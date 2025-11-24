Advertisement
चनपटिया से करीब 600 वोटों से हारे उमाकांत सिंह ये किसका गेम बजा रहे हैं? पढ़िए उनका पूरा पोस्ट

Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव में चनपटिया सीट से उमाकांत सिंह को हार का सामना करना पड़ा. वहीं, अब उमाकांत सिंह ने जनसुराज उम्मीदवार मनीष कश्यप पर जोरदार निशाना साधा है. 

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Nov 24, 2025, 09:14 PM IST

Bihar News: पश्चिम चंपारण जिले की चनपटिया विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी उमाकांत सिंह को लगभग 600 वोटों से हार का सामना करना पड़ा. कांग्रेस के अभिषेक रंजन को 87,538 वोट मिले, जबकि उमाकांत सिंह 86,936 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे. जनसुराज उम्मीदवार मनीष कश्यप 37,172 वोट मिले. वही, अब उमाकांत सिंह के एक पोस्ट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. उमाकांत सिंह ने अपने पोस्ट के जरिए जनसुराज उम्मीदवार मनीष कश्यप पर पलटवार किया है.

उमाकांत सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा, 'अभी एक वीडियो देखा मैंने जिसमें एक महाशय कह रहे हैं कि मैंने उनके बारे में यादोछापर में कुछ कहा है, उन महाशय को यह बता दूं कि आपके बारे में मैं इतनी दिलचस्पी नहीं रखता आप किससे पैसा लिए, कितने में बिके, कैसे आपका और कांग्रेस का मेल मिलाप हुआ, पिछले पांच सालों में न आपका मैंने कही नाम लिया ना पूरे चुनाव में आपकी किसी बातों का जवाब दिया न कहीं आप का ज़िक्र किया. आपका काम है झूठी  बातों को परोसना, फ़ॉल्स नैरेटिव सेट करना, वीडियो बना के दलाली करना आपका पेशा है.

उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, 'चुनाव के दौरान भी आपने कहा यूरिया चोर और न जाने क्या कुछ परंतु आपके किसी बात का जवाब देना मैंने उचित नहीं समझा पर अब लगता है कि आप ऐसे नहीं मानिएगा 23 केस है आप पर , अब 24वां मैं करूंगा . आपने पूरे चुनाव के दौरान एक नैरेटिव सेट किया यूरिया को लेकर मेरे मकान को लेकर, आप साबित करें कि किसी भी कम्पनी का यूरिया का एजेंसी मेरे नाम पर हो या मैं बेचता हूं वरना आप पर मानहानि का केस करूंगा. आपने मेरे मकान के बारे में कहा कि आठ लाख का टॉयलेट का सीट लगा है, और न जाने क्या क्या फ़ॉल्स नैरेटिव सेट किया परंतु आप जैसे बेलडमरू को मैंने जवाब देना सही नहीं समझा .'

उमाकांत सिंह ने लिखा, 'आपने मेरे मकान के बारे में कहा 22 करोड़ का मकान बिकने वाला है, अरे अभी इतना बुरा दिन नहीं आया है. सुक्ष्म अंतर से आए चुनाव परिणाम को मैं अपनी हार नहीं समझता, अपितु वह मात्र एक जीवन का पड़ाव है, वो भी तमाम छल प्रपंच और साज़िशों के बाद. 25 साल बेदाग़ राजनीती की है मैंने, वो भी अपने बल पर!  ईमानदारी पूर्वक अपना कर्तव्य निभाया है जनता के प्रति.आपके जैसे दलाली करके वीडियो बना के पैसे ऐंठने का काम नहीं किया है. इससे यह तो स्पष्ट हो गया है की आप की राजनीति मेरे नाम पर ही टिकी हुई है.अंततः मैं तो ईश्वर से यही कामना करूंगा कि आपको सद्बुद्धि दें और आप सही मार्ग पर चल सके.'

Umakant Singh manish kashyap

