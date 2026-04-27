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Bihar Mysteries: अजब-गजब परंपरा: साल में एक दिन क्यों खाली हो जाता है पूरा नौरंगिया गांव, मवेशी भी साथ ले जाते हैं लोग

बिहार के बगहा स्थित नौरंगिया गांव में वैशाख नवमी के दिन एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है. गांव के सभी लोग अपने पालतू पशुओं के साथ 12 घंटे के लिए घर छोड़कर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों में चले जाते हैं. ग्रामीणों का मानना है कि ऐसा करने से गांव को चेचक, हैजा जैसी महामारी और भीषण आगजनी से मुक्ति मिलती है. जंगल में दिनभर पूजा-पाठ और भोजन का दौर चलता है, जिसे लोग उत्सव की तरह मनाते हैं.

Written By  IMRAN AZIZ |Edited By: Saurabh Jha|Last Updated: Apr 27, 2026, 10:54 PM IST

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बगहा के नौरंगिया गांव की अजब-गजब परंपरा
बगहा के नौरंगिया गांव की अजब-गजब परंपरा

बगहा (पश्चिम चंपारण): आधुनिकता के इस दौर में जहां दुनिया चांद और मंगल पर बस्तियां बसाने की बात कर रही है, वहीं बिहार के बगहा में एक ऐसा गांव है जो आज भी अपनी सदियों पुरानी और हैरान कर देने वाली परंपरा को शिद्दत से निभा रहा है. भारत-नेपाल सीमा पर स्थित आदिवासी बहुल 'नौरंगिया' गांव में हर साल वैशाख महीने की नवमी (सीता नवमी) तिथि को एक ऐसा नजारा देखने को मिलता है, जिसे देख बाहर से आए लोग दंग रह जाते हैं. इस दिन गांव का हर एक शख्स, चाहे वो बुजुर्ग हो या बच्चा, अपने घर को खुला छोड़कर 12 घंटे के लिए पास के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) के घने जंगलों में प्रवास पर चला जाता है.

इस परंपरा के पीछे की कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यों से भरी है. स्थानीय ग्रामीणों और बुजुर्गों के मुताबिक, वर्षों पहले इस गांव पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था. गांव में अक्सर भीषण आगजनी की घटनाएं होती रहती थीं और महामारी (चेचक, हैजा) का प्रकोप इतना बढ़ गया था कि गांव की आबादी खत्म होने की कगार पर पहुंच गई थी. जनश्रुति है कि उस दौर में बाबा परमहंस नामक एक संत ने यहां कठोर साधना की थी. उनके सपने में स्वयं देवी मां ने दर्शन दिए और गांव को इन आपदाओं से मुक्ति दिलाने का मार्ग सुझाया. मां ने आदेश दिया कि वैशाख नवमी के दिन पूरे गांव को खाली कर वनवास पर जाना होगा. तब से लेकर आज तक, गांव के लोग इस फरमान को 'पत्थर की लकीर' मानकर पालन कर रहे हैं.
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नवमी के दिन सुबह 5 बजते ही गांव में हलचल तेज हो जाती है. लोग केवल खुद ही नहीं निकलते, बल्कि अपने पालतू जानवरों, गाय-भैंस, कुत्ते और पक्षियों तक को साथ लेकर जंगल की ओर कूच कर देते हैं. आधुनिकता की दौड़ में भी एक भी इंसान गांव में रुकने की हिम्मत नहीं करता.
Bihar Mysteries Why Does Entire Village of Naurangiya Empty Out for One Day a Year

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वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बियावान जंगल में स्थित 'भजनी कुट्टी' इस दिन आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन जाती है. वहां हजारों की भीड़ उमड़ती है और माहौल किसी बड़े मेले जैसा हो जाता है. लोग वहां दिनभर भजन-कीर्तन करते हैं और मां दुर्गा की विशेष पूजा-अर्चना में लीन रहते हैं.
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नौरंगिया गांव की एक और खास बात यह है कि इस दिन सुरक्षा का जिम्मा 'आस्था' पर होता है. भजनी कुट्टी के पुजारी बताते हैं कि पहले के समय में लोग घरों में ताला तक नहीं लगाते थे, फिर भी कभी चोरी नहीं हुई. हालांकि, अब वक्त बदलने के साथ लोग एहतियातन ताला लगाने लगे हैं. जंगल में रहने के ये 12 घंटे किसी उत्सव से कम नहीं होते.
Bihar Mysteries Why Does Entire Village of Naurangiya Empty Out for One Day a Year

लोग अपने साथ खाने-पीने का सामान ले जाते हैं. वहां जंगल की छांव में चूल्हे जलते हैं, हलवा-पूरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है और रिश्तेदार एक साथ मिलकर दावत उड़ाते हैं. यह पूरी तरह एक पिकनिक जैसा नजारा होता है, जहां आस्था और मनोरंजन का अद्भुत संगम दिखता है.
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वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, जहां आम लोगों का प्रवेश और आग जलाना (पिकनिक मनाना) गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है. वन अधिनियम के सख्त नियम यहां लागू हैं, लेकिन नौरंगिया गांव की इस वर्षों पुरानी परंपरा के आगे प्रशासन और वन विभाग भी मौन नजर आता है.
Bihar Mysteries Why Does Entire Village of Naurangiya Empty Out for One Day a Year

आस्था इतनी गहरी है कि लोग दंड के डर को पीछे छोड़ जंगल के एक बड़े हिस्से पर 12 घंटे के लिए 'कब्जा' कर लेते हैं. लोग वहां मांस, मछली और अन्य पकवान भी बनाते हैं. वैज्ञानिक युग में इस प्रथा को कुछ लोग अंधविश्वास कह सकते हैं, लेकिन ग्रामीणों के लिए यह उनकी सुरक्षा का एकमात्र कवच है.
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सुबह 5 बजे से शुरू हुआ यह वनवास शाम 5 बजे खत्म होता है. 12 घंटे का समय बीत जाने के बाद, लोग अपने मवेशियों और सामान के साथ वापस अपने घरों की ओर लौट आते हैं. ग्रामीणों का मानना है कि इस एक दिन के प्रवास से सालभर उनके गांव पर कोई प्राकृतिक आपदा या देवी प्रकोप नहीं आता. पीढ़ियां बदलती रहीं, बुजुर्ग चले गए और बच्चे जवान हो गए, लेकिन नौरंगिया की यह अजब-गजब कहानी आज भी जस की तस बनी हुई है. आधुनिकता और विज्ञान के दौर में यह गांव अपनी जड़ों और पुरानी मान्यताओं को थामे हुए आज भी खड़ा है.

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