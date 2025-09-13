'प्रशांत किशोर को अपने जन्म पर अफसोस होगा', बीजेपी सांसद का पढ़िए पूरा पोस्ट
BJP MP Sanjay Jaiswal: प्रशांत किशोर पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखाकर तंज किया है. उन्होंने लिखा कि अभी मैं तमिलनाडु ही पहुंचा हूं तो प्रशांत किशोर चूहे की तरह बिल में छुप गया है और उदय सिंह को आगे कर रहा है.  जब मैं हिंद महासागर पार कर ऑस्ट्रेलिया पहुंचूंगा तो प्रशांत किशोर को अपने जन्म पर अफसोस होगा. 

Written By  Shailendra |Last Updated: Sep 13, 2025, 09:49 AM IST

बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा (File Photo)
Bihar Politics: बिहार की राजनीति में इन दिनों भूचाल आया हुआ है. बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर तगड़ा हमला बोला है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर सियासी पारा को और बढ़ा दिया. बीजेपी सांसद ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर प्रशांत किशोर पर तंज किया. बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने लिखा किअभी मैं तमिलनाडु ही पहुंचा हूं तो प्रशांत किशोर चूहे की तरह बिल में छुप गया है और उदय सिंह को आगे कर रहा है. जब मैं हिंद महासागर पार कर ऑस्ट्रेलिया पहुंचूंगा तो प्रशांत किशोर को अपने जन्म पर अफसोस होगा. पीके ने वेद का अध्ययन तो नहीं किया परंतु वेदाज का ज्ञान उसका बहुत अच्छा है.

उन्होंने आगे लिखा कि जीवन में ईमानदारी मेरी सबसे बड़ी पूंजी है . मेरे लोकसभा क्षेत्र में  दुश्मन भी इस पर उंगली नहीं उठाते हैं. मुझे जिस बात का सबसे ज्यादा घमंड है उस पर प्रशांत किशोर ने वार किया है. मैं उसे बता कर रहूंगा कि जब एक भ्रष्टाचारी चुनावी दलाल किसी ईमानदार नेता पर उंगली उठाता है तो उसका क्या अन्जाम होता है.  जितने पैसे लगाकर मीडिया मैनेज करना है कर लो पर मैं तुम्हें छोडूंगा नहीं क्योंकि झूठ का मकान कितना भी शानदार हो उसकी नींव नहीं होती है.

बता दें कि बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने एक दिन पहले भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा था. उन्होंने लिखा था कि प्रशांत किशोर को मैंने वकालतन नोटिस भेजा था कि उन्होंने मुझ पर बेतिया छावनी के पुल का एलाइनमेंट बदलने का जो इल्जाम लगाया है उसका सबूत दें या अपने शब्द वापस लें. वकालतन जवाब में उन्होंने कहा कि वे चंपारण घूम रहे थे तो बहुत लोगों ने यह बात बताई कि छावनी का पुल जानबूझकर बनने में देर किया गया. उन्होंने मुझे यह भी परामर्श दिया कि राजनीतिक स्वच्छता एवं पारदर्शिता के लिए मुझे ही इस बात का सबूत देना चाहिए कि छावनी के पुल निर्माण की देरी में मेरी कोई भूमिका नहीं है.

संजय जायसवाल ने कहा कि पिछले महीने जब मैं बक्सर गया तो वहां बहुत सारे लोगों ने मुझे जानकारी दी कि प्रशांत किशोर का जब जन्म हुआ तब नर्स की अंगूठी उन्होंने गायब कर दी थी. प्रशांत किशोर ने जिस उच्च पारदर्शिता के मापदंड का परामर्श मुझे दिया है उसी के तहत मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया वह बक्सर की जनता को सबुत दें कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं था बल्कि शायद नर्स की अंगूठी लेबर रूम में गिर गई. 

उन्होंने प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए लिखा कि शठे शाठ्यम समाचरेत भी भारत की संस्कृति का एक मूल मंत्र है अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए. बक्सर की जनता की बातों पर विश्वास करने का यह भी कारण है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार के सामने जन सुराज पार्टी के बारे में केवल झूठ और भ्रम फैलाया है.

Bihar News

Bihar News
