके पर भेजा. लेकिन इस बार अजगर और भी चालाक निकला—दो घरों की दीवारों के बीच घुसकर छिप गया. वन विभाग की टीम ने घंटों कोशिश की, आखिरकार दीवार तोड़ने के बाद उसे पकड़ा गया. अजगर के सफल रेस्क्यू होने के बाद ग्रामीण और टीम दोनों ने राहत की सांस ली. विशेषज्ञों के अनुसार, इस अजगर की लंबाई करीब 14 फीट और वजन लगभग 40–50 किलो हो सकता है.
चार घंटे के बाद अजगर को किया गया रेस्क्यू
बताया जा रहा है कि अजगर बकरी के मेमने का शिकार करने घर की ओर बढ़ रहा था, तभी लोगों के शोर से डरकर दीवार में जा छिपा. महिला उमरावती देवी घर की सफाई कर रही थीं, तभी दीवार के पास अजगर दिखाई दिया और वे घबरा गईं. करीब चार घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद स्नेक एक्सपर्ट क्यामुद्दीन अंसारी की टीम ने सफलता हासिल की.
मुजरा गांव बन गया 'पाइथन हब'
वन विभाग अब इस अजगर को VTR के घने जंगलों में छोड़ने की प्रक्रिया में जुटा है. ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार अजगर निकलने की घटनाओं के कारण मुजरा गांव 'पाइथन हब' जैसा बन गया है. यहां लगातार भारी संख्या में अजगर दिखाई देने से लोगों में दहशत का माहौल है. ज्ञात हो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में सैकड़ों प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं, जिनमें विशाल आकार वाला अजगर सबसे प्रमुख है.
रिपोर्ट: इमरान अजीज