Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3028722
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

बिहार के इस जिले में निकला इतना लंबा अजगर कि देखने के बाद फटी रह जाएगी आंखें

Bagaha News: बगहा के मुजरा गांव में लगातार दूसरे बार 14 फीट का विशालकाय अजगर निकलने से दहशत फैल गई. वन विभाग की टीम ने दीवार तोड़कर 4 घंटे के संघर्ष के बाद अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया। ग्रामीणों में लगातार सांप निकलने से डर का माहौल है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 04, 2025, 03:03 PM IST

Trending Photos

बिहार के इस जिले में निकला इतना लंबा अजगर कि देखने के बाद फटी रह जाएगी आंखें
बिहार के इस जिले में निकला इतना लंबा अजगर कि देखने के बाद फटी रह जाएगी आंखें

Bagaha News: बगहा के रामनगर प्रखंड के मुजरा गांव में आज फिर 14 फीट लंबा विशालकाय अजगर निकलने से हड़कंप मच गया. यह घटना इसलिए और डराने वाली है क्योंकि ठीक पांच दिन पहले भी इसी गांव में एक अजगर घुस आया था, जिसे वन विभाग की टीम ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया था. आज सुबह ग्रामीण प्रमोद साह और उमरावती देवी के घर की दीवार के पास विशाल अजगर दिखते ही चीख-पुकार मच गई.

अजगर निकला चालाक
सूचना मिलते ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) के रामनगर रेंजर ने टीम को मौके पर भेजा. लेकिन इस बार अजगर और भी चालाक निकला—दो घरों की दीवारों के बीच घुसकर छिप गया. वन विभाग की टीम ने घंटों कोशिश की, आखिरकार दीवार तोड़ने के बाद उसे पकड़ा गया. अजगर के सफल रेस्क्यू होने के बाद ग्रामीण और टीम दोनों ने राहत की सांस ली. विशेषज्ञों के अनुसार, इस अजगर की लंबाई करीब 14 फीट और वजन लगभग 40–50 किलो हो सकता है.

ये भी पढ़ें: पश्चिमी चंपारण में दो जगहों पर अजगर निकलने से हड़कंप, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

Add Zee News as a Preferred Source

चार घंटे के बाद अजगर को किया गया रेस्क्यू
बताया जा रहा है कि अजगर बकरी के मेमने का शिकार करने घर की ओर बढ़ रहा था, तभी लोगों के शोर से डरकर दीवार में जा छिपा. महिला उमरावती देवी घर की सफाई कर रही थीं, तभी दीवार के पास अजगर दिखाई दिया और वे घबरा गईं. करीब चार घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद स्नेक एक्सपर्ट क्यामुद्दीन अंसारी की टीम ने सफलता हासिल की.

मुजरा गांव बन गया 'पाइथन हब'
वन विभाग अब इस अजगर को VTR के घने जंगलों में छोड़ने की प्रक्रिया में जुटा है. ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार अजगर निकलने की घटनाओं के कारण मुजरा गांव 'पाइथन हब' जैसा बन गया है. यहां लगातार भारी संख्या में अजगर दिखाई देने से लोगों में दहशत का माहौल है. ज्ञात हो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में सैकड़ों प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं, जिनमें विशाल आकार वाला अजगर सबसे प्रमुख है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

TAGS

Bagaha News

Trending news

Bokaro News
बेटा और बेटी ने पिता को मुखाग्नि देने से किया मना, फिर बहू ने ससुर की चिता को दी आग
CM nitish kumar
सीएम नीतीश के भाषण पर भयंकर बवाल! राजद-जदयू और बीजेपी में खिंच गई सियासी तलवार
Bagaha News
बिहार के इस जिले में निकला इतना लंबा अजगर कि देखने के बाद फटी रह जाएगी आंखें
patna news
पटना एयरपोर्ट के 10 KM दायरे में 'NO गार्बेज' जोन, हटेंगी मांस-मछली की दुकानें
PM Modi
करोड़ों की मालकिन बनीं मोनिका, 3000 महिलाओं को निकिता ने दी नौकरी
STF
घोर नींद में सपने देख रहे थे मोहम्मद परवेज और राजू यादव, हकीकत में घर में घुस गई STF
Bihar News
बिहार विधानसभा को मिला नया उपाध्यक्ष, नरेंद्र नारायण यादव निर्विरोध निर्वाचित
Arvind Akela Kallu
कल्लू का नया धमाका! ‘जवान क द’ गाना हुआ वायरल—जान्हवी मिश्रा संग जबरदस्त केमिस्ट्री
Motihari News
अगर 12 अप्रैल को बंद हो जाता अवैध कट, तो बच जाते 5 लोग, इन मौतों का जिम्मेदार कौन?
Bihar News
प्रोटीन का पावरहाउस बना बिहार! 'मांस...मछली...अंडा और दूध का उत्पादन बढ़ा'