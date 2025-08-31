Bettiah News: दबंग ने युवक को मारी 2 गोली, जीएमसीएच में चल रहा इलाज, इलाके में मचा हड़कंप

Bettiah News: बिहार के बेतिया से बड़ी खबर है, जहां एक युवक को उसके पड़ोसी ने ही गोली मार घायल कर दिया है. युवक को दो गोली मारी गई है, युवक का इलाज जीएमसीएच में चल रहा है. मिली जानकारी के अनुसार, युवक के पैर में गोली लगी है. घटना बानूछापर थाना अंतर्गत तिवारी टोला की है. खाली जमीन पर खेल रहे बच्चों को जमीन मालिक भागा रहा था, तभी गुड्डू शर्मा नाम का युवक ने आजाद अंसारी पर ताबड़तोड़ दो राउंड गोली दाग दी.

परिजन आनन-फानन में युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे. सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया है कि खाली जमीन पर बच्चे खेल रहे थे, उसी विवाद में एक पक्ष के गुड्डू शर्मा ने युवक को गोली मारी है. आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. वहीं घायल युवक आजाद अंसारी ने बताया कि बच्चों को भगा रहे थे. तभी गुड्डू शर्मा ने मुझे दो गोली मार दी है, घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है.

बताते चलें कि बच्चों के विवाद में वहां गोली चल गई है. जिससे मोहल्ले में भय और दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि वह कट्टा से गोली मारा है. विवाद कोई बड़ा नहीं था, इसी को कहते हैं बात-बात पर गोली चलना, जिसे हम ग्रामीणों ने आज देख लिया है. बिना वजह का यहां पर गोली मारी गई है, इस घटना से इलाके में दहशत है.

इनपुट- धनंजय द्विवेदी

