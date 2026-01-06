बिहार का कश्मीर तैयार! वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गोबर्धना रेंज बनी नई एडवेंचर डेस्टिनेशन, सैलानियों की उमड़ी भीड़

Bagaha News: नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) को नए साल पर एक बड़ी सौगात मिली है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विशेष लगाव और निरंतर प्रयासों के चलते अब VTR को इको-टूरिज्म के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में ठोस पहल शुरू हो चुकी है. चंपारण की धरती से अपने कई सरकारी दौरों की शुरुआत करने वाले सीएम नीतीश कुमार अक्सर स्वयं वाल्मीकि नगर का भ्रमण करते रहे हैं. यही कारण है कि अब वाल्मीकिनगर को हवाई मार्ग से जोड़ने की मंजूरी भी दे दी गई है, जिससे देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटकों के आगमन की उम्मीदें मजबूत हुई हैं. सरकार की इस पहल से सीमावर्ती चंपारण क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नया संबल मिलने वाला है.

करीब 980 वर्ग किलोमीटर में फैला वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जंगल, पहाड़ और नदियों से घिरा हुआ प्राकृतिक स्वर्ग है, जिसका दायरा वाल्मीकिनगर से मंगूरहा और बेतिया तक फैला है. VTR के अंतर्गत कुल 8 वन क्षेत्र आते हैं, जिनमें वाल्मीकिनगर और मंगूरहा में पहले से ही पर्यटन सेवाएं संचालित हैं. इसी कड़ी में वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार सरकार द्वारा 2026 के नए साल की शुरुआत पर इन दोनों क्षेत्रों के बीच स्थित गोबर्धना रेंज में भी भव्य रूप से पर्यटन सेवाओं की शुरुआत की गई है. यहां देश-विदेश से पहुंचे सैलानी रियायती दरों पर रोमांचक एडवेंचर और प्रकृति के अद्भुत नजारों का आनंद उठा रहे हैं.

बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर पहाड़ी से घिरी गोबर्धना रेंज अब तेजी से एक नए टूरिस्ट हब के रूप में उभर रही है. दिसंबर 2025 से यहां ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू होने के बाद सैलानियों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है. घने सदाबहार जंगलों के बीच झरने, वाटरफॉल, पहाड़ी नदियां और वन्य जीवों का दीदार करने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं. खुली, स्वच्छ हवा और शांत वातावरण में प्रकृति को करीब से महसूस कर पर्यटक यहां मानसिक सुकून और ताजगी का अनुभव कर रहे हैं.

गोबर्धना रेंज में जंगल सफारी, थारू आदिवासी पार्क, परेवादह झील और झरने के साथ-साथ नव-निर्मित टेंट हट, इको हट, टूरिस्ट हट, थारू हट और स्वीट हट पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण बन चुके हैं. यहां ठहरने और खान-पान की व्यवस्था की गई है. जंगल सफारी के दौरान बाघ, तेंदुआ, गौर, सांभर, हिरण, मोर और सैकड़ों प्रजातियों के जीव-जंतुओं को नजदीक से देखने का रोमांच पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है. वहीं ओपन थिएटर में प्रतिदिन प्रस्तुत होने वाले थारू आदिवासी लोकनृत्य और संगीत शाम को और भी यादगार बना देते हैं. घने जंगलों और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर VTR को 'बिहार का कश्मीर' कहा जाना यूं ही नहीं है. नए साल पर एडवेंचर और सुकून की तलाश में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अब सैलानियों की पहली पसंद बनता जा रहा है.

रिपोर्ट- इमरान अजीज