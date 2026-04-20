चंपारण की मिट्टी में पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेई, भितिहरवा गांधी आश्रम में चलाया चरखा

बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेई इन दिनों अपने पैतृक गांव पश्चिम चंपारण के बेलवा कोठी पहुंचे हुए हैं. अपनी मिट्टी और जड़ों से जुड़े रहने वाले अभिनेता ने यहां पहुंचकर सबसे पहले ऐतिहासिक भितिहरवा गांधी आश्रम का दौरा किया. एक सादे और पारिवारिक कार्यक्रम के तहत पहुंचे मनोज बाजपेई को अपने बीच पाकर ग्रामीणों में भारी उत्साह देखा गया और उनसे मिलने के लिए लोगों का तांता लगा रहा.

भितिहरवा गांधी आश्रम पहुंचने के बाद मनोज बाजपेई ने वहां बापू को नमन किया और खुद चरखा चलाकर पुरानी यादों को ताजा किया. खास बात यह रही कि करीब दो साल पहले उन्होंने इसी आश्रम परिसर में एक रुद्राक्ष का पौधा लगाया था. आज उस पौधे को पेड़ के रूप में फलते-फूलते देख वह काफी खुश नजर आए. उन्होंने खुद उस पेड़ को पानी दिया और कस्तूरबा विद्यालय के पुस्तकालय का भी बारीकी से निरीक्षण किया.



मीडिया से बात करते हुए अभिनेता ने कहा कि गांधी जी के विचार न केवल एक व्यक्ति को बल्कि पूरे राष्ट्र को मजबूत बनाने की ताकत रखते हैं. उन्होंने जोर दिया कि बापू के इन महान विचारों को गांव-गांव और जन-जन तक पहुंचाना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है. मनोज बाजपेई ने कहा कि चंपारण की यह धरती सौभाग्यशाली है क्योंकि इसी मिट्टी ने मोहनदास करमचंद गांधी को 'महात्मा' की उपाधि दी थी.



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मनोज बाजपेई ने चंपारण के ऐतिहासिक महत्व को याद करते हुए कहा कि यह गांधी जी की कर्मभूमि रही है. यहीं से किसानों ने अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी, जिसने आगे चलकर देश की आजादी की नींव रखी. उन्होंने इस मिट्टी के गौरवशाली इतिहास को सहेजने और उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने की वकालत की.



अपने इस दौरे के दौरान अभिनेता ने बेतिया के जिलाधिकारी (DM) तरनजोत सिंह और पुलिस अधीक्षक (SP) डॉ. शौर्य सुमन से भी शिष्टाचार मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान जिले की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर गंभीर चर्चा हुई. उन्होंने अधिकारियों से गांव के विकास और वहां चल रही सरकारी योजनाओं की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली.

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अपने निजी और पारिवारिक दौरे पर आए मनोज बाजपेई ने मंगूराहा वन क्षेत्र का भी भ्रमण किया और वहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया. उन्होंने अपने गांव के लोगों के साथ काफी समय बिताया, उनका हाल-चाल जाना और पुराने परिचितों से मुलाकात की. अभिनेता ने साबित किया कि वह भले ही मायानगरी मुंबई में रहते हों, लेकिन उनका दिल आज भी चंपारण की गलियों में ही धड़कता है.