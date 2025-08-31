Bagaha News: वीटीआर में 6 वर्षीय बाघिन का मिला शव, आपसी लड़ाई में गई जान!

Bagaha News: बड़ी ख़बर बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से है, जहां (वीटीआर) में रविवार को एक 6 वर्षीय मादा बाघिन का शव मिलने से हड़कंप मचा है. लिहाजा, वन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि वीटीआर के रघिया वन रेंज के अंतर्गत कम्पार्टमेंट आर/58 में पेट्रोलिंग के दौरान टाइग्रेस का शव मिला है. इस संबंध में वीटीआर के वन्यजीव संरक्षक और क्षेत्र निदेशक, डॉक्टर नेशामणि के ने कहा है कि 'प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि बाघीन की मौत किसी अन्य बाघ के हमले के कारण हुई है.' क्योंकि मादा बाघिन के अगले पैरों और जबड़े में आईं चोट के निशान आपसी लड़ाई के संकेत देते हैं.

मृत बाघिन के दोनों अगले अंगों के अधिकांश नाखून क्षतिग्रस्त पाये गए हैं, उसके शरीर पर पंजों के भी निशान मिले हैं. उन्होंने कहा है कि आस-पास की झाड़ियों को रौंदा गया है और उन पर बाघ के बाल पाए गए हैं. दरअसल, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व में टाइगर कन्फलीक्ट में टाइगरेस की जान गईं है, जो नेचुरली होता है. क्योंकि टेरोटरी बनाने के दौरान अक़्सर बाघ-बाघीन की भिड़ंत हुआ करती है या फ़िर दो बाघ आपस में लड़ जाते हैं इसमें किसी एक की जान जाने की प्रबल संभावना रहती है. बताया जा रहा है की VTR के CF डॉ.नेशामणि के नेतृत्व में बाघीन के शव से विसरा को फोरेंसिक जांच के लिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) बरेली और भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूडब्ल्यूआई) देहरादून भेजा जाएगा.

फ़िलहाल, घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बाघिन के शव को अपने कब्जे में ले लिया है. लिहाजा शव का परीक्षण वीटीआर के निदेशक-सह-वन संरक्षक नेशामणि के. और रघिया वन क्षेत्र के अन्य वन अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया. वहीं बाघिन की मौत की सूचना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए)-दिल्ली और क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी को भी दी गई है. इसके बाद में, एनटीसीए के प्रोटोकॉल के अनुसार बाघीन के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है.

बता दें कि नेपाल और उतर प्रदेश की सीमा पर स्थित बिहार के इस राष्ट्रीय धरोहर वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वीटीआर में 54 बाघ बताये गए हैं जबकि शावकों क़ो मिलाकर, यहां कुल 70 बाघ बाघीन में आज फ़िर एक संख्या कम हो गईं है. जो निश्चित तौर पर वन विभाग के लिए दुःखद पल और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है.

इनपुट- इमरान अज़ीज़

