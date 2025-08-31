Bagaha News: पीएम मोदी की मां के अपमान पर कार्यकर्ताओं में गुस्सा, बगहा में राहुल-तेजस्वी का पुतला दहन

Bagaha News: बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मिथिला के मंच से प्रधानमंत्री की मां को अपमानजनक शब्दों से संबोधित करने का विरोध लगातार पूरे देश में हो रहा है. इसी क्रम में आज नेपाल और उतर प्रदेश की सीमा पर स्थित बगहा में बीजेपी युवा मोर्चा के साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष और सदर विधायक के साथ कई कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का पुतला दहन कर विरोध जताया. सदर विधायक राम सिंह औऱ बीजेपी जिलाध्यक्ष अचिंत लल्ला के साथ युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विशाल पाण्डेय ने बताया कि हमारे देश में मां का सबसे ऊंचा स्थान है, जो पूजनीय है.

ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी के मंच पर माननीय प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द के साथ संबोधित किया गया, जो अत्यंत ही निंदनीय है. लिहाजा, विरोध प्रदर्शन करते हुए आज बगहा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन कर उनके विरुद्ध नारेबाजी की गईं. भाजपा युवा मोर्चा के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में भाजपा के जिलाध्यक्ष अचिंत लल्ला, सदर विधायक राम सिंह, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष विशाल पाण्डेय और नगर पालिका परिषद की डिप्टी चेयरमैन रश्मि रंजन सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए.

प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया और जोरदार नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया. जिलाध्यक्ष अचिंत लल्ला ने कहा कि कांग्रेस यह समझती है कि देश पर केवल उन्हीं का अधिकार है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 11 वर्षों में न केवल देश की वैश्विक पहचान को मजबूती दी है, बल्कि एक गरीब और पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के रूप में देश का गौरव भी बढ़ाया है. यही वजह है कि विपक्ष पीएम मोदी की लोकप्रियता से बौखला गया है और अब उनके परिवार को निशाना बना रहा है.

सदर विधायक राम सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की मां का अपमान केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि देश की 70 करोड़ माताओं का अपमान है. उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति की मां का सम्मान नहीं कर सकते, वे आम जनता की माताओं का क्या सम्मान करेंगे? विरोध प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने यह भी कहा कि राजनीति में विचारधारा और आलोचना तो स्वीकार्य है, लेकिन व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर की गई टिप्पणी बेहद निंदनीय और अस्वीकार्य है.

कार्यकर्ताओं का मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता इस अपमान का करारा जवाब वोट के माध्यम से देगी. इस प्रदर्शन के ज़रिए बीजेपी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि देश की गरिमा और सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ जाने वालों को जनता माफ नहीं करेगी.

