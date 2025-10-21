गिरिराज सिंह का 'नमक हराम' बयान, बिहार चुनाव में सियासी बवाल, विपक्षी दलों ने बताया BJP का 'चरित्र'

Bihar Chunav 2025: बिहार में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही पहले और दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है.मगर, अब वार - पलटवार का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव से महज कुछ सप्ताह पहले केंद्रीय मंत्री और बीजेपी फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने राज्य में एक रैली की. जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में विवादास्पद टिप्पणी की. फिर क्या महागठबंधन के नेता पलटवार किया. अब जनसुराज नेता और वरिय अधिवक्ता कामरान अजीज ने गिरिराज सिंह पर कटाक्ष करते हुए इसे बीजेपी का चरित्र बताया है.

दरअसल, गिरिराज सिंह ने एक चुनावी रैली में एक मुस्लिम मौलवी के साथ बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी नमक हरामों से वोट नहीं चाहती. इस बयान के बाद बिहार की सियायत गरमा गई. लोग गिरिराज सिंह के साथ बीजेपी पर भी सवाल करने शुरू कर दिए.

जनसुराज नेता कामरान अजीज ने कहा कि ये कौन सी नई बात गिरिराज सिंह ने कह दिया है कि आप लोग इतना आश्चर्यचकित हैं. वह तो बीजेपी का चरित्र है. जब चुनाव आता है तो ये लोग हिंदू -मुसलमान करना शुरू कर देते हैं.इससे जनता का कुछ भला नहीं होने वाला है.आगे उन्होंने कहा कि अगर गिरिराज सिंह रोजगार, शिक्षा और बिहार से पलायन रोकने के लिए कुछ कहे होते तो ये आश्चर्यजनक बात होती.

उन्होंने ये भी कहा कि अगर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने से हिंदू भाइयों का भला हो जाता तो मैं कहता हूं कि मुसलमानों को आप टारगेट कीजिए, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने से बिहार का भला होने वाला नहीं है.बिहार का भला तब होगा जब आप बिहार में रोजगार, शिक्षा और पलायन रोकने की बात करेंगे.

बता दें कि गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद उनके सहयोगी दल के नेताओं ने भी इस पर आपत्ति जताई थी.जबकि कांग्रेस और आरजेडी प्रवक्ताओं ने उन पर निशाना साधा.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

