'न उधार देते, न ये दिन देखना पड़ता...', बेतिया में थानाध्यक्ष की दबंगई से डरा व्यवसायी, घर छोड़ भागा परिवार

बेतिया के नवलपुर थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार एक बड़ा गंभीर आरोप लगा है. थानाध्यक्ष पर एक फर्नीचर व्यवसायी ने आरोप लगाया है कि देवेंद्र कुमार ने उसके दुकान से डेढ़ लाख के तीन पलंग और एक सोफासेट ले गए पैसा मांगने पर कई बार में 65 हजार रुपया ऑनलाइन पेमेंट किए, बाकी का पैसा नहीं दे रहे हैं. व्यवसायी की तरफ से पैसा मांगने पर किसी भी केस में फंसाने को धमकी दे रहे थे. थानाध्यक्ष से व्यवसायी लगातार रुपया मांग रहे थे, इसके बाद 18 जून को उसके जमीन पर दूसरे से कब्जा करा दिया और एक फर्जी मुकदमा भी कर दिया. व्यवसायी का आरोप है कि ना हम पलंग उधार देते और ना ही आज हमलोग को यह दिन देखने को मिलता.