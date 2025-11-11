Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2997418
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

Second Phase Polling: 'हम 200 के आंकड़े का पार करके...', भारी वोटिंग के बीच BJP सांसद संजय जायसवाल का बड़ा दावा

BJP MP Sanjay Jaiswal News: बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों चुनाव हार चुके हैं. दोनों अच्छे से जानते हैं कि उनका सुपड़ा साफ हो चुका है. बीजेपी सांसद ने दावा किया कि इस बार एनडीए 200 सीटों के उपर जीतेगी.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 11, 2025, 12:15 PM IST

Trending Photos

संजय जायसवाल
संजय जायसवाल

BJP MP Sanjay Jaiswal On Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज (मंगलवार, 11 नवंबर) को वोट डाले जा रहे हैं. इस चरण के वोटरों में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है. सुबह 11 बजे तक 31.38 फीसदी मतदान हुआ है. सबसे ज्यादा मतदान गयाजी जिले में तो सबसे कम मतदान मधुबनी जिले में हो रहा है. प्रचंड वोटिंग के बीच पश्चिम चंपारण से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने दावा किया है कि इस बार एनडीए 200 सीटों के पार जाएगा. उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के मतदान को लेकर के कहा कि अभूतपूर्व उत्साह है मै खुद वोट करके आ रहा हूं और जिस प्रकार की भीड़ हर भूथ पर दिख रही है. पूरे चंपारण में वह बता रहा है कि इस बार आंकड़ा 70% से भी पर जाएगा. 

बिहार चुनाव से जुड़ी सारी खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

उन्होंने कहा कि NDA के पक्ष में जिस प्रकार का माहौल है बता रहा है कि हम 200 के आंकड़े का पार करके एक बहुत बड़े बहुमत से सरकार बनाने जा रहे है. वहीं दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट को लेकर के सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि काफी दुखद घटना है. यह एक पूरी साजिश थी, जिसके तहत 300 किलो के करीब अमोनियम नाइट्रेट 3000 किलो के करीब एक्सप्लोसिव मिला है. सभी चीजों पर ध्यान भी है और उसी बौखलाहट में जब पूरा मॉड्यूल टूट गया तो किसी ने हरकत किया. वह भी पकड़एगा और उसके सपोर्टर भी पकड़ाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- 

प्रदेश में VVPAT की पर्ची मिलने पर बीजेपी सांसद ने कहा कि मॉक पोल के बारे में कहानी बनाना सही बात नहीं है. दोनों चुनाव हार चुके हैं. राहुल गांधी तेजस्वी यादव और यह दोनों अच्छे से जानते हैं कि उनका सुपड़ा साफ हो चुका है. पूरे बिहार के हर वोटर के दिमाग में केवल नीतीश और मोदी जी है. जिस तरह से मोदी जी की आंधी चल रही है बिहार में और वह हारने का बहाना ढूंढ रहे हैं और कुछ भी कर ले वह समाप्त हो जाएंगे. जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनके कार्यकर्ताओं को रोड से पीटा गया है राजद कर्मी के द्वारा इस पर संजय जायसवाल ने कहा कि हर जगह हम लोगों ने देखा जिस तरह से मुजफ्फरपुर में पासवान समाज के लोगों को मारा गया बैकुंठपुर में यादव समाज के लोगों को मारा गया कि तुमने बीजेपी को क्यों वोट दिया. इस तरह की चीज यहां पर नहीं चलेगी और सभी को सजा मिलेगा.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Second Phase Pollingsanjay jaiswal bjp

Trending news

bihar chunav 2025
'हम 200 के आंकड़े का पार करके...', भारी वोटिंग के बीच BJP सांसद का बड़ा बयान
bihar chunav 2025
फारबिसगंज में भिड़े NDA-महागठबंधन कार्यकर्ता! वोटिंग के बीच बूथ पर झड़प
bihar chunav 2025
कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने परिवार संग किया मतदान, नेहा शर्मा नहीं आईं नजर
bihar chunav 2025
चंपारण से उठेगा NDA का तूफान! संजय जायसवाल बोले, लालू-तेजस्वी का सफाया तय
bihar chunav 2025
रानीगंज में नाव गायब होने से मतदाताओं का फूटा गुस्सा, मतदान से वंचित सैकड़ों लोग
lal kila blast
लाल किला ब्लास्ट के पीछे स्लीपर सेल और पाकिस्तान? रांची विधायक ने दिया बड़ा बयान
Ghatshila By Election 2025
घाटशिला उपचुनाव में मतदाताओं में जोश हाई, लगी लंबी-लंबी कतारें
bihar chunav 2025
दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग आज, 3.7 करोड़ मतदाता तय करेंगे सत्ता का फैसला
Bihar Second Phase Polling 2025
दूसरे चरण की वोटिंग में तीनों विधानसभा सीट जहानाबाद, घोसी और मखदुमपुर में उत्साह
Ghatshila By Election 2025 Voting
Ghatshila By Election 2025 Live: झारखंड में उपचुनाव की हलचल, घाटशिला विधानसभा सीट पर मतदान शुरू