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इंडो-नेपाल बॉर्डर पर BJP का प्रशिक्षण कार्यक्रम: वाल्मीकिनगर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, कार्यकर्ताओं में भरा जोश

बीजेपी संगठन प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पार्टी की बैठक संगठन हित में होती रहती है ताकि पार्टी को मजबूती मिले.

Written By  IMRAN AZIZ |Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 31, 2026, 08:41 PM IST

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इंडो-नेपाल बॉर्डर पर BJP का प्रशिक्षण कार्यक्रम
इंडो-नेपाल बॉर्डर पर BJP का प्रशिक्षण कार्यक्रम

इंडो नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकिनगर में आयोजित दो दिवसीय बीजेपी संगठन प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पार्टी की बैठक संगठन हित में होती रहती है ताकि पार्टी को मजबूती मिले. इसी कड़ी में जिलावार बगहा के बाद गोपालगंज के साथी यहां पहुंचे हैं. बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी के अलावा शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी वाल्मीकिनगर पहुंचे. 

इस कार्यक्रम की एक खास बात यह रही कि बिहार BJP के प्रदेश अध्यक्ष ने खुद मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, उनमें जोश भरा और उन्हें माला पहनाकर प्रोत्साहित किया. दरअसल, भारत-नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि सभागार में 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान' की शुरुआत की गई थी. इसी पहल के तहत गोपालगंज जिले में BJP कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया. इस शिविर के दौरान, नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन और सुझाव दिए, जिसमें विशेष रूप से संगठनात्मक ढांचे को मज़बूत करने और बूथ स्तर पर अपनी पकड़ पक्की करने पर जोर दिया गया.

यह भी पढ़ें: 'गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे केंद्र सरकार', कांग्रेस सांसद तारिक अनवर की मांग

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बताया जा रहा है कि वाल्मीकिनगर से अपनी वापसी यात्रा के दौरान बिहार BJP के प्रमुख का बगहा मुख्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. हालांकि, नारेबाजी पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए, उन्होंने कार्यकर्ताओं को ऐसा करने से मना किया. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे और सदर विधायक राम सिंह के साथ-साथ पूर्व मंत्री राजेश सिंह, B.N. तिवारी और बगहा BJP जिला अध्यक्ष, अचिंत्य कुमार लल्ला भी मौजूद थे. कार्यकर्ताओं ने उन्हें पारंपरिक शॉल और फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया. 

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