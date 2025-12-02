Advertisement
पश्चिम चंपारण

पश्चिम चंपारण में जहाज से टकराई नाव, 15 लोग थे सवार... 2 लड़कियां लापता

Bihar News: बिहार के पश्चिम चंपारण में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया. 15 लोगों को ले जारी छोटी नाव बड़े जहाज से टकरा गई और पलट गई. मौके पर मौजूद गोताखोरों ने लोगों को बाहर निकाला, लेकिन दो लड़कियां अभी लापता है. 

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 02, 2025, 07:39 AM IST

Bihar News: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है. यहां बैरिया ब्लॉक के कोइर पट्टी घाट के पास एक नाव पलट जाने से बड़ी दुर्घटना हो गई. हादसे के समय नाव में 15 लोग सवार थे. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई. स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों ने नदी से कई लोगों को बचा लिया, लेकिन दो लड़कियां अभी भी लापता हैं.

यह भी पढ़ें: NIA के बाद अब नेपाली नागरिक धीरज तिवारी को मोतिहारी पुलिस ने गिरफ्तार किया

जानकारी के अनुसार, बैरिया निवासी दियारा क्षेत्र से अपने मवेशियों के लिए चारा काटकर घर लौट रहे थे. अंधेरे में क्षमता से अधिक खचाखच भरी छोटी नाव एक बड़े जहाज से टकरा गई, जिससे वह पलट गई. अचानक हुई इस दुर्घटना से अफरा-तफरी मच गई और सभी यात्री नदी में गिर गए. मौके पर मौजूद गोताखोरों ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर कई पुरुषों और महिलाओं को पानी से बाहर निकाला. हालांकि, 17 वर्षीय पुनीता कुमारी, पुत्री धरम यादव, और 8 वर्षीय सुगी कुमारी, पुत्री रमेश यादव, का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है.

स्थानीय गोताखोर और एसडीआरएफ की एक टीम मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान जारी रखे हुए है, लेकिन अंधेरा होने के कारण अभियान में बाधा आ रही है.
पूरी तरह डूबी हुई नाव अभी तक बरामद नहीं हुई है. बैरिया थाना प्रभारी अनुज कुमार सिंह ने कहा कि नाव छोटी थी और उसमें क्षमता से कहीं ज्यादा लोग सवार थे. दुर्घटनास्थल पर नदी की गहराई ज्यादा है, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ. दो बच्चियां डूब गई हैं और एसडीआरएफ की टीम उनकी तलाश कर रही है.

स्थानीय लोगों ने बताया कि लगभग 15 से 20 यात्री, सभी बैरिया प्रखंड के पखनाहा डुमरिया वार्ड संख्या 11 और 8 के निवासी, नाव पर सवार हो गए, जबकि नाव में केवल 5 से 6 लोगों की क्षमता थी. राहत और बचाव दल घटनास्थल पर मौजूद हैं और दो लापता बच्चों की तलाश जारी है. लापता बच्चियों के परिवार वाले गमगीन हैं. इस त्रासदी के बाद पूरा इलाका सदमे और अविश्वास में है.

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

West Champaran

