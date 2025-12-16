Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3042843
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

मेहनत से मुकाम तक: UPSC में तरनजोत सिंह की सफलता की पूरी कहानी, अब बने पश्चिम चंपारण के डीएम

IAS Taranjot Singh: यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2017 में ऑल इंडिया रैंक 70 हासिल करने वाले आईएएस तरनजोत सिंह को पश्चिम चंपारण का नया जिला मजिस्ट्रेट बनाया गया है. IIT रुड़की से इंजीनियरिंग, GATE-IES में सफलता और बिहार में कई अहम प्रशासनिक पदों पर कार्य के बाद उनका यह सफर युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया है.

Written By  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 16, 2025, 02:28 PM IST

Trending Photos

पश्चिम चंपारण के नए जिलाधिकारी तरनजोत सिंह
पश्चिम चंपारण के नए जिलाधिकारी तरनजोत सिंह

IAS Taranjot Singh: किसी ने ठीक ही कहा है कि मेहनत ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है. इस कहावत को सच साबित किया है यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2017 में ऑल इंडिया रैंक 70 हासिल करने वाले आईएएस अधिकारी तरनजोत सिंह ने. अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बल पर उन्होंने न केवल देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक को सफलतापूर्वक पास किया, बल्कि प्रशासनिक सेवा में भी एक अलग पहचान बनाई. वर्तमान में तरनजोत सिंह को पश्चिम चंपारण (बेतिया) का नया जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) नियुक्त किये गए है. इससे पहले वे मधेपुरा जिले में डीएम के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.

प्रशासनिक अनुभव से बनी मजबूत पहचान
तरनजोत सिंह का प्रशासनिक अनुभव काफी समृद्ध रहा है. मधेपुरा डीएम बनने से पहले वे सीतामढ़ी में डीडीसी, दानापुर में एसडीएम और नालंदा में नगर आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं. इन सभी पदों पर रहते हुए उन्होंने प्रशासनिक दक्षता और विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे उनकी छवि एक कर्मठ और परिणाम देने वाले अधिकारी के रूप में बनी.

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा
तरनजोत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1990 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था. उनके पिता डॉ. संतोख सिंह हैं. उनकी प्रारंभिक शिक्षा डीएवी पब्लिक स्कूल, बीआरएस नगर, लुधियाना से हुई, जो एक प्रतिष्ठित सीबीएसई संस्थान है. बचपन से ही उन्हें पढ़ाई में विशेष रुचि थी. स्कूल के दिनों में ही उन्होंने मेडिकल प्रवेश परीक्षा (AIPMT) और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा दोनों में सफलता हासिल की. अंततः उन्होंने इंजीनियरिंग को करियर के रूप में चुना और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक करने के लिए आईआईटी रुड़की में नमांकन लिया. स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान भी तरनजोत सिंह ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखी. उन्होंने GATE और भारतीय इंजीनियरिंग सेवा (IES) जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में भी अच्छा प्रदर्शन किया और शीर्ष रैंक प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने सिविल सेवा की ओर रुख किया.

Add Zee News as a Preferred Source

 

यूपीएससी का सफर और AIR 70
तरनजोत सिंह ने कड़ी मेहनत और अनुशासित तैयारी के दम पर यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2017 में सफलता हासिल करते हुए ऑल इंडिया रैंक 70 प्राप्त की. तकनीकी पृष्ठभूमि से आने के बावजूद उन्होंने प्रशासनिक सेवा में जाने का फैसला किया और आईएएस अधिकारी बने. 2017 बैच के बिहार कैडर में आवंटित तरनजोत सिंह ने सेवा में आते ही सिस्टम सुधार, विकास प्रशासन और सार्वजनिक सेवा वितरण को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया. बिहार में उनकी विभिन्न नियुक्तियां उनके प्रशासनिक कौशल और जमीनी स्तर पर विकास के प्रति प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं. अभी वर्तमान मेंतरनजोत सिंह पश्चिम चंपारण (बेतिया) का नया जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के रूप में कार्यरत है.

ये भी पढ़ें: जाम में फंसे पश्चिम चंपारण के नए DM तरनजोत सिंह, सामने जिले की और भी कई चुनौतियां

TAGS

IAS Taranjot Singh

Trending news

7 Nischay Part 3
रोजगार, उद्योग और शिक्षा... देखें CM नीतीश के 'सात निश्चय पार्ट 3' में क्या-क्या?
Bokaro crime
बोकारो में जयंत सिंह की निर्मम हत्या, शव से आंख-कान भी गायब, भड़की भीड़
nitin Nabin
बिहार BJP को मिल गया नितिन नबीन का विकल्प, यह कायस्थ नेता पूरी करेगा कमी
patna news
शोषण, अश्लील वीडियो और ब्लैकमेलिंग...लड़की ने लगाया युवक पर संबंध बनाने का आरोप
Dhanbad News
गहरी नींद में सो रहा था पूरा परिवार, घर में लगी अचानक आग और तड़प-तड़प कर मर गए 2 लोग
Bhojpuri news
Bhojpuri New Song Release:'औकात बदल जाई', छोटू शिकारी भी लेकर आ गए रंगदारी वाला गाना
CM nitish kumar
24 नवंबर 2005 की बात कर सीएम नीतीश कुमार ने बता दिए अपने 7 निश्चय, आप खुद पढ़ लीजिए
Jharkhand Weather
खूंटी में ठंड का तांडव: पाला और कनकनी हवा ने बढ़ाई जनजीवन की मुश्किलें
Patna High Court
रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे 2 कैदी रिहा, HC ने पलटा भागलपुर कोर्ट का फैसला
nitin Nabin
कैसे हुआ नितिन नबीन के नाम का चयन? 20 दावेदारों को चित करके सर्वोच्च पद तक पहुंचे