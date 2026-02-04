खेत में पुल के बाद अब बीच सड़क पर खंभे: बिहार में इंजीनियरिंग की एक और मिसाल; एंबुलेंस तक का रास्ता बंद, 9 पोल के चक्कर में दर-बदर भटक रहे लोग

Bettiah News: सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधि जब सत्ता के नशे में चूर हो जाते हैं और व्यवस्था में बैठे अधिकारी जब लापरवाह हो जाते हैं तो बेतिया जैसी तस्वीर उभरकर सामने आती है. नौतन प्रखंड के खुटही गांव को जाने वाली सड़क पर बीचों-बीच बिजली के 9 पोल लगा दिए गए. आलम यह है कि इस गांव में सड़क तो है, लेकिन उस पर चार पहिया तो दूर तिपहिया वाहन भी नहीं जा सकते. सड़क बनाने वाले ठेकेदार ने बिजली के पोल को बीच सड़क पर यूं ही छोड़ दिया और ग्रामीणों को आज तक सड़क का सुख नसीब नहीं हुआ. बिहार में ये अजीबोगरीब खबरें देखने और सुनने को मिलती आ रही हैं. कोई इंजीनियर खेतों में पुल बना दे रहा है तो कोई बिना सड़क का संपर्क मार्ग बनवा दे रहा है. अब बेतिया में देखिए कि बीच सड़क पर 9 पोल गाड़ दिए गए हैं. आलम यह है कि गांव में इमजरेंसी की स्थिति में कोई एंबुलेंस तक नहीं जा सकती.

खुटही गांव के किसी भी ग्रामीण के दरवाजे पर न तो ट्रैक्टर ट्र्रॉली, न कार और न ही जीप आ पाती है. ग्रामीणों का कहना है कि पश्चिम चंपारण के सांसद, स्थानीय विधायक समेत सभी जनप्रतिनिधियों के अलावा अधिकारियों से गुहार लगवा चुके हैं, लेकिन बीच सड़क से 9 पोल नहीं हटे तो नहीं हटे. गांव में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से सड़क तो बन गई, लेकिन कोई भी गाड़ी लेकर अपने घर नहीं जा सकता. गांव के बाहर ही उतरना होता है.

बीजेपी के जिलाध्यक्ष रूपक लाल श्रीवास्तव ने बताया कि तीन-तीन बार बीस सूत्री बैठक में पोल हटाने के लिए चर्चा की गई, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से सड़क से आज तक पोल नहीं हटाया गया है. पश्चिम चंपारण के दो-दो जिलाधिकारी दिनेश कुमार रॉय और धर्मेंद्र कुमार ने सड़क से पोल हटाने के लिए विभाग को पत्राचार किया था, लेकिन बिजली विभाग ने कलेक्टरों के आदेश को भी तवज्जो नहीं दी.

अब सवाल उठता है कि पिछले चार साल से सड़क के बीचों-बीच लगे 9 पोलों का जिम्मेदार कौन है? डीएम के पत्राचार पर भी पोल नहीं हट पा रहे तो सड़क से पोल कौन हटाएगा? यह जिम्मेदारी कौन तय करेगा? यह तस्वीर सत्ता और व्यवस्था को शर्मसार करती है. जनता सड़क से पोल हटाने के लिए दर-बदर भटक रही है, लेकिन सड़क से पोल कौन हटाएगा, सबसे बड़ा सवाल है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

