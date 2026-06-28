'न उधार देते, न ये दिन देखना पड़ता...', बेतिया में थानाध्यक्ष की दबंगई से डरा व्यवसायी, घर छोड़ भागा परिवार

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बेतिया के नवलपुर थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार एक बड़ा गंभीर आरोप लगा है. थानाध्यक्ष पर एक फर्नीचर व्यवसायी ने आरोप लगाया है कि देवेंद्र कुमार ने उसके दुकान से डेढ़ लाख के तीन पलंग और एक सोफासेट ले गए पैसा मांगने पर कई बार में 65 हजार रुपया ऑनलाइन पेमेंट किए, बाकी का पैसा नहीं दे रहे हैं. व्यवसायी की तरफ से पैसा मांगने पर किसी भी केस में फंसाने को धमकी दे रहे थे. थानाध्यक्ष से व्यवसायी लगातार रुपया मांग रहे थे, इसके बाद 18 जून को उसके जमीन पर दूसरे से कब्जा करा दिया और एक फर्जी मुकदमा भी कर दिया. व्यवसायी का आरोप है कि ना हम पलंग उधार देते और ना ही आज हमलोग को यह दिन देखने को मिलता.
व्यवसायी हुसैन अंसारी थक हार कर चंपारण रेंज के डीआईजी हर किशोर राय को थानाध्यक्ष के खिलाफ आवेदन दिया गया है. आवेदन में गुहार लगाया कि थानाध्यक्ष पैसा मांगने पर दुकान बंद और केस में फंसाने की धमकी दे रहे थे. जमीन भी कब्जा करा दिए और फर्जी मुकदमा भी करा दिए इस पूरे मामले में हमलोग निर्दोष हैं.
इस पूरे मामले की जांच के लिए डीआईजी हर किशोर राय ने एक वरीय पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है. वहीं, बताया जा रहा है कि व्यवसायी परिवार, घर द्वार छोड़ अपने रिश्तेदार के यहां चला गया है. पीड़ित परिवार का कहना है कि जो अधिकारी जांच करने आए थे वो बोले कि पैसा ले लो मामला खत्म करो, फिर जब थाना से वापस आए, तो बोले तुम्हारा मामला संदिग्ध है.
व्यवसायी ने आरोप लगाया है कि थानाध्यक्ष ने किसी से फोन कराए बिल दे दो पेमेंट ले लो. व्यवसायी का कहना है इन सभी तथ्यों का मेरे पास सीसीटीवी और फोन रिकॉर्डिंग है.
इस मामले में थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार का कहना है कि मैंने पूरा पैसा दे दिया है. 65 हजार ऑनलाइन दिया है, बाकी नगद दिया है. ये आरोप बेबुनियाद है.