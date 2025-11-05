Advertisement
तेजस्वी का बड़ा वादा! जिस फोन से सुन रहे हैं, उसी में आएगा नौकरी का मैसेज; बनवाएंगे डिग्री कॉलेज

Bihar chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव का दिन नजदीक आ चुका है. 4 नवंबर को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था. बता दें कि 6 नवंबर को को पहले चरण में 121 सीटों पर 18 जिलों में चुनाव होने वाले हैं.

 

Nov 05, 2025

Bihar chunav 2025: कल यानी 4 नवंबर को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन जिसमें अलग-अलग पार्टियों के  नेताओं ने जमकर एक दूसरे पर निशाना साधा. रामनगर विधानसभा क्षेत्र के अर्जुन विक्रम शाह स्टेडियम में RJD नेता तेजस्वी यादव ने जनसभा को सम्बोधित किया. आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं. 

बता दें कि तेजस्वी यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि जिस फोन से आप रिकॉर्डिंग कर रहें हैं, उसी में आपके नौकरी का मैसेज आने वाला है, इसीलिए बस एक बार हमें मौका दीजिये, अगर मौका मिलेगा तो नया बिहार बनेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा. 

वहीं तेजस्वी ने रामनगर से RJD उम्मीदवार सुबोध पासवान को जिताने की अपील करते हुए, जनसभा में मौजूद लोगों से इजाजत लेकर विजय श्री का माला पहनाई. तेजस्वी के साथ RJD एमएलसी सौरभ कुमार और पूर्व मंत्री राम प्रसाद यादव समेत RJD नेता शेख इस्लाम गुड्डू भी मौजूद रहें.

बता दें कि जनसभा को सम्बोधित करने के दौरान युवाओं को रिझाते हुए तेजस्वी ने अपने 17 महीने, के कार्यकाल की याद दिलाकर लोगों से समर्थन मांगा है. इस दौरान उन्होंने दोन क्षेत्र के थारू आदिवासियों की समस्याओं का सरकार बनते हीं निराकरण करने का भरोसा दिलाया और डिग्री कॉलेज बनवाने की बात कही.

आगे उन्होंने कही कि महागठबंधन की सरकार बनाने का मौका मिलते हीं बगहा को राजस्व जिला बना दिया जायेगा, क्योंकि RJD सरकार में हीं वर्ष बगहा वर्ष 1996 में पुलिस जिला बना था. इससे हटकर उन्होंने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जंगल किनारे समेत गंडक व मसान नदी तट से बालू ढूलाई पर होने वाले कार्रवाई पर लगाम लगाने का भरोसा दिलाया. 

साथ ही उन्होंने कटाव से निजात दिलाने के लिए बांध व डैम बनाने का भी भरोसा भी दिलाया गया. बता दें की आगे उन्होंने गन्ना उद्योग को बढ़ावा के लिए चम्पारण में गन्ना अनुसन्धान केंद्र खोलने की बात करते हुए गन्ना मूल्य दर बढ़ोतरी का किसानों को भरोसा दिलाया.

