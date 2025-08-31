Bagaha News: पीएम मोदी की मां के अपमान पर कार्यकर्ताओं में गुस्सा, बगहा में राहुल-तेजस्वी का पुतला दहन
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2903087
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

Bagaha News: पीएम मोदी की मां के अपमान पर कार्यकर्ताओं में गुस्सा, बगहा में राहुल-तेजस्वी का पुतला दहन

Bagaha News: बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की मां पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में बगहा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 31, 2025, 01:04 AM IST

Trending Photos

बगहा में राहुल-तेजस्वी का पुतला दहन
बगहा में राहुल-तेजस्वी का पुतला दहन

Bagaha News: बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मिथिला के मंच से प्रधानमंत्री की मां को अपमानजनक शब्दों से संबोधित करने का विरोध लगातार पूरे देश में हो रहा है. इसी क्रम में आज नेपाल और उतर प्रदेश की सीमा पर स्थित बगहा में बीजेपी युवा मोर्चा के साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष और सदर विधायक के साथ कई कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का पुतला दहन कर विरोध जताया. सदर विधायक राम सिंह औऱ बीजेपी जिलाध्यक्ष अचिंत लल्ला के साथ युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विशाल पाण्डेय ने बताया कि हमारे देश में मां का सबसे ऊंचा स्थान है, जो पूजनीय है. 

यह भी पढ़ें: बगहा में खेत पर काम कर रहे किसान पर बाघ का हमला, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी के मंच पर माननीय प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द के साथ संबोधित किया गया, जो अत्यंत ही निंदनीय है. लिहाजा, विरोध प्रदर्शन करते हुए आज बगहा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन कर उनके विरुद्ध नारेबाजी की गईं. भाजपा युवा मोर्चा के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में भाजपा के जिलाध्यक्ष अचिंत लल्ला, सदर विधायक राम सिंह, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष विशाल पाण्डेय और नगर पालिका परिषद की डिप्टी चेयरमैन रश्मि रंजन सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया और जोरदार नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया. जिलाध्यक्ष अचिंत लल्ला ने कहा कि कांग्रेस यह समझती है कि देश पर केवल उन्हीं का अधिकार है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 11 वर्षों में न केवल देश की वैश्विक पहचान को मजबूती दी है, बल्कि एक गरीब और पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के रूप में देश का गौरव भी बढ़ाया है. यही वजह है कि विपक्ष पीएम मोदी की लोकप्रियता से बौखला गया है और अब उनके परिवार को निशाना बना रहा है.

सदर विधायक राम सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की मां का अपमान केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि देश की 70 करोड़ माताओं का अपमान है. उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति की मां का सम्मान नहीं कर सकते, वे आम जनता की माताओं का क्या सम्मान करेंगे? विरोध प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने यह भी कहा कि राजनीति में विचारधारा और आलोचना तो स्वीकार्य है, लेकिन व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर की गई टिप्पणी बेहद निंदनीय और अस्वीकार्य है.

कार्यकर्ताओं का मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता इस अपमान का करारा जवाब वोट के माध्यम से देगी. इस प्रदर्शन के ज़रिए बीजेपी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि देश की गरिमा और सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ जाने वालों को जनता माफ नहीं करेगी.

इनपुट- इमरान अज़ीज़

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Bihar NewsBihar politics

Trending news

Bihar News
पीएम मोदी की मां के अपमान पर कार्यकर्ताओं में गुस्सा, राहुल-तेजस्वी का पुतला दहन
S Siddharth
एस सिद्धार्थ का शिक्षा विभाग से विकास आयुक्त पद पर तबादला, मिली नई जिम्मेदारी
Amrapali Dubey
आम्रपाली दुबे का ‘राते बलमुआ’ पर बना वीडियो हुआ वायरल, फैंस बोले- परफेक्ट बहू लुक...
Munger News
मुंगेर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, कटाव से दर्जनों घर जलमग्न, अलर्ट पर प्रशासन
Jamui News
जमुई में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल, पथराव से तनाव, पुलिस की तैनाती जारी
Tej Pratap Yadav
तेजस्वी के समर्थन में लगे नारों पर भड़के तेज प्रताप यादव, कहा- फालतू का काम मत करो
Bihar News
बिहार सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के विभाग बदले
Jamui News
जमुई में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल, दो पक्षों में रोड़ेबाजी, कई लोग घायल
MP Lovely Anand
कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान नाराज हुईं सांसद लवली आनंद, खाली कुर्सियां देख बिफरीं
Samastipur News
समस्तीपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला फूंका
;