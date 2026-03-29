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Bihar Matric Result: बेतिया के सत्यम का शानदार प्रदर्शन, 482 अंक लाकर पूरे जिले का नाम किया रौशन

Bihar Matric Result 2026: बेतिया के योगापट्टी प्रखंड अंतर्गत अहरौली गांव के रहने वाले सत्यम कुमार ने बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है. सत्यम ने 482 अंक (96.2%) प्राप्त कर जिले का नाम रौशन किया है. एक किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले सत्यम बैद्यनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र हैं और भविष्य में सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 29, 2026, 04:12 PM IST

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सत्यम कुमार, छात्र
सत्यम कुमार, छात्र

Bihar Matric Result: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा घोषित मैट्रिक के परीक्षा परिणामों में बेतिया के सत्यम कुमार ने अपनी अद्भुत मेधा का परिचय दिया है. सत्यम ने कुल 482 अंक प्राप्त किए हैं, जो 96.2% प्रतिशत के बराबर है. योगापट्टी प्रखंड के अहरौली गांव के रहने वाले सत्यम ने बैद्यनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय, लक्ष्मीपुर (योगापट्टी) से अपनी शिक्षा प्राप्त की है. जैसे ही इंटरनेट पर उनके परिणाम आए, सत्यम के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया. गांव के लोग अपने इस होनहार लाल की सफलता पर फूले नहीं समा रहे हैं.

सत्यम एक साधारण किसान परिवार से आते हैं. उनके पिता राजेंद्र चौरसिया खेती-किसानी कर घर चलाते हैं और माँ सुनीता चौरसिया गृहणी हैं. संसाधनों की कमी के बावजूद सत्यम ने कभी हार नहीं मानी. उन्होंने बताया कि वह प्रतिदिन 10 से 12 घंटे तक कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करते थे. सत्यम ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता-पिता, भाई-बहनों और अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया है. उनके माता-पिता ने बताया कि बेटा दिन-रात पढ़ाई में लगा रहता था और आज उसकी इस तपस्या का फल पूरे परिवार को मिला है.

आज के डिजिटल युग में सत्यम ने यह साबित कर दिया है कि अगर इच्छाशक्ति हो, तो छोटे से गांव से भी बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. सत्यम ने गांव में ही रहकर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों का सहारा लेकर अपनी तैयारी पूरी की. उनकी यह उपलब्धि उन हजारों छात्रों के लिए एक नजीर है जो संसाधनों की कमी का रोना रोते हैं. सत्यम ने दिखा दिया कि गांव की पगडंडियों से निकलकर भी सफलता के शिखर पर पहुंचा जा सकता है.

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सत्यम अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करते हुए बताया कि वे आगे चलकर सिविल सेवा परीक्षा (UPSC/BPSC) की तैयारी करना चाहते हैं. उनका सपना है कि वे एक प्रशासनिक अधिकारी बनकर समाज और देश की सेवा करें.

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