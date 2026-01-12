Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3071253
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

Bihar Weather Update: बिहार के तापमान में उतार-चढ़ाव जारी, लेकिन ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं... IMD का 19 जिलों में अलर्ट

Bihar Weather Update: बिहार में कड़ाके की सर्दी ने लोगों के जीवन पर असर डाला है. आज (12 जनवरी) मौसम विभाग ने राज्य के 19 जिलों में कोल्ड डे और घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Jan 12, 2026, 06:27 AM IST

Trending Photos

Bihar Weather Update: बिहार के तापमान में उतार-चढ़ाव जारी, लेकिन ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं... IMD का 19 जिलों में अलर्ट (फाइल फोटो)
Bihar Weather Update: बिहार के तापमान में उतार-चढ़ाव जारी, लेकिन ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं... IMD का 19 जिलों में अलर्ट (फाइल फोटो)

Bihar Weather Update: बिहार में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है. रविवरा (11 जनवरी) को थोड़ी धूम निकलने से लोगों ने राहत की सास ली है. भीषण ठंड में जन जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव होने की संभावना है. अगले 7 दिनों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा. अगले 7 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों में मध्यम से घना स्तर का कोहरा छाए होने की संभावना है.  24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 1-3°C की वृद्धि होने की संभावना है और फिर उसके बाद2-4°C की गिरावट होने का पूर्वानुमान है.  न्यूनतम तापमान में भी 1-4°C की वृद्धि होने की संभावना है.

राज्य में कितना रहेगा तापमान
आज भी ठंड रहेगी लेकिन ठंड का एहसास वैसा ही रहने वाला है.  आज राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को पटना में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री और अधिकतम 17.6 डिग्री दर्ज किया गया था. राज्य में सबसे ठंडी रात गयाजी में रही, जहां पारा 4.2 डिग्री तक पहुंच गया. सबसे अधिक तापमान औरंगाबाद में  23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

इन जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट
वही मौसम विभाग ने आज पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपलगंज, सिवान, सारण, सीतमढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, वैशाली, समस्तीपुर समेत 19 जिलों में घने कोहरे और शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट हो सकती है. ठंडी पछुआ हवाओं के कारण सुबह और शाम की सर्दी आम जीनव पर प्रभाव डाल रही है. वही, बक्सर, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, रोहतास, खगड़िया, नालंदा, जहानाबाद समेत 18 जिलों में कोई अलर्ट जारी नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: किडनैप किया...जबरन पिलाई शराब, मो. जुनैद ने 5 दोस्तों संग लड़की का रातभर किया रेप

TAGS

Bihar weather updateBihar Weather

Trending news

Bihar weather update
बिहार के तापमान में उतार-चढ़ाव जारी, लेकिन ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं
Tanishq showroom
तनिष्क शोरूम में घुस रहे थे 7 लुटेरे, हूटर बजते ही भागे, बोकारो पुलिस की नाकेबंदी
West Champaran
कल से सुबह 10 बजे से पहले नहीं खुलेंगे स्कूल, जानें पश्चिम चंपारण डीएम का नया आदेश
Valmiki Tiger Reserve
बूढ़ा हुआ तो जंगल ने निकाला, भूख ने गांव पहुंचाया, VTR की टीम ने बाघ को बचाया
Purnia News
किडनैप किया...जबरन पिलाई शराब, मो. जुनैद ने 5 दोस्तों संग लड़की का रातभर किया रेप
Bhojpuri news
इस जन्म में खेसारी से नहीं मिलना चाहते पवन सिह! पावरस्टार ने किया ऐलान, जानिए वजह
Ranchi News
रांची में 12 से 14 जनवरी तक कक्षा 6 तक छुट्टी, जानें क्या हैं नई गाइडलाइंस
Mukesh Sahani
'3 महीने में वादे पूरे करें, वरना...', मुकेश सहनी का नीतीश सरकार को अल्टीमेटम
CM nitish kumar
नीतीश कुमार की 'समृद्धि यात्रा' की डेट फाइनल, जानें क्या-क्या करेंगे मुख्यमंत्री
Valmiki Tiger Reserve
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व: धूप सेंकने निकला बाघ, पर्यटकों ने करीब से देखा जंगल का राजा