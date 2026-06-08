पटना में मौसम का मिजाज अचानक बदला

बिहार की राजधानी पटना के मोकामा और आसपास के क्षेत्रों में सोमवार के दोपहर बाद मौसम का मिजाज अचानक बदल गया. तेज आंधी और बारिश से कई पेड़ गिर गए. वहीं, बिजली व्यवस्था प्रभावित रहने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. तेज-आंधी में कई घरों के छप्पर और टीन का शेड भी उड़ गया. तेज आंधी और बारिश से नुकसान का आकलन अभी किया जा रहा है. मौसम के बदले मिजाज से एक तरफ जहां किसानों को फायदा हुआ. आम लोगों ने भीषण गर्मी से राहत की सांस ली है. फिलहाल, प्रशासन बिजली व्यवस्था को बहाल किये जाने की कोशिश में जुटा है. सड़क पर गिरे पेड़ों को हटाकर मार्ग पर परिचालन सुचारु करने का प्रयास किया जा रहा है.