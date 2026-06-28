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'न उधार देते, न ये दिन देखना पड़ता...', बेतिया में थानाध्यक्ष की दबंगई से डरा व्यवसायी, घर छोड़ भागा परिवार

Bettiah News: नवलपुर थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार की दबंगई से बेतिया का एक फर्नीचर व्यवसायी डरा हुआ है. सामान उधार देकर वह पश्चाताप कर रहा है. वह जब भी अपने पैसे मांगता, तो झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Shailendra
Published: Jun 28, 2026, 10:15 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:15 PM IST
'न उधार देते, न ये दिन देखना पड़ता...', बेतिया में थानाध्यक्ष की दबंगई से डरा व्यवसायी, घर छोड़ भागा परिवार
Image Credit: (Z News) नवलपुर SHO पर फर्नीचर व्यवसायी को धमकाने और फर्जी मुकदमे का आरोपSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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