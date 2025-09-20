'प्रशांत किशोर ने लिया 14 करोड़, 2 करोड़ 42 लाख जन सुराज का चंदा, खर्च केवल 35 हजार', बीजेपी सांसद का बड़ा दावा
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2929801
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

'प्रशांत किशोर ने लिया 14 करोड़, 2 करोड़ 42 लाख जन सुराज का चंदा, खर्च केवल 35 हजार', बीजेपी सांसद का बड़ा दावा

BJP MP Sanjay Jaiswal News: सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखकर पीके पर कई सवाल उठाए और व्यंग्य भरे लहजे में उन पर गंभीर आरोप लगाए.

Written By  Shailendra |Last Updated: Sep 20, 2025, 01:16 PM IST

Trending Photos

प्रशांत किशोर और बीजेपी सांसद संजय जायसवाल (File Photo)
प्रशांत किशोर और बीजेपी सांसद संजय जायसवाल (File Photo)

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है. दोनों नेता एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं. यह विवाद तब शुरू हुआ जब प्रशांत किशोर ने संजय जायसवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. इसके जवाब में बीजेपी सांसद ने भी पीके पर कई सवाल खड़े किए.

'जन सुराज पार्टी का चंदा केवल 2 करोड़ 42 लाख ही क्यों है?'
बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रशांत किशोर पर निशाना साधा. उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि विज्ञान का छात्र रहा हूं, इसलिए क्यों और कैसे सोचने की आदत है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीके ने खुद स्वीकार किया कि उसे 14 करोड़ रुपए सांसद अयोध्या रामी रेड्डी ने चंदा के रूप में पिछली सेवाओं के लिए दिया था. तो फिर जन सुराज पार्टी का चंदा केवल 2 करोड़ 42 लाख ही क्यों है और खर्च केवल 35 हजार रुपए ही क्यों हैं? पीके ने जब 14 करोड़ चंदा लिया तो फिर इसे अपने निजी खाते में रखा या यह भी एक बड़ा घोटाला है. 

'गुरु गुड़ है तो चेला चीनी बनेगा ही'
सांसद संजय जायसवाल ने आगे लिखा कि बिहारी सबसे ईमानदार होते हैं, इसलिए सोचता था कि एक बिहारी को घोटाले करके इतना निश्चिंत घूमने की क्षमता कैसे है? इसके आका अयोध्या रामी रेड्डी जो देश के सबसे अमीर सांसद है उनके ऊपर वित्तीय घोटालों के केस की लंबी लिस्ट से हैरान हूं. गुरु गुड़ है तो चेला चीनी बनेगा ही.

Add Zee News as a Preferred Source

​यह भी पढ़ें: 'ठगने में नटवरलाल का दादा हैं प्रशांत किशोर', संजय जायसवाल ने समझाया 'ठगी का गणित'

पीके पर दांव लगा रही वाईएसआर कांग्रेस- बीजेपी सांसद का दावा
उन्होंने अंत में लिखा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश में साफ होने के बाद पीके पर दांव लगा रही है कि अब तुम बिहार लेकर वहां की सारी ठेकेदारी हमारे हवाले करो. वाईएसआर कांग्रेस को सोचना चाहिए कि पीके उन्हें आंध्र प्रदेश में नहीं जीता सका तो वह खुद बिहार में क्या जीतेगा? 

यह भी पढ़ें: 'बड़े भाई की भूमिका में राजद',सीट बंटवारे से पहले तेजस्वी यादव के करीबी नेता का बयान

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar News

Trending news

Bhojpuri news
Rise And Fall में जाएंगे खेसारी लाल यादव? क्या इस वजह से शो से बाहर गए पवन सिंह!
Bihar crime
हथियारबंद बदमाशों ने की CSP संचालक से 16 लाख की लूट, भागते समय ग्रामीण की मौत
Bihar News
'बड़े भाई की भूमिका में राजद',सीट बंटवारे से पहले तेजस्वी यादव के करीबी नेता का बयान
Bhojpuri news
क्या खैनी खाते हैं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह? जानिए वायरल वीडियो का पूरा सच
president draupadi murmu
हिंदू रीति-रिवाज से पूर्वजों का 'पिंडदान'-'तर्पण' करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
Bihar News
'ठगने में नटवरलाल का दादा हैं प्रशांत किशोर', संजय जायसवाल ने समझाया 'ठगी का गणित'
Purnia News
पूर्णिया में मुस्लिम युवक ने तोड़ी दुर्गा मां की प्रतिमा, नवरात्र से पहले तनाव
Rail Teka Andolan
पटरी पर उतरा कुड़मी समाज, आज से रेल टेका आंदोलन, जानें क्यों कर रहे प्रदर्शन
Jharkhand news
499 से 1699 रुपए में बेचते थे बच्चों के 'पोर्न वीडियो', एक महिला की वजह से खुला राज
Bihar News
'गठबंधन नहीं तो वोट नहीं', AIMIM कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी की रोकी बिहार अधिकार यात्रा
;