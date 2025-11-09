Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2995148
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

बिहार चुनाव से पहले पश्चिम चंपारण में हाई अलर्ट! नेपाल सीमा सील, पारा मिलिट्री और पुलिस ने संभाला मोर्चा

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में मंगलवार 11 नवंबर को पश्चिम चंपारण जिले में होने वाले मतदान कों लेकर इंडो नेपाल बॉर्डर सील कर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं.

Edited By:  ritesh jaiswal|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 09, 2025, 06:23 PM IST

Trending Photos

बिहार चुनाव से पहले पश्चिम चंपारण में हाई अलर्ट! नेपाल सीमा सील, पारा मिलिट्री और पुलिस ने संभाला मोर्चा

Bihar Chunav 2025: वाल्मीकिनगर स्थित नेपाल सीमा पर न तो किसी कों नेपाल जाने कि इजाजत दी जा रही है और ना हीं किसी कों नेपाल से इंडिया कि सीमा में आने दिया जा रहा है, हालांकि इमरजेंसी सेवाएं अभी बाधित नहीं हैं. वहां जिलें भर में चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन के साथ सेना के पारा मिलिट्री फोर्स और SSB जवान तैनात कर चुस्त दुरुस्त रहने का डीएम धर्मेंद्र कुमार और एसपी सुशांत सरोज ने कड़े निर्देश दिए हैं, जिसका मकसद साफ है कि शांतिपूर्ण तरिके से निष्पक्ष माहौल में चुनाव संपन्न कराये जा सकें.

दरअसल, नेपाल सीमा से सटे वाल्मीकिनगर सहित रामनगर व यूपी सीमा से सटे बगहा में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर सीमा को सील कर दिया गया है. लिहाजा एसएसबी 21 वी वाहिनी के कमांडेंट तपेश्वर संबित राउत ने बताया है कि पश्चिम चम्पारण जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के दिशा निर्देश पर चुनाव में सुरक्षा के दृष्टिकोण से वाल्मीकिनगर सीमा पर आवागमन अगले 72 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है.

बता दें कि यह रविवार से मंगलवार तक वोटिंग के दिन देर शाम तक लागू रहेगा. यह वोटिंग प्रोसेस के समाप्त होने के बाद शाम से आवागमन गंडक बराज के रास्ते फिर से बहाल कर दिया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

सीमा बंद के दौरान कोई असामाजिक तत्व गंडक नदी, VTR जंगल के रास्ते चुनाव प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न न कर सके लिहाजा इसके लिए गंडक नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में कड़ी चौकसी और पेट्रोलिंग की जा रही है.

ध्यान देने वाली बात है कि वहीं गंडक बराज के 36 नंबर फाटक पर तैनात नेपाल एपीएफ त्रिवेणी के इंस्पेक्टर कुल बहादुर खड़का ने बताया है की बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए नेपाली क्षेत्र में भी आपसी समन्वय बनाते हुए यहां भी बॉर्डर को सील कर दिया गया है. सिर्फ भारतीय नागरिकों को दवा इलाज के लिए जाने वाले अत्यंत सीरियस मरीजों को ही उनके पहचान पत्र व पर्ची के आधार पर बॉर्डर से जाने दिया जाएगा.

बता दें कि मंगलवार 11 नवंबर कों बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान होने वाले हैं, जिसके लिए आज प्रचार का शोर थम गया है और अब पुलिस प्रशासन ने सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी है, ताकि चुनाव स्वच्छ और शांत माहौल में संपन्न कराये जा सकें।

इनपुट- इमरान अज़ीज़

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
बिहार चुनाव से पहले पश्चिम चंपारण में हाई अलर्ट! नेपाल बॉर्डर सील
bihar chunav 2025
'वो पूरे बांग्लादेश को बिहार में लाकर बैठा दें', राहुल गांधी पर भड़के मनोज तिवारी
bihar chunav 2025
'परिवारवादी व्यवस्था ने जंगलराज और गुंडागर्दी का तांडव किया', जनता को दिया चेतावनी!
amit shah
अरवल में अमित शाह का हमला, कहा- लाल झंडे की आड़ में नक्सलवाद लाने की हो रही कोशिश
bihar chunav 2025
पटना में गरजे पवन खेड़ा, कहा- बिहार अब ठान चुका बदलाव; पीएम की भाषा पर साधा निशाना
CM Nitish Rally
चुनाव-प्रचार के आखिरी दिन रोहतास-औरंगाबाद में सीएम नीतीश की जनसभा
bihar chunav 2025
बगहा में एनडीए का रोड शो, हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी और भोजपुरी सितारों ने किया
Ranchi News
रांची के बुढ़मू में निजी चिकित्सक की गला रेतकर हत्या, एक आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ा
bihar chunav 2025
Nalanda: EVM की सुरक्षा पर RJD प्रत्याशी ने लगाए आरोप... फिर प्रशासन ने किया ये काम
bihar chunav 2025
जनता को पीएम और सीएम नीतीश पर भरोसा, महागठबंधन का सूपड़ा होगा साफ: नित्यानंद राय