मेहनत से मुकाम तक: UPSC में तरनजोत सिंह की सफलता की पूरी कहानी, अब बने पश्चिम चंपारण के डीएम

IAS Taranjot Singh: किसी ने ठीक ही कहा है कि मेहनत ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है. इस कहावत को सच साबित किया है यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2017 में ऑल इंडिया रैंक 70 हासिल करने वाले आईएएस अधिकारी तरनजोत सिंह ने. अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बल पर उन्होंने न केवल देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक को सफलतापूर्वक पास किया, बल्कि प्रशासनिक सेवा में भी एक अलग पहचान बनाई. वर्तमान में तरनजोत सिंह को पश्चिम चंपारण (बेतिया) का नया जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) नियुक्त किये गए है. इससे पहले वे मधेपुरा जिले में डीएम के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.

प्रशासनिक अनुभव से बनी मजबूत पहचान

तरनजोत सिंह का प्रशासनिक अनुभव काफी समृद्ध रहा है. मधेपुरा डीएम बनने से पहले वे सीतामढ़ी में डीडीसी, दानापुर में एसडीएम और नालंदा में नगर आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं. इन सभी पदों पर रहते हुए उन्होंने प्रशासनिक दक्षता और विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे उनकी छवि एक कर्मठ और परिणाम देने वाले अधिकारी के रूप में बनी.

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

तरनजोत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1990 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था. उनके पिता डॉ. संतोख सिंह हैं. उनकी प्रारंभिक शिक्षा डीएवी पब्लिक स्कूल, बीआरएस नगर, लुधियाना से हुई, जो एक प्रतिष्ठित सीबीएसई संस्थान है. बचपन से ही उन्हें पढ़ाई में विशेष रुचि थी. स्कूल के दिनों में ही उन्होंने मेडिकल प्रवेश परीक्षा (AIPMT) और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा दोनों में सफलता हासिल की. अंततः उन्होंने इंजीनियरिंग को करियर के रूप में चुना और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक करने के लिए आईआईटी रुड़की में नमांकन लिया. स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान भी तरनजोत सिंह ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखी. उन्होंने GATE और भारतीय इंजीनियरिंग सेवा (IES) जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में भी अच्छा प्रदर्शन किया और शीर्ष रैंक प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने सिविल सेवा की ओर रुख किया.

Add Zee News as a Preferred Source

यूपीएससी का सफर और AIR 70

तरनजोत सिंह ने कड़ी मेहनत और अनुशासित तैयारी के दम पर यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2017 में सफलता हासिल करते हुए ऑल इंडिया रैंक 70 प्राप्त की. तकनीकी पृष्ठभूमि से आने के बावजूद उन्होंने प्रशासनिक सेवा में जाने का फैसला किया और आईएएस अधिकारी बने. 2017 बैच के बिहार कैडर में आवंटित तरनजोत सिंह ने सेवा में आते ही सिस्टम सुधार, विकास प्रशासन और सार्वजनिक सेवा वितरण को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया. बिहार में उनकी विभिन्न नियुक्तियां उनके प्रशासनिक कौशल और जमीनी स्तर पर विकास के प्रति प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं. अभी वर्तमान मेंतरनजोत सिंह पश्चिम चंपारण (बेतिया) का नया जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के रूप में कार्यरत है.

ये भी पढ़ें: जाम में फंसे पश्चिम चंपारण के नए DM तरनजोत सिंह, सामने जिले की और भी कई चुनौतियां