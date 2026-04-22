सहाबुन नेशा को था 19 साल के मुस्तफा से प्रेम, निकाह के लिए हुई पंचायत, नहीं बनी बात...तो सुबह मिली दोनों की लाश

Bihar News: बगहा नगर थाना क्षेत्र के पुअर हाउस स्थित एक बगीचे में बुधवार को प्रेमी युगल के शव पेड़ से लटका हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की खबर मिलते ही आसपास के लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई.
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Bagaha News: बगहा में बुधवार को एक साथ दो शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गईं. पेड़ में फंदे से लटका हुआ प्रेमी युगल का शव बरामद किया गया है. प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या की है या इनकी हत्या की गई है, इसका खुलासा नहीं हो सका है. हालांकि, सूचना के बाद FSL टीम के साथ नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची है. वहीं, पुलिस घटना स्थल से साक्ष्य इकट्ठा कर जांच में जुटी है. पूरा मामला टाउन थाना क्षेत्र के पुअर हाउस स्थित खैरा कुट्टी आम के बगीचा का है.
बगहा SDPO कुमार देवेंद्र के नेतृत्व में पोस्टमार्टम समेत तफ्तीश शुरू कर दिया गया है. पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद ही मौत की सही कारणों का पता चल सकेगा.
मृतकों की पहचान वार्ड 33 निवासी असगर अली के करीब 19 वर्षीय पुत्र मोहम्मद मुस्तफा और वार्ड 35 के खैराकुट्टी निवासी गुलाब अंसारी की पुत्री सहाबुन नेशा के रूप में की गईं है. जिनके बीच प्रेम सम्बन्ध था. चर्चा है कि दोनों की शादी को लेकर बीती देर रात तक पंचायत बुलाई गईं, लेकिन बात नहीं बन पायी.
वहीं, बुधवार की सुबह दोनों के शव एक ही पेड़ से लटके पाए गए, जिसे लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. कुछ लोग इसे आत्महत्या तो कुछ हत्या का नाम दे रहे हैं. फिलहाल, इस घटना के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है, क्योंकि पुलिस अधिकारी भी आत्महत्या और अन्य हत्या समेत संभावित पहलुओं की हर एंगल से जांच कर रहे हैं.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL जांच के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. वहीं, इस दोहरे मौत की घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. पूरे इलाके में दहशत और शोक का माहौल है.
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