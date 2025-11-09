बिहार चुनाव से पहले पश्चिम चंपारण में हाई अलर्ट! नेपाल सीमा सील, पारा मिलिट्री और पुलिस ने संभाला मोर्चा

Bihar Chunav 2025: वाल्मीकिनगर स्थित नेपाल सीमा पर न तो किसी कों नेपाल जाने कि इजाजत दी जा रही है और ना हीं किसी कों नेपाल से इंडिया कि सीमा में आने दिया जा रहा है, हालांकि इमरजेंसी सेवाएं अभी बाधित नहीं हैं. वहां जिलें भर में चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन के साथ सेना के पारा मिलिट्री फोर्स और SSB जवान तैनात कर चुस्त दुरुस्त रहने का डीएम धर्मेंद्र कुमार और एसपी सुशांत सरोज ने कड़े निर्देश दिए हैं, जिसका मकसद साफ है कि शांतिपूर्ण तरिके से निष्पक्ष माहौल में चुनाव संपन्न कराये जा सकें.

दरअसल, नेपाल सीमा से सटे वाल्मीकिनगर सहित रामनगर व यूपी सीमा से सटे बगहा में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर सीमा को सील कर दिया गया है. लिहाजा एसएसबी 21 वी वाहिनी के कमांडेंट तपेश्वर संबित राउत ने बताया है कि पश्चिम चम्पारण जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के दिशा निर्देश पर चुनाव में सुरक्षा के दृष्टिकोण से वाल्मीकिनगर सीमा पर आवागमन अगले 72 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है.

बता दें कि यह रविवार से मंगलवार तक वोटिंग के दिन देर शाम तक लागू रहेगा. यह वोटिंग प्रोसेस के समाप्त होने के बाद शाम से आवागमन गंडक बराज के रास्ते फिर से बहाल कर दिया जाएगा.

सीमा बंद के दौरान कोई असामाजिक तत्व गंडक नदी, VTR जंगल के रास्ते चुनाव प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न न कर सके लिहाजा इसके लिए गंडक नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में कड़ी चौकसी और पेट्रोलिंग की जा रही है.

ध्यान देने वाली बात है कि वहीं गंडक बराज के 36 नंबर फाटक पर तैनात नेपाल एपीएफ त्रिवेणी के इंस्पेक्टर कुल बहादुर खड़का ने बताया है की बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए नेपाली क्षेत्र में भी आपसी समन्वय बनाते हुए यहां भी बॉर्डर को सील कर दिया गया है. सिर्फ भारतीय नागरिकों को दवा इलाज के लिए जाने वाले अत्यंत सीरियस मरीजों को ही उनके पहचान पत्र व पर्ची के आधार पर बॉर्डर से जाने दिया जाएगा.

बता दें कि मंगलवार 11 नवंबर कों बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान होने वाले हैं, जिसके लिए आज प्रचार का शोर थम गया है और अब पुलिस प्रशासन ने सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी है, ताकि चुनाव स्वच्छ और शांत माहौल में संपन्न कराये जा सकें।

