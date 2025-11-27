Advertisement
10 फीट की सड़क, 7 फीट पर अतिक्रमण... रामनगर में दूसरे दिन भी गरजा बुलडोजर

Ramnagar Bulldozer Action: बगहा के रामनगर शहर में पिछले दो दिनों से लगातार अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है. अवैध कब्जा और अतिक्रमण करने वालों से बुलडोजर एक्शन के साथ ही जुर्माना वसूलने की तैयारी चल रही है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 27, 2025, 05:14 PM IST

Ramnagar Bulldozer Action: बिहार में नई सरकार गठन के साथ ही प्रशासन एक्शन मोड में है. बगहा के बाद अब रामनगर में जाम की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है. सरकारी जमीन खासकर मुख्य बाजार और मुख्य सड़क किनारे अवैध कब्जा और अतिक्रमण कर सजाई गई दुकानों, कच्चे मकानों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया जा रहा है. बुलडोजर एक्शन के साथ ही अब जुर्माना वसूलने की तैयारी की जा रही है.

बुलडोजर एक्शन से हड़कंप
बताया जा रहा है कि रामनगर शहर के भुनेश्वर चौक से हिन्द सिनेमा रोड और भगत सिंह चौक तक मुख्य सड़क किनारे अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर नगर प्रशासन की ओर से बुलडोजर चला तो सवाल उठने लगें. बुलडोजर देख खुद से भी कुछ लोग अपनी दुकानें खाली करते दिखें, तो कुछ खुद से दुकान तोड़ते नजर आए. जिनकी तस्वीरें ज़ी मीडिया के कैमरे में कैद हुईं. वहीं एक साथ तीन-तीन बुलडोजर अतिक्रमण हटाने में लगा देख मौके पर हड़कंप मच गया.  

10 फीट की सड़क, 7 फीट पर अतिक्रमण
नगर के मुख्य बाजार, मीना बाजार में करीब 10 फीट वाले सड़क पर 7 फीट अतिक्रमण देख नगर पालिका परिषद रामनगर के कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार के भी होश उड़ गए. उन्होंने सबको अतिक्रमण खाली करने का सख़्त निर्देश दिया. दो दिनों तक हुईं कार्रवाई के बाद अब ईओ मुकेश कुमार ने वैसे अतिक्रमणकारियों से जुर्माना वसूलने की भी कवायद तेज कर दी है. ऐसे में माना जा रहा है कि अब मुख्य सड़क या फिर शहर के मुख्य बाजारों में अतिक्रमण करने वाले सौ बार सोंचेंगे. वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई औऱ सख़्ती के बाद अब जाम की भी समस्याओं से लोगों कों निजात मिलेगी.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

