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पटना, बेतिया और बगहा में आंधी-तूफान का 'तांडव', बारिश ने बढ़ाईं मुश्किलें

Bihar Weather: बिहार की राजधानी पटना के मोकामा और आसपास के क्षेत्रों में सोमवार के दोपहर बाद मौसम का मिजाज अचानक बदल गया. तेज आंधी और बारिश से कई पेड़ गिर गए. वहीं, बिजली व्यवस्था प्रभावित रहने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. तेज-आंधी में कई घरों के छप्पर और टीन का शेड भी उड़ गया.

Written ByShailendra
Published: Jun 08, 2026, 11:08 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:08 PM IST
पटना, बेतिया और बगहा में आंधी-तूफान का 'तांडव', बारिश ने बढ़ाईं मुश्किलें
Image Credit: पटना, बेतिया और बगहा में आंधी-तूफान का &#039;तांडव&#039;, बारिश ने बढ़ाईं मुश्किलें

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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