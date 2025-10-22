'डैमेज कंट्रोल' सफल, बगहा बीजेपी में एक हुए नेता, बागी तुषार सिंह भी अब साथ, जीत सुनिश्चित!

Bagaha Assembly Election 2025: बगहा में बीजेपी ने डैमेज को कंट्रोल कर लिया. केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे की पहल पर नाराज नेता तुषार सिंह मान गए हैं, जबकि बागी पूर्व जिला उपाध्यक्ष भूप नारायण यादव का नामांकन रद्द हो गया है.
Bihar Chunav 2025: बगहा विधानसभा सीट पर टिकट बंटवारे को लेकर उपजे बीजेपी के भीतरखाने के विवाद को आखिरकार पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने सुलझा लिया है. बगहा सदर सीट से पार्टी कार्यकर्ताओं का एक धड़ा तुषार सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग पर अड़ा हुआ था. मगर, बीजेपी ने मौजूदा विधायक राम सिंह पर ही पुनः भरोसा जताते हुए उन्हें दोबारा उम्मीदवार बनाया. जिसके बाद बीजेपी नेता भूप नारायण यादव ने भी बागी होकर निर्दलीय नॉमिनेशन किया था, जो अब रद्द हो गया है.
अब बागी बने तुषार सिंह भी मान गए. ऐसे में एनडीए नेताओं ने डैमेज कंट्रोल कर सदर सीट पर जीत के साथ ही बिहार में 2010 की तर्ज पर पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की डबल इंजन वाली सरकार बनने का दावा किया है.
दरअसल, बीजेपी में फुट के बाद नायक बने केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने वाल्मीकिनगर के जेडीयू सांसद सुनील कुमार के साथ एनडीए कार्यकर्त्ताओं की आपात बैठक कर मंथन के बाद शिकवे गिले दूर कर लिया है, क्योंकि पार्टी में बढ़ते असंतोष को देखते हुए बिहार बीजेपी प्रभारी और केंद्रीय मंत्री के हस्तक्षेप से डैमेज कंट्रोल की कवायद सफल हुई है.
शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर नाराज तुषार सिंह को पटना तलब किया गया, जहां उनके साथ गहन बातचीत के बाद मामला सुलझा लिया गया है. जबकि, भूप नारायण यादव का नॉमिनेशन रद्द होते बीजेपी उम्मीदवार राम सिंह के जीत का रास्ता भी साफ माना जा रहा है. बताया जा रहा है एनडीए की बैठक के बाद तुषार सिंह ने भी संगठन के निर्णय का सम्मान करते हुए पूरी निष्ठा से पार्टी के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है. इसके बाद से बगहा में बीजेपी कार्यकर्ता अब एकजुट होकर जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं.
बता दें कि केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे के कदमताल जेडीयू सांसद सुनील कुमार ताबड़तोड़ बैठक कर जनसम्पर्क को गति दे रहे हैं. वहीं, बीजेपी नेता तुषार सिंह भी पार्टी कार्यकर्त्ताओं के साथ डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर बीजेपी उम्मीदवार राम सिंह के लिए वोट मांग रहे और जीत का दम भर रहे हैं.
रिपोर्ट: इमरान अजीज
