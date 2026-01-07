जिसे ग्रामीण समझ बैठे तेंदुआ, वह निकली दुर्लभ फिशिंग कैट, जानें क्या है पूरा मामला

Bagaha News: पश्चिमी चंपारण के बगहा में फॉरेस्ट कैट यानी फिशिंग कैट का शव मिला. शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने इस बिल्ली को तेंदुए का शव समझ लिया और डर गए. देखते ही देखते तेंदुए मरने की खबर आग की तरह फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटना स्थल पर इकट्ठा हो गए. ग्रामीणों ने इसकी की सूचना तुरंत स्थानीय थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष सीता केंवट के निर्देश पर चौकीदार मनीष कुमार को मौके पर भेजा गया.

फॉरेस्ट कैट का शव भैरोगंज थाना क्षेत्र के बांसगांव मंझरिया स्थित एक तालाब के समीप बगीचे में मिला है. वहीं, सूचना मिलते ही बगहा रेंजर मालाकार के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि मृत जानवर तेंदुआ नहीं, बल्कि फॉरेस्ट कैट जिसे फिशिंग कैट या कटाश भी कहा जाता है. इसके बाद वन विभाग की टीम ने फॉरेस्ट कैट के शव को अपने कब्जे में लेकर बगहा रेंज कार्यालय पहुंचाया.

वन विभाग की ओर से बताया गया कि फॉरेस्ट कैट की मौत कड़ाके की ठंड या किसी चोट के कारण हो सकती है. हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. फिलहाल, मामले की जांच की जा रही है.

इस संबंध में वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व के वन संरक्षक सह निदेशक डॉ.नेशामणी ने बताया कि फॉरेस्ट कैट का शव सुरक्षित रूप से वन क्षेत्र कार्यालय में रखा गया है. उन्होंने कहा कि बेतिया से पशु चिकित्सक पहुंचेंगे और शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि फॉरेस्ट कैट की मौत किन कारणों से हुई है. आपसी संघर्ष या हमला में मौत की आशंका जताई जा रही है.

बता दें कि इस घटना के बाद आसपास के इलाकों में तेंदुए के मौत की अफवाह फैल गईं, लेकिन वन विभाग ने लोगों से अपील किया है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी वन्य जीव की सूचना तुरंत प्रशासन या वन विभाग को दें.

फिशिंग कैट के बारे में जानिए

फिशिंग कैट यानी प्रियोनैलुरस विवरिनस साउथ और साउथ-ईस्ट एशिया की एक मीडियम साइज की जंगली बिल्ली है. जो गहरा पीला-ग्रे होती है, जिस पर काली लाइनें और पीले धब्बे होते हैं. बड़े वन बिलार के सिर से शरीर तक की लंबाई 57 से 78 cm (22 से 31 इंच) होती है और पूंछ 20 से 30 cm (8 से 12 इंच) लंबी होती है. जो नर मादाओं से बड़े होते हैं, जिनका वजन 8 से 17 kg (18 से 37 lb) होता है. जबकि, मादाओं का एवरेज वजन 5 से 9 kg (11 से 20 lb) होता है. यह ज्यादातर वेटलैंड्स के आस-पास, नदियों, नालों, ऑक्सबो झीलों, दलदलों और मैंग्रोव में रहती है, जहां यह ज्यादातर मछलियों का शिकार करती है. फिशिंग कैट को 2016 से IUCN रेड लिस्ट में एक कमजोर प्रजाति के तौर पर लिस्ट किया गया है, क्योंकि माना जाता है कि 2010-2015 के दौरान पिछली तीन फिशिंग कैट जेनरेशन में दुनिया भर में इसकी आबादी में लगभग 30 फीसदी की कमी आई है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

