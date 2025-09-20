'ठगने में नटवरलाल का दादा हैं प्रशांत किशोर', बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने समझाया 'ठगी का गणित'

BJP MP Sanjay Jaiswal: बिहार की सियासत में इन दिनों दो नेताओं के बीच जमकर जुबानी जंग चल रही है. एक नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय जायसवाल और दूसरे नेता हैं जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर. इन दोनों नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाने का खुला सियासी खेल चल रहा है. बीजेपी सांसद पीके पर पूरी तरह से आक्रामक नजर आ रहे हैं. सांसद संजय जायसवाल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट लिखा और कुछ डॉक्यूमेंट शेयर किया, जिसमें वह प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं.

बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने लिखा कि ठगी की दुनिया में बिहार की पहचान नटवरलाल से थी. प्रशांत किशोर ठगने में इसका दादा हैं, क्योंकि नटवरलाल ने सामान्य मनुष्यों को ठगा किंतु पीके वह हस्ती है जो बिहार के बुद्धिजीवीयों को ठगता है. मैंने सात सवाल अभी तक पूछा है. उसमें से एक सवाल पत्रकार ने गलती से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लिया तो संघी से लेकर प्रशांत महासागर में डूबाने तक की धमकी मिल गई.

उन्होंने आगे लिखा कि चलिए एक पत्रकार के जवाब में प्रशांत किशोर ने यह तो बताया कि आंध्र प्रदेश के सांसद ने 14 करोड़ रुपए चंदा दिया, लेकिन यह चंदा घाटे में डूबी कंपनी से क्यों दिलवाया इसका जवाब कोई पत्रकार कृपया खोज लीजिए? पत्रकारों से मेरा अनुरोध होगा कि जन सुराज पार्टी जो प्रशांत किशोर की नाजायज उत्पत्ति है और मेरे 2022 के सबूत देने के पश्चात एक बार इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर चले जाएं?

बीजेपी सांसद ने अपने पोस्ट में प्रशांत किशोर पर आरोप लगाया कि खैर मैं ही इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से जन सुराज का ऑडिट रिपोर्ट जारी कर रहा हूं. पीके ने स्वीकार किया ‌कि एक कंपनी से 14 करोड़ रुपए चंदा उसे मिला है फिर 2023-24 में इलेक्शन कमीशन को जन सुराज पार्टी का खर्चा 35 हजार रुपए क्यों दिखाया है?

सांसद संजय जायसवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि जी हां 2023-24 में जो 200 गाड़ियां चल रही थीं, फाइव स्टार टेंट और खाने की व्यवस्था थी. हर जिले में 10 से ज्यादा कर्मचारी बहाल थे जिनका काम नेताओं को धमकाना था कि किस तरह से नेतागिरी करनी है, उन सबका खर्चा महज 35000 रुपए है. यह भी देख लीजिए कि 17 सितंबर 2024 को भी जन सुराज पार्टी का अध्यक्ष सरत कुमार मिश्रा ही था. यह इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट कहता है. हर पेज में उसके और कोषाध्यक्ष अजीत सिंह के दस्तखत मौजूद हैं. फिर 2 अक्टूबर‌ 2024 को गांधी मैदान में जन सुराज पार्टी की उत्पत्ति कैसे हुई‌? सरत कुमार मिश्रा महज 15 दिनों में कैसे हट गये और उदय सिंह जी कैसे अध्यक्ष हो गए?

अपनी पोस्ट में भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय जायसवाल ने लिखा कि मैं इसीलिए कहता हूं कि प्रशांत किशोर अपना करोड़पति बनने का फार्मूला बिहार के युवाओं को दे देता तो सबसे बड़ा बदलाव यात्रा यही होता. नीचे जन सुराज पार्टी का इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ ऑडिट रिपोर्ट है जो बिहार के सैकड़ों पत्रकार और हजारों यूट्यूबर गलती से नहीं देख सके. 15 दिन पहले मुझे इस काम में दस सेकंड लगा था.

