'बिहार के युवाओं को करोड़पति बनाने का नुस्खा क्यों नहीं देते?' प्रशांत किशोर पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का तंज

BJP MP Sanjay Jaiswal: भारतीय जनता पार्टी के सांसद जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर सीधा निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि प्रशांत किशोर तुम्हारे पास बिहार के युवाओं को करोड़पति बनाने का नीम हकीम नुस्खा है तो फिर यह नुस्खा बिहार के युवाओं को क्यों नहीं देते? बिहार के युवाओं के लिए असली बदलाव यात्रा यही होगी. उन्होंने आगे लिखा कि सुना है तुमने छात्र जीवन में परीक्षा मेन एग्जाम से नहीं सप्लीमेंट्री से पास किया था. मेरे भी मेन एग्जाम के प्रश्न का उत्तर तो तुमने आज तक नहीं दिया इसलिए कुछ सप्लीमेंट्री प्रश्न ही पूछ लेता हूं.

बीजेपी सांसद ने लिखा कि जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के लिए पैसे इकट्ठे करने की क्षमता जैसे तुम रखते हो. वही फार्मूला बिहार के युवाओं को बता दो तो सभी करोड़पति हो जाएं. उदाहरण के लिए रामसेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो 19 करोड़ के घाटे में चल रही है फिर भी तुम्हें 14 करोड़ रुपए दान करती है?

संजय जायसवाल ने कहा कि अगर इसके बारे में दिक्कत हो तो यही बता दो कि स्क्वायर स्पेस कंपनी जिसकी कुल हैसियत 10 करोड़ की है, घाटा भी इसका 10 करोड़ होता है और तुम्हें दान भी 10 करोड़ ही करती है. उन्होंने आगे लिखा कि हमारे जमाने में एक सुभाष घई की सौदागर फिल्म थी. इसमें गाना था- यह इलू इलू क्या है ये इलू इलू. तुम्हें बताना चाहिए कि तुम्हारे साथ घाटे की कंपनियों का यह इलू इलू क्या है?

'लालू जी से भी ज्यादा बड़ा दान लेने वाली हस्ती हो'

भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार अभी तक लालू यादव जी के जमीन दान लेने की क्षमता के बारे में जानता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम घोटालों के मामले में लालू जी से भी ज्यादा बड़ा दान लेने वाली हस्ती हो.

