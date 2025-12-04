Bihar Love Jihad: पश्चिम चंपारण की हिन्दू बेटी को बुरका पहनाकर नेपाल ले जा रहा था अजमुल्ला अली, SSB ने पकड़ लिया

Bihar Love Jihad: भारत-नेपाल सीमा पर लव ट्रैप के जाल में फंसा कर अजमुल्ला अली नेपाल ले जा रहा था, लेकिन उसके इरादे नाकाम हो गए. एसएसबी ने अजमुल्ला से पूछताछ की तो लड़की का नाम सलीमा नहीं बल्कि पश्चिम चंपारण की बेटी निकली.
Bihar Love Jihad: भारत-नेपाल सीमा पर हिंदू लड़कियों को टारगेटेड लव ट्रैप में फंसाने का एक और मामला सामने आया है. मोहम्मद अजमुल्ला अली एक लड़की को बुरका पहनाकर नेपाल ले जा रहा था. एसएसबी ने जब उससे पूछताछ की तो उसने लडकी का नाम सलीमा बेगम बताया. हालांकि एसएसबी टीम को संदेह हुआ तो उसने सख्ती से पूछताछ की. फिर पता चला कि वह कोई सलीमा बेगम नहीं थी, बल्कि पश्चिम चंपारण की बेटी है और अजमुल्ला अली उसे लव जिहाद का शिकार बनाकर नेपाल ले जा रहा था. एसएसबी की मानव तस्करी रोधी इकाई ने मैत्री ब्रिज, रक्सौल, बिहार के पास से अजमुल्ला अली को धर दबोचा और लड़की को स्थानीय हरैया थाना पुलिस को सौंप दिया.
पूछताछ में खुलासा हुआ कि अजमुल्ला अली ने उस लड़की को इस्लाम धर्म अपनाने और बुरका पहनने के लिए विवश किया था. अजमुल्ला अली पश्चिम चंपारण बिहार का रहने वाला है. उसने सोशल मीडिया के ज़रिए लड़की से दोस्ती की और फ़िर प्रेमजाल में फंसाकर शादी करने और नौकरी दिलवाने का वादा किया था. अजमुल्ला ने 13 नवंबर, 2025 को नाबालिग लड़की को उसके घर से भगाकर हरियाणा के गुरुग्राम ले गया और वहां शादी का वादा करते हुए शारीरिक शोषण करता रहा.
पूछताछ में लड़की ने बताया कि मोहम्मद अजमुल्ला अली ने उसे इस्लाम के तौर तरीके सीखने को कहा था. लड़की ने बताया कि गुरुग्राम में अजमुल्ला ने उसका शारीरिक शोषण भी किया था. लड़की के परिजन ने लोकल थाना पुलिस में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी. मोहम्मद अजमुल्लाह अली को जब इस बात का पता चला तो पुलिस से बचने के लिए हरियाणा से नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था. इस बीच एसएसबी की टीम ने उसे धर दबोचा. दोनों से पूछताछ की गई तो पता चला कि अजमुल्ला अली ने लड़की की नादानी का गलत फायदा उठाया. जहां लड़की ने बिना जाने सोचे उस पर भरोसा कर लिया, वहीं अजमुल्ला उसे धर्म बदलने, इस्लाम के तरीके सीखने और शादी का भरोसा देता रहा. सुरक्षित नेपाल भागने के लिए ही अजमुल्ला अली ने लड़की को बुरका पहनाया, ताकि पुलिस को शक न हो सके.
रिपोर्ट: पंकज कुमार