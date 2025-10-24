नाम वापसी के बाद साफ हुई चुनावी तस्वीर! वाल्मीकिनगर में 6, बगहा में 7 और रामनगर में 8 प्रत्याशी मैदान में

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की दूसरे चरण में 11 नवंबर को होने वाले प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. लिहाजा, 243 विधानसभा सीटों में शुमार 1 वाल्मीकिनगर विधानसभा क्षेत्र से कुल 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इनमें जनसुराज से दीर्घ नारायण प्रसाद का नॉमिनेशन रद्द हो गया है.

अब जेडीयू प्रत्याशी रिंकू सिंह और कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र कुशवाहा के बीच सीधी टक्कर है, जबकि 4 बगहा विधानसभा क्षेत्र में 7 और 2 रामनगर विधानसभा में कुल 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. गुरुवार को नाम वापसी के दिन एक भी प्रत्याशी ने अपने नामांकन वापस नहीं लिए हैं। अब इन उम्मीदवारों कों चुनाव चिन्ह और इवीएम पर अंकित नाम के सूची ऑलट किये जा रहे है.

बगहा विधानसभा क्षेत्र के आरओ सह एसडीएम गौरव कुमार ने बताया कि गुरुवार को नाम वापसी के दिन बगहा विधानसभा क्षेत्र से किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। उन्होंने बताया कि नामांकन के दौरान बगहा विधानसभा क्षेत्र से कुल 15 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया था। जिसमें 8 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र में त्रुटि के कारण उनके नामांकन रद्द कर दिए गए हैं।

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने बताया कि अब बगहा में कुल 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं, 2 रामनगर विधानसभा क्षेत्र की आरओ सह डीसीएलआर अंजेलिका कृति ने बताया कि रामनगर विधानसभा क्षेत्र से 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने बताया कि नामांकन के दौरान कुल 9 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया था। जिसमें एक प्रत्याशी के नामांकन पत्र में त्रुटि होने के कारण उनके नामांकन को रद्द कर दिया गया है। अब रामनगर से कुल 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं।

यह भी पढ़ें: एक नाम, 9 उम्मीदवार! बिहार विधानसभा चुनाव में 'अनिल' नाम की पढ़िए अनोखी कहानी

बता दें कि दूसरे चरण में 11 नवंबर को पश्चिम चम्पारण ज़िला के 9 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे. जबकि, 14 नवंबर को मतगणना के बाद चुनावी नतीजे सामने आयेंगे. ऐसे में एक ओर जहां वाल्मीकिनगर और रामनगर में एनडीए और महागठबंधन प्रत्याशीयों के बीच आमने सामने का मुकाबला है. वहीं, बगहा में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

यह भी पढ़ें:कांग्रेस ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी, पार्टी के लिए 'गले की फांस' बने अल्लावरू!

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!