बेतिया के सुपरकॉप्स का सम्मान: 6 घंटे में मासूम को बचाने वाली टीम को DGP ने भेजा प्रशस्ति पत्र

Bettiah News: बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने बेतिया एसपी डॉ. शौर्य सुमन और एसडीपीओ विवेक दीप को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया. यह सम्मान उस जांबाजी के लिए मिला है, जिसने पूरे देश का ध्यान बेतिया पुलिस की ओर खींचा था. दरअसल, बेतिया पुलिस ने 6 घंटा के अंदर अपहृत छात्र आर्यन को गोरखपुर से बरामद कर बेहतरीन पुलिसिंग की मिशाल पेश की थी. लौरिया के एक निजी स्कूल से फर्जी अभिवावक बन अपहरणकर्ता 5 वर्षीय मासूम बच्चे का अपहरण कर ट्रेन से फरार हो गया था. 12 बजे तक जब बच्चा घर नहीं लौटा, तब परिजनों ने पुलिस को शिकायत की थी. सूचना मिलते ही एसपी डॉ. शौर्य सुमन ने मोर्चा संभाला और एसडीपीओ विवेक दीप के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम गठित की.

बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बच्चे की बरामदगी में जुट गए. बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने एसडीपीओ विवेक दीप के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया. पुलिस ने आधुनिक तरीके से केस को हैंडल किया. टावर लोकेशन से अपराधी पर पुलिस पैनी नजर बनाए हुई थी. एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने इस मामले में अपनी पत्नी से भी मदद लिया, जो रेलवे में बड़ी अधिकारी हैं. बेतिया से लेकर गोरखपुर रेलवे स्टेशन तक रेल पुलिस भी बच्चे की बरामदगी के लिए जाल बिछा दिया था.

इधर, एसडीपीओ विवेक दीप अपने टीम के साथ उस ट्रेन के पीछे अपनी पुलिस गाड़ी को दौड़ा दिया था. उधर जैसे अपहरणकर्ता गोरखपुर रेलवे स्टेशन बच्चा के साथ पहुंचा. वहां रेल पुलिस उसका इंतजार कर रही थी और अपहरणकर्ता ने बच्चे का कपड़ा बदल दिया था, लेकिन बेतिया में बैठे एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन के टावर लोकेशन में था और रेल पुलिस को चकमा नहीं दे पाया और गिरफ्तार हो गया, तबतक एसडीपीओ विवेक दीप अपने टीम के साथ पहुंच गए और बच्चा को बेतिया पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया.

बेतिया पुलिस की इस उपलब्धि की सराहना पूरे देश में हुई. शुक्रवार को उस उपलब्धि के लिए बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन और एसडीपीओ विवेक दीप को बिहार डीजीपी विनय कुमार ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया. चंपारण रेंज के डीआईजी हर किशोर राय ने डीजीपी विनय कुमार की तरफ से दिए गए प्रशस्ति पत्र से एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन और एसडीपीओ विवेक दीप को सम्मानित किया गया.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

