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बिहार पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री दीपक प्रकाश ने किया साफ, पुराने परिसीमन पर ही होंगे चुनाव

बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने वाल्मीकिनगर दौरे पर स्पष्ट किया कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पुराने परिसीमन के आधार पर ही समय पर कराए जाएंगे. उन्होंने वर्ष के अंत तक चुनाव होने के संकेत दिए हैं. साथ ही, उन्होंने आरएलएम के सदस्यता अभियान को गति दी और स्थानीय लोगों को सड़क, पानी और अतिक्रमण जैसी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 07, 2026, 10:09 PM IST

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बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश
बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश

बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने अपनी वाल्मीकिनगर यात्रा के दौरान राज्य में होने वाले आगामी पंचायत चुनावों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है. उनके इस दौरे से न केवल चुनावी अटकलों पर विराम लगा है, बल्कि स्थानीय विकास योजनाओं को भी नई गति मिलने की उम्मीद जगी है.

पश्चिम चंपारण के वाल्मीकिनगर पहुंचे पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने स्पष्ट किया कि बिहार में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही संपन्न कराए जाएंगे. उन्होंने चुनावों के परिसीमन को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं को खारिज करते हुए कहा कि इस बार चुनाव पुराने परिसीमन के आधार पर ही होंगे. मंत्री ने संकेत दिया कि वर्ष 2021 का कार्यकाल पूरा होते ही साल के अंत तक चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है. परिसीमन में किसी भी तरह के बदलाव की फिलहाल कोई योजना नहीं है, जिससे उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को अपनी तैयारी करने का स्पष्ट रास्ता मिल गया है.

मंत्री दीपक प्रकाश राष्ट्रीय लोक मोर्चा' (RLM) अपने दल के संगठन विस्तार के सिलसिले में बेतिया और बगहा के दौरे पर थे. पार्टी ने इस साल 50 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत तीन दिनों के भीतर भारी संख्या में लोगों ने आरएलएम की सदस्यता ग्रहण की. वाल्मीकिनगर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया. इस दौरान स्थानीय कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद समेत कई प्रखंड पदाधिकारी और भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे.

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वाल्मीकिनगर में जनसंवाद के दौरान ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने मंत्री के समक्ष कई गंभीर मुद्दे रखे. लोगों ने गंडक कॉलोनी में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लगाने की मांग की और सड़क, जल निकासी, पेयजल तथा आवास से जुड़ी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया. मंत्री ने इन मुद्दों को गंभीरता से सुनते हुए त्वरित समाधान का भरोसा दिया. उन्होंने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी कर विकास कार्यों का जायजा भी लिया और वन्यजीवों के संरक्षण की सराहना की. उन्होंने जोर देकर कहा कि वाल्मीकिनगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए इसे व्यापार और पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा.

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प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री ने कस्टम सर्विस में आ रही दिक्कतों और बेरोजगारी के सवालों पर भी जवाब दिए. उन्होंने कहा कि वाल्मीकिनगर में व्यापार और पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं. कस्टम व्यवस्था से जुड़ी जो भी परेशानियां हैं, उन्हें सरकार जल्द दूर करेगी ताकि क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके. उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार पंचायतों के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और निर्माणाधीन परियोजनाओं को गति देने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं.

इनपुट- इमरान अजीज

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