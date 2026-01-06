Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3064928
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

बिहार का कश्मीर तैयार! वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गोबर्धना रेंज बनी नई एडवेंचर डेस्टिनेशन, सैलानियों की उमड़ी भीड़

Bagaha News: नेपाल और यूपी सीमा पर स्थित बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को नए साल पर बड़ी सौगात मिली है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल से गोबर्धना रेंज में इको-टूरिज्म सेवाएं शुरू, जंगल सफारी, टेंट हट और एडवेंचर से पर्यटन को मिली नई उड़ान.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 06, 2026, 06:19 AM IST

Trending Photos

बिहार का कश्मीर तैयार! वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गोबर्धना रेंज बनी नई एडवेंचर डेस्टिनेशन, सैलानियों की उमड़ी भीड़
बिहार का कश्मीर तैयार! वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गोबर्धना रेंज बनी नई एडवेंचर डेस्टिनेशन, सैलानियों की उमड़ी भीड़

Bagaha News: नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) को नए साल पर एक बड़ी सौगात मिली है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विशेष लगाव और निरंतर प्रयासों के चलते अब VTR को इको-टूरिज्म के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में ठोस पहल शुरू हो चुकी है. चंपारण की धरती से अपने कई सरकारी दौरों की शुरुआत करने वाले सीएम नीतीश कुमार अक्सर स्वयं वाल्मीकि नगर का भ्रमण करते रहे हैं. यही कारण है कि अब वाल्मीकिनगर को हवाई मार्ग से जोड़ने की मंजूरी भी दे दी गई है, जिससे देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटकों के आगमन की उम्मीदें मजबूत हुई हैं. सरकार की इस पहल से सीमावर्ती चंपारण क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नया संबल मिलने वाला है.

करीब 980 वर्ग किलोमीटर में फैला वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जंगल, पहाड़ और नदियों से घिरा हुआ प्राकृतिक स्वर्ग है, जिसका दायरा वाल्मीकिनगर से मंगूरहा और बेतिया तक फैला है. VTR के अंतर्गत कुल 8 वन क्षेत्र आते हैं, जिनमें वाल्मीकिनगर और मंगूरहा में पहले से ही पर्यटन सेवाएं संचालित हैं. इसी कड़ी में वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार सरकार द्वारा 2026 के नए साल की शुरुआत पर इन दोनों क्षेत्रों के बीच स्थित गोबर्धना रेंज में भी भव्य रूप से पर्यटन सेवाओं की शुरुआत की गई है. यहां देश-विदेश से पहुंचे सैलानी रियायती दरों पर रोमांचक एडवेंचर और प्रकृति के अद्भुत नजारों का आनंद उठा रहे हैं.

ये भी पढ़ें: ठंड लगी या वृद्ध हो गया था! नौतन के सनसरैया हाईस्कूल के पास गिद्ध जमीन पर आ गिरा

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर पहाड़ी से घिरी गोबर्धना रेंज अब तेजी से एक नए टूरिस्ट हब के रूप में उभर रही है. दिसंबर 2025 से यहां ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू होने के बाद सैलानियों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है. घने सदाबहार जंगलों के बीच झरने, वाटरफॉल, पहाड़ी नदियां और वन्य जीवों का दीदार करने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं. खुली, स्वच्छ हवा और शांत वातावरण में प्रकृति को करीब से महसूस कर पर्यटक यहां मानसिक सुकून और ताजगी का अनुभव कर रहे हैं.

गोबर्धना रेंज में जंगल सफारी, थारू आदिवासी पार्क, परेवादह झील और झरने के साथ-साथ नव-निर्मित टेंट हट, इको हट, टूरिस्ट हट, थारू हट और स्वीट हट पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण बन चुके हैं. यहां ठहरने और खान-पान की व्यवस्था की गई है. जंगल सफारी के दौरान बाघ, तेंदुआ, गौर, सांभर, हिरण, मोर और सैकड़ों प्रजातियों के जीव-जंतुओं को नजदीक से देखने का रोमांच पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है. वहीं ओपन थिएटर में प्रतिदिन प्रस्तुत होने वाले थारू आदिवासी लोकनृत्य और संगीत शाम को और भी यादगार बना देते हैं. घने जंगलों और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर VTR को 'बिहार का कश्मीर' कहा जाना यूं ही नहीं है. नए साल पर एडवेंचर और सुकून की तलाश में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अब सैलानियों की पहली पसंद बनता जा रहा है.

रिपोर्ट- इमरान अजीज

TAGS

Valmiki Tiger ReserveBagaha News

Trending news

Valmiki Tiger Reserve
बिहार का कश्मीर तैयार! VTR में गोबर्धना रेंज बनी नई एडवेंचर डेस्टिनेशन
Sheohar news
शिवहर में विजिलेंस टीम ने राजस्व अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा
Darbhanga News
दरभंगा कोर्ट ने अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी समेत 4 को हत्या का दोषी माना, जानें मामला
Umar Khalid
झारखंड के आदिवासियों पर शोध किया था दिल्ली दंगा मामले में जेल में बंद उमर खालिद
Patna Municipal Corporation
Patna News: कचरा वाहन से लेकर श्मशान नए साल में सब होगा अपडेट
Bihar Education Department
BEPC Outsourcing Scam: नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी, पटना से मधेपुरा तक फैला नेटवर्क
Sasaram News
एक तो 42 लाख का साइबर फ्रॉड और फिर पुलिस का टहलाने का रवैया... अरुण ने कर ली खुदकुशी
Bettiah news
ठंड लगी या वृद्ध हो गया था! नौतन के सनसरैया हाईस्कूल के पास गिद्ध जमीन पर आ गिरा
Bihar News
मखाना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतर बीज उत्पादन और टूल किट पर मिलेगी सब्सिडी
Samastipur News
Samastipur News: शादी ​की 15वीं रात मोहब्बत में 'विलेन' बनकर आई यूपी पुलिस और...