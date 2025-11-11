Second Phase Polling: 'हम 200 के आंकड़े का पार करके...', भारी वोटिंग के बीच BJP सांसद संजय जायसवाल का बड़ा दावा

BJP MP Sanjay Jaiswal On Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज (मंगलवार, 11 नवंबर) को वोट डाले जा रहे हैं. इस चरण के वोटरों में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है. सुबह 11 बजे तक 31.38 फीसदी मतदान हुआ है. सबसे ज्यादा मतदान गयाजी जिले में तो सबसे कम मतदान मधुबनी जिले में हो रहा है. प्रचंड वोटिंग के बीच पश्चिम चंपारण से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने दावा किया है कि इस बार एनडीए 200 सीटों के पार जाएगा. उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के मतदान को लेकर के कहा कि अभूतपूर्व उत्साह है मै खुद वोट करके आ रहा हूं और जिस प्रकार की भीड़ हर भूथ पर दिख रही है. पूरे चंपारण में वह बता रहा है कि इस बार आंकड़ा 70% से भी पर जाएगा.

उन्होंने कहा कि NDA के पक्ष में जिस प्रकार का माहौल है बता रहा है कि हम 200 के आंकड़े का पार करके एक बहुत बड़े बहुमत से सरकार बनाने जा रहे है. वहीं दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट को लेकर के सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि काफी दुखद घटना है. यह एक पूरी साजिश थी, जिसके तहत 300 किलो के करीब अमोनियम नाइट्रेट 3000 किलो के करीब एक्सप्लोसिव मिला है. सभी चीजों पर ध्यान भी है और उसी बौखलाहट में जब पूरा मॉड्यूल टूट गया तो किसी ने हरकत किया. वह भी पकड़एगा और उसके सपोर्टर भी पकड़ाएंगे.

प्रदेश में VVPAT की पर्ची मिलने पर बीजेपी सांसद ने कहा कि मॉक पोल के बारे में कहानी बनाना सही बात नहीं है. दोनों चुनाव हार चुके हैं. राहुल गांधी तेजस्वी यादव और यह दोनों अच्छे से जानते हैं कि उनका सुपड़ा साफ हो चुका है. पूरे बिहार के हर वोटर के दिमाग में केवल नीतीश और मोदी जी है. जिस तरह से मोदी जी की आंधी चल रही है बिहार में और वह हारने का बहाना ढूंढ रहे हैं और कुछ भी कर ले वह समाप्त हो जाएंगे. जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनके कार्यकर्ताओं को रोड से पीटा गया है राजद कर्मी के द्वारा इस पर संजय जायसवाल ने कहा कि हर जगह हम लोगों ने देखा जिस तरह से मुजफ्फरपुर में पासवान समाज के लोगों को मारा गया बैकुंठपुर में यादव समाज के लोगों को मारा गया कि तुमने बीजेपी को क्यों वोट दिया. इस तरह की चीज यहां पर नहीं चलेगी और सभी को सजा मिलेगा.

