Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2970105
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

गिरिराज सिंह का 'नमक हराम' बयान, बिहार चुनाव में सियासी बवाल, विपक्षी दलों ने बताया BJP का 'चरित्र'

Jansuraj News: जनसुराज कहा कि ये कौन सी नई बात गिरिराज सिंह ने कह दिया है कि आप लोग इतना आश्चर्यचकित हैं. वह तो बीजेपी का चरित्र है. जब चुनाव आता है तो ये लोग हिंदू -मुसलमान करना शुरू कर देते हैं.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 21, 2025, 04:59 PM IST

Trending Photos

जनसुराज ने गिरिराज सिंह 'नमक हराम' वाले बयान की आलोचना की (File Photo)
जनसुराज ने गिरिराज सिंह 'नमक हराम' वाले बयान की आलोचना की (File Photo)

Bihar Chunav 2025: बिहार में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही पहले और दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है.मगर, अब वार - पलटवार का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव से महज कुछ सप्ताह पहले केंद्रीय मंत्री और बीजेपी फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने राज्य में एक रैली की. जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में विवादास्पद टिप्पणी की. फिर क्या महागठबंधन के नेता पलटवार किया. अब जनसुराज नेता और वरिय अधिवक्ता कामरान अजीज ने गिरिराज सिंह पर कटाक्ष करते हुए इसे बीजेपी का चरित्र बताया है.

दरअसल, गिरिराज सिंह ने एक चुनावी रैली में एक मुस्लिम मौलवी के साथ बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी नमक हरामों से वोट नहीं चाहती. इस बयान के बाद बिहार की सियायत गरमा गई. लोग गिरिराज सिंह के साथ बीजेपी पर भी सवाल करने शुरू कर दिए.

जनसुराज नेता कामरान अजीज ने कहा कि ये कौन सी नई बात गिरिराज सिंह ने कह दिया है कि आप लोग इतना आश्चर्यचकित हैं. वह तो बीजेपी का चरित्र है. जब चुनाव आता है तो ये लोग हिंदू -मुसलमान करना शुरू कर देते हैं.इससे जनता का कुछ भला नहीं होने वाला है.आगे उन्होंने कहा कि अगर गिरिराज सिंह रोजगार, शिक्षा और बिहार से पलायन रोकने के लिए कुछ कहे होते तो ये आश्चर्यजनक बात होती.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने ये भी कहा कि अगर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने से हिंदू भाइयों का भला हो जाता तो मैं कहता हूं कि मुसलमानों को आप टारगेट कीजिए, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने से बिहार का भला होने वाला नहीं है.बिहार का भला तब होगा जब आप बिहार में रोजगार, शिक्षा और पलायन रोकने की बात करेंगे.

यह भी पढ़ें: 'यादव एक लाठी मारता है तो...', सहरसा से उम्मीदवार आईपी गुप्ता का विवादित बयान

बता दें कि गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद उनके सहयोगी दल के नेताओं ने भी इस पर आपत्ति जताई थी.जबकि कांग्रेस और आरजेडी प्रवक्ताओं ने उन पर निशाना साधा. 

रिपोर्ट:  इमरान अजीज

यह भी पढ़ें:कोई दादी की तस्वीर लिए घूम रहा, तो कोई माता-पिता को राघोपुर ले जा रहा: नीरज

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

Bihar Vidhansabha Chunav 2025
मुजफ्फरपुर: चुनाव से पहले बड़ा एक्शन, 20,000 लीटर शराब पकड़ी गई
Dr Srikrishna Singh
डा. श्रीकृष्ण सिंह: बिहार की राजनीति में ईमानदारी और सादगी की मिसाल
chhath puja 2025
न फूलों का जंगल, न घंटों की गूंज, केवल मिट्टी, जल और मानवीय स्वर का संगम है छठ पर्व
Gayaji News
देखते रह गए लोग... 3 बदमाशों ने युवक को बात करते-करते मार दी 4 गोली, मर्डर से दहला ग
nitish kumar
Bihar Chunav 2025: नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर से शुरू किया चुनावी अभियान
Bihar News
पटना की मुस्लिम महिलाएं वर्षों से बना रहीं छठ के लिए मिट्टी के चूल्हे, जानें खबर
Warisnagar Assembly Seat
वारिसनगर सीट से गुमनाम RJD-BJP, क्या इस बार बदलेगा समीकरण?
Pappu Yadav
बदलाव के मूड में जनता, नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ आएंगे तो होगा सम्मान: पप्पू यादव
bihar chunav 2025
NDA की चुनावी बिछी बिसात, महागठबंधन में सीटों का पेंच!: हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा
Bihar News
बिहार वासी निकाल लें मास्क! जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल, AQI 300 के पार