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Bettiah News: बकरी ने भात क्या खाया, भाई ने भाई का खून कर दिया, आरोपी गिरफ्तार

Bettiah Crime News: पश्चिमी चंपारण के बेतिया में बकरी के भात खाने के विवाद में मर्डर हो गया है. सगे भाई ने अपने भाई की पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written By  dhananjay Dwivedi|Edited By: Shailendra |Last Updated: Apr 10, 2026, 06:38 PM IST

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बेतिया में एक भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी (Photo-AI)
बेतिया में एक भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी (Photo-AI)

Bettiah News: बेतिया से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है. यहां पर बकरी ने भात खा लिया, जिसकी वजह से दो सगे भाइयों में हिंसक मारपीट हो गई. मारपीट इतनी बढ़ गई कि भाई ने भाई की हत्या कर दी. जबकि, परिवार के आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

दरअसल, घटना लौरिया की है. यहां पर बीते सोमवार यानी 6 अप्रैल, 2026 को मुन्ना साह और मोतीलाल साह के बीच विवाद की शुरुआत तब हुई जब एक बकरी ने घर में रखा भात खा लिया था. देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडे और धारदार हथियार चलने लगे थे.

वहीं, इस मारपीट में घायरल मोतीलाल साह की इलाज के दौरान गुरुवार की देर शाम मौत हो गई. पुलिस ने मामले में आरोपी भाई मुन्ना साह और उसके एक बेटे को गिरफ्तार किया कर लिया है. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. 

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शुक्रवार को मृत मोतीलाल साह का अंतिम संस्कार किया गया. गांव के लोग सदमे में हैं कि बकरी के भात खाने के विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली है. हालांकि, पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी भाई और उसके बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वहीं, मृतक मोतीलाल साह के परिवार का रो-रोकर बुराहाल हो गया है.

यह भी पढ़ें: पटना सोना लूटकांड का खुलासा: सरगना समेत 3 गिरफ्तार, 5.403 किलो सोना बरामद

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