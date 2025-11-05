Advertisement
लालू राज का अंधकार खत्म, बिहार विकास की रौशनी में नहाया: भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में एनडीए की लहर है. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी के आशीर्वाद से नीतीश ने राज्य को ‘हीरा’ दिया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Last Updated: Nov 05, 2025, 08:07 PM IST

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विशाल जनसभा में दावा किया कि इस बार बिहार में एनडीए की लहर चल रही है. उन्होंने कहा कि जनता ने तय कर लिया है कि प्रदेश में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी. उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोगों का उत्साह और उमंग दिख रहा है, उससे साफ है कि एनडीए उम्मीदवारों को भारी मतों से जीत मिलेगी.

भाजपा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से नीतीश कुमार ने बिहार को ‘हीरा’ दिया है. उन्होंने बताया कि ‘हीरा’ का मतलब है—हाईवे (H), इंटरनेट (I), रेलवे (R) और एयरपोर्ट (A). नड्डा ने कहा कि आज का बिहार पहले जैसा नहीं रहा, अब यह विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

जेपी नड्डा ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बिहार ने लालू प्रसाद यादव के शासन में जो अंधकारमय दौर देखा, वह अब इतिहास बन चुका है. 1990 से 2005 तक बिहार ‘जंगलराज’ का प्रतीक था, लेकिन एनडीए सरकार ने उस दौर से बाहर निकालकर राज्य को विकास की राह पर लाया. उन्होंने कहा कि उजाले की अहमियत वही जानता है, जिसने अंधकार देखा हो, और बिहार ने यह फर्क महसूस किया है.

जेपी नड्डा ने कहा कि यह चुनाव सिर्फ प्रत्याशियों की जीत का नहीं बल्कि बिहार को विकास की पटरी पर और आगे बढ़ाने का चुनाव है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के सहयोग और नीतीश कुमार की मेहनत से बिहार आज हाईवे, डिजिटल कनेक्टिविटी, आधुनिक रेलवे और एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से जुड़ चुका है. अब यह बिहार लालटेन युग से निकलकर एलईडी युग में प्रवेश कर चुका है.

इनपुट- आईएएनएस

ये भी पढ़ें- ADR रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे, 27% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज

