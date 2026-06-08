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Bihar Weather News: बिहार के कई हिस्सों में मौसम ने 8 जून, 2026 दिन सोमवार की शाम अचानक करवट बदल ली. मौसम का मिजाज बदलते ही तेज आंधी और बारिश पड़ने लगी. जिसकी वजह से पटना के मोकाम से लेकर बेतिया और बगहा तक भारी तबाही देखने के मिली. मोकामा में तेज-आंधी में कई घरों के छप्पर और टीन का शेड भी उड़ गया. बेतिया में आंधी-तूफान और बारिश ने नरकटियागंज में भारी तबाही मचाई. वहीं, बगहा जमकर कहर मचाया.
पटना में मौसम का मिजाज अचानक बदला
बिहार की राजधानी पटना के मोकामा और आसपास के क्षेत्रों में सोमवार के दोपहर बाद मौसम का मिजाज अचानक बदल गया. तेज आंधी और बारिश से कई पेड़ गिर गए. वहीं, बिजली व्यवस्था प्रभावित रहने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. तेज-आंधी में कई घरों के छप्पर और टीन का शेड भी उड़ गया. तेज आंधी और बारिश से नुकसान का आकलन अभी किया जा रहा है. मौसम के बदले मिजाज से एक तरफ जहां किसानों को फायदा हुआ. आम लोगों ने भीषण गर्मी से राहत की सांस ली है. फिलहाल, प्रशासन बिजली व्यवस्था को बहाल किये जाने की कोशिश में जुटा है. सड़क पर गिरे पेड़ों को हटाकर मार्ग पर परिचालन सुचारु करने का प्रयास किया जा रहा है.
बेतिया में आंधी-तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई
बेतिया में आंधी-तूफान और बारिश ने नरकटियागंज में भारी तबाही मचाई है. यहां पर कई पेड़ सड़क पर गिर गए, पोल भी सड़क पर गिर गया, जिससे नरकटियागंज बलथर मुख्यमार्ग घंटों जाम रहा. खैरवा चौक पर पेड़ के साथ पोल भी गिर गया, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया. बिजली विभाग के कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर सड़क से पोल और पेड़ को हटाए, तब जाकर आवागमन बहाल हुआ है. वहीं, नरकटियागंज में हो रहे महायज्ञ का पंडाल भी आंधी-तूफान में क्षतिग्रस्त हो गया है.
बगहा में तबाही वाली बारिश
वाल्मीकिनगर और रामनगर समेत बगहा में सोमवार की शाम आईं आंधी-तूफान और बारिश ने जमकर कहर मचाया. इस तूफान में कई घरों के छप्पर उड़ा दिए, तो कई पेड़ सड़क पर गिर गए, जिसकी वजह से राहगीरों को घंटों जाम में फंसना पड़ा. वहीं, बारिश में फसलों के साथ आम और लीची को नुकसान पहुंचा. तूफान इतना तेज था कि इस दौरान बगहा SDPO ऑफिस का मोबाइल टावर गिरने से भगदड़ मच गईं. जबकि, कैलाशनगर स्थित गुमटी संख्या 51 का रेल्वे फाटक मुड़कर क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे ट्रेनों के परिचालन पर आंशिक प्रभाव पड़ा.
आंधी-तूफान का सबसे अधिक असर बगहा के कैलाशनगर स्थित रेलवे गेट संख्या-51 पर देखने को मिला. तेज हवाओं के कारण रेलवे फाटक का बूम टूटकर गिर गया और उसके नीचे से गुजर रहे विद्युत तार भी क्षतिग्रस्त हो गए. विद्युत लाइन प्रभावित होने के कारण रेल परिचालन अस्थायी रूप से बाधित हो गया, जिससे यात्रियों को परेशानीयों का सामना करना पड़ा.
इधर, घटना की सूचना मिलते ही नरकटियागंज से रेलवे की मेंटेनेंस टीम मौके पर पहुंची और राहत के साथ मरम्मत कार्य शुरू किया गया . घंटे भर बाद रेलवे कर्मी क्षतिग्रस्त बूम और विद्युत तारों को दुरुस्त करने में सफल हुए .
पटना से चंदन राय, बगहा से इमरान अजीज और बेतिया से धनंजय द्विवेदी की रिपोर्ट