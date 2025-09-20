'प्रशांत किशोर ने लिया 14 करोड़, 2 करोड़ 42 लाख जन सुराज का चंदा, खर्च केवल 35 हजार', बीजेपी सांसद का बड़ा दावा

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है. दोनों नेता एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं. यह विवाद तब शुरू हुआ जब प्रशांत किशोर ने संजय जायसवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. इसके जवाब में बीजेपी सांसद ने भी पीके पर कई सवाल खड़े किए.

'जन सुराज पार्टी का चंदा केवल 2 करोड़ 42 लाख ही क्यों है?'

बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रशांत किशोर पर निशाना साधा. उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि विज्ञान का छात्र रहा हूं, इसलिए क्यों और कैसे सोचने की आदत है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीके ने खुद स्वीकार किया कि उसे 14 करोड़ रुपए सांसद अयोध्या रामी रेड्डी ने चंदा के रूप में पिछली सेवाओं के लिए दिया था. तो फिर जन सुराज पार्टी का चंदा केवल 2 करोड़ 42 लाख ही क्यों है और खर्च केवल 35 हजार रुपए ही क्यों हैं? पीके ने जब 14 करोड़ चंदा लिया तो फिर इसे अपने निजी खाते में रखा या यह भी एक बड़ा घोटाला है.

'गुरु गुड़ है तो चेला चीनी बनेगा ही'

सांसद संजय जायसवाल ने आगे लिखा कि बिहारी सबसे ईमानदार होते हैं, इसलिए सोचता था कि एक बिहारी को घोटाले करके इतना निश्चिंत घूमने की क्षमता कैसे है? इसके आका अयोध्या रामी रेड्डी जो देश के सबसे अमीर सांसद है उनके ऊपर वित्तीय घोटालों के केस की लंबी लिस्ट से हैरान हूं. गुरु गुड़ है तो चेला चीनी बनेगा ही.

पीके पर दांव लगा रही वाईएसआर कांग्रेस- बीजेपी सांसद का दावा

उन्होंने अंत में लिखा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश में साफ होने के बाद पीके पर दांव लगा रही है कि अब तुम बिहार लेकर वहां की सारी ठेकेदारी हमारे हवाले करो. वाईएसआर कांग्रेस को सोचना चाहिए कि पीके उन्हें आंध्र प्रदेश में नहीं जीता सका तो वह खुद बिहार में क्या जीतेगा?

