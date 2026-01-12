Bihar Weather Update: बिहार के तापमान में उतार-चढ़ाव जारी, लेकिन ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं... IMD का 19 जिलों में अलर्ट

Bihar Weather Update: बिहार में कड़ाके की सर्दी ने लोगों के जीवन पर असर डाला है. आज (12 जनवरी) मौसम विभाग ने राज्य के 19 जिलों में कोल्ड डे और घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.
Bihar Weather Update: बिहार में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है. रविवरा (11 जनवरी) को थोड़ी धूम निकलने से लोगों ने राहत की सास ली है. भीषण ठंड में जन जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव होने की संभावना है. अगले 7 दिनों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा. अगले 7 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों में मध्यम से घना स्तर का कोहरा छाए होने की संभावना है. 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 1-3°C की वृद्धि होने की संभावना है और फिर उसके बाद2-4°C की गिरावट होने का पूर्वानुमान है. न्यूनतम तापमान में भी 1-4°C की वृद्धि होने की संभावना है.
राज्य में कितना रहेगा तापमान
आज भी ठंड रहेगी लेकिन ठंड का एहसास वैसा ही रहने वाला है. आज राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को पटना में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री और अधिकतम 17.6 डिग्री दर्ज किया गया था. राज्य में सबसे ठंडी रात गयाजी में रही, जहां पारा 4.2 डिग्री तक पहुंच गया. सबसे अधिक तापमान औरंगाबाद में 23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
इन जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट
वही मौसम विभाग ने आज पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपलगंज, सिवान, सारण, सीतमढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, वैशाली, समस्तीपुर समेत 19 जिलों में घने कोहरे और शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट हो सकती है. ठंडी पछुआ हवाओं के कारण सुबह और शाम की सर्दी आम जीनव पर प्रभाव डाल रही है. वही, बक्सर, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, रोहतास, खगड़िया, नालंदा, जहानाबाद समेत 18 जिलों में कोई अलर्ट जारी नहीं है.
