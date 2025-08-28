सड़क पर उतरे बिहार के होमगार्ड जवान, जोरदार प्रदर्शन के साथ सरकार को सौंपी 21 सूत्री मांगों की सूची

Bihar News: बिहार होमगार्ड जवानों नें बुधवार को NH 727 बेतिया-गोरखपुर मुख्य सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया. होमगार्ड जवानों ने अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर बगहा अनुमंडल मुख्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया. जवानों ने पहले भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से रैली निकाली जो बगहा रेलवे स्टेशन चौक, अनुमंडल कार्यालय होते हुए पटखौली थाना तक पहुंची और अंततः पुनः अंबेडकर प्रतिमा के पास आकर धरना प्रदर्शन में तब्दील हो गई. धरना प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कमेटी अध्यक्ष जितेंद्र गिरी, सचिव मोहन साह, डेलिगेट मोहम्मद हसनैन, आरती कुमारी और अशोक शुक्ला ने किया.

नेताओं ने कहा कि होमगार्ड जवान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उन पर गंभीरता से विचार नहीं किया जा रहा. उनकी प्रमुख मांगों में दैनिक भत्ता 1,500 रुपये प्रतिदिन करना, नियमित ड्यूटी बहाल करना, वर्दी भत्ता, महीने में पांच दिन का अवकाश और अन्य कल्याणकारी सुविधाएं शामिल हैं.

प्रदर्शनकारी होमगार्ड के जवानों ने सरकार के नाम ज्ञापन बगहा एसडीएम गौरव कुमार को सौंपा. मौके पर मौजूद होमगार्ड के जवान आरती कुमारी और अशोक शुक्ला ने चेतावनी दी कि यदि 31 अगस्त तक सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो होमगार्ड केंद्रीय कमेटी चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी और सभी जवान ड्यूटी का त्याग कर देंगे. जवानों ने करो या मरो का नारा लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की कि वे चश्मा उतारकर होमगार्डों की वास्तविक समस्याओं को देखें.

प्रदर्शन के कारण एनएच-727 बेतिया-गोरखपुर मुख्य मार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा. इससे लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ा. इस आंदोलन ने साफ संकेत दिया है कि अगर जल्द ही उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सीधा असर पड़ सकता है.

इनपुट: इमरान अजीज

