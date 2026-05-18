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बीजेपी के प्रशिक्षण महा अभियान का समापन: केंद्रीय मंत्री बोले- 'बंगाल में कमल खिलना दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि'

BJP Training Camp: वाल्मीकिनगर स्थित इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल में बीजेपी के दो दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष प्रशिक्षण महा अभियान का समापन हुआ. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे समेत कई नेताओं ने संगठन मजबूती, जनसेवा और अंत्योदय के सिद्धांतों पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया.

Written By  IMRAN AZIZ |Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: May 18, 2026, 12:53 PM IST

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सतीश चंद्र दुबे, कोयला एवं खनन राज्य मंत्री
सतीश चंद्र दुबे, कोयला एवं खनन राज्य मंत्री

BJP Training Camp: वाल्मीकिनगर स्थित इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल में बीजेपी के दो दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष प्रशिक्षण महा अभियान का समापन हो गया. भारत-नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी बगहा जिला के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए. प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर राम ने किया था, जबकि समापन केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे की मौजूदगी में हुआ. इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और संगठन को मजबूत बनाने पर विशेष चर्चा की गई.

दरअसल, देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव और उनके परिणामों के बाद बीजेपी काफी उत्साहित नजर आ रही है. केंद्रीय मंत्री एवं पश्चिम बंगाल चुनाव सह-प्रभारी सतीश चंद्र दुबे ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय महा अभियान के दौरान पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 3 से 207 विधायक तक पहुंचने को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि करार दिया. इसी कारण कार्यकर्ताओं और नेताओं में खास उत्साह देखा गया.

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प्रशिक्षण महा अभियान के समापन के दौरान नेताओं ने संगठन की मजबूती, राष्ट्रहित और जनसेवा के संकल्प को और अधिक सशक्त बनाने का आह्वान किया. वक्ताओं ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय और एकात्म मानववाद के विचार आज भी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं. इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर संगठन समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का कार्य कर रहा है. दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में संगठनात्मक कौशल, वैचारिक प्रतिबद्धता और जनसंपर्क को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया.

कार्यक्रम के समापन पर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को विस्तार से रखा. उन्होंने कहा कि दोनों महापुरुषों की सोच थी कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास और सुविधाओं का लाभ पहुंचे तथा कोई भी व्यक्ति स्वयं को समाज से अलग महसूस न करे. उन्होंने कहा कि बीजेपी इसी विचारधारा के साथ कार्य कर रही है और जनता का समर्थन पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है.

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