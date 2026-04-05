वाल्मीकि नगर में सीएम के आगमन पर हाई-वोल्टेज ड्रामा, सुरक्षाकर्मियों से भिड़ गए विधायक

बिहार के बगहा स्थित वाल्मीकि नगर में रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने पहुंचे थे. लेकिन इस सरकारी कार्यक्रम से ज्यादा चर्चा उस हंगामे की हो रही है, जो वाल्मीकि नगर हवाई अड्डे के मुख्य द्वार पर देखने को मिला. मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे एनडीए के दो विधायकों को जब सुरक्षाकर्मियों ने अंदर जाने से रोका, तो स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई. लौरिया से भाजपा विधायक विनय बिहारी और सिकटा से जेडीयू के विधायक समृद्ध वर्मा को एसपीजी और सीएम सिक्योरिटी के जवानों ने हवाई अड्डा परिसर के भीतर प्रवेश करने से मना कर दिया.

जैसे ही सुरक्षा घेरे में तैनात जवानों ने माननीयों का रास्ता रोका, दोनों विधायक बुरी तरह बिफर पड़े. भाजपा और जेडीयू के विधायकों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों और सुरक्षा अधिकारियों से तीखी बहस शुरू कर दी. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बात धक्का-मुक्की तक जा पहुंची. विधायकों का तर्क था कि वे अपने ही मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं, ऐसे में उन्हें रोकना प्रोटोकॉल का उल्लंघन है. कुछ देर के लिए हवाई अड्डे का प्रवेश द्वार अखाड़ा बन गया और वहां मौजूद लोग इस पूरी घटना को देख सन्न रह गए. माहौल इतना गर्म हो गया था कि सुरक्षाकर्मियों और विधायकों के बीच बचाव करने के लिए अन्य लोगों को आगे आना पड़ा.

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हवाई अड्डे के गेट पर हुई इस भिड़ंत का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर बिजली की तरह वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे विधायक और सुरक्षा बल के जवान आमने-सामने हैं. इस हंगामे की खबर जैसे ही प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची, वे तुरंत मौके पर पहुंचे. अधिकारियों के हस्तक्षेप और काफी समझाने-बुझाने के बाद मामला शांत कराया जा सका. इस घटना ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय की कमी को उजागर कर दिया है, जिसकी चर्चा अब पूरे राजनीतिक गलियारे में हो रही है.

इनपुट- इमरान अजीज