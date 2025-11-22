Advertisement
Exclusive: बेतिया पुलिस से गृह मंत्री सम्राट चौधरी क्या पूछने वाले हैं? जानें वो 4 सवाल

Bettiah Police: उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने पर उनकी पुलिस को पश्चिम चंपारण में कई चुनौतियों से पार पाना है. ये ऐसी चुनौती है जहां यूपी मॉडल के बिना संभव नहीं दिख रहा है, जहां राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भूमाफियाओं का पुलिस से भी साठगांठ अप्रत्यक्ष रूप से है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 22, 2025, 10:11 AM IST

सम्राट चौधरी (File Photo)
Bihar Home Minister Samrat Chaudhary: कुछ महीनों पहले पश्चिम चंपारण में पुलिस का एक पत्र वायरल हुआ था, जिसमे कई दर्जन भूमाफियों का नाम था. पत्र के मुताबिक पुलिस ने दावा किया था कि ऐसे भूमाफिया है जो संगठित तरीके से उनकी समानांतर सत्ता चल रही है. वो भूमाफिया अकूत धन संपत्ति अर्जित किए है. पुलिस जांच कर उनकी संपति जब्त करेगी. उस समय भूमाफियाओं का लिस्ट तो वायरल हुआ, लेकिन उनपर क्या कार्रवाई हुई उसका पत्र वायरल नहीं हुआ. पत्र शायद ठंडे बस्ते में चला गया. अब बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी को बेतिया पुलिस से कुछ सवाल करना चाहिए?

1. भूमाफियाओं का जो लिस्ट जारी हुआ था उसका क्या हुआ?
2. कितनो की संपति का जांच हुआ?
3. आर्थिक अपराध इकाई कितने भूमाफिया की संपति का जांच किया?
4. न्यायालय में कितनो पर पुलिस ने रिपोर्ट किया?

सवाल सिर्फ भूमाफियाओं का नहीं है, पूरा बेतिया शहर महीनों से जाम से कराह रहा है. जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस कब ठोस कदम उठाएगी? डिजिटल प्लेटफार्म पर गलत जानकारी साझा किया जा रहा है, उस पर पुलिस कैसे रोक लगाए? साइबर क्राइम में जिनके पैसे आज तक खाता में लटके है उनको कैसे मिलेगा? डिजिटल प्लेटफार्म से साइबर ठगी को कैसे रोका जाय? उसके लिए पुलिस के पास क्या रणनीति है? शराब कारोबार पर कैसे अंकुश लगेगा इस पर पुलिस क्या करेगी? दरअसल, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी काफी चुनौती पूर्ण है, जिसे उन्हें पार पाना है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

