झारखंड में बड़ा हादसा, मालगाड़ी के 3 डिब्बे बेपटरी, वंदे भारत समेत कई ट्रेनों के पहिये थमे

Chakradharpur Railway Division: झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल के मुर्गा महादेव रोड स्टेशन के पास सोमवार दोपहर एक बड़ा रेल हादसा हो गया. टाटानगर की ओर जा रही एक मालगाड़ी ट्रेन संख्या एन/एचएसपीजी के तीन डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए. यह घटना मुर्गा महादेव और बांसपानी सेक्शन के बीच किमी पोल संख्या 391/24-30 में क्रॉसओवर प्वाइंट संख्या 36 के पास दोपहर करीब 12:15 बजे हुई, जिसके बाद अप और डाउन दोनों रेल लाइन पूरी तरह बाधित हो गईं और इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन ठप पड़ गया.

हादसे का असर दूर तक देखने को मिला, जहां भुवनेश्वर-टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस बांसपानी स्टेशन पर लंबे समय तक खड़ी रही. वहीं, कई ट्रेनों का रूट बदल दिया गया और कुछ को शॉर्ट टर्मिनेट करना पड़ा. सही जानकारी के अभाव में कई यात्री गलत ट्रेनों में सवार हो गए और उन्हें बीच रास्ते में उतरना पड़ा, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना की सूचना मिलते ही दोंग्वापोशी से एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और चक्रधरपुर से 140 टन की क्रेन मौके के लिए रवाना की गई, जबकि आरपीएफ और रेलवे अधिकारियों की टीम ने राहत और बहाली कार्य युद्धस्तर पर शुरू किया.

इस बीच स्थानीय स्तर पर रेलवे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि यह चर्चा तेज है कि जब-जब अनिल कुमार मिश्रा का चक्रधरपुर दौरा होता है, उस दौरान किसी न किसी रूप में रेल हादसे सामने आते रहे हैं. हालांकि, जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने दावा किया कि महज तीन घंटे के भीतर ट्रैक क्लियर कर ट्रेनों का परिचालन सामान्य कर दिया गया, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आई, जहां शाम करीब 5 बजे तक केवल एक लाइन पर ही आंशिक रूप से ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा सका था और दूसरी लाइन को बहाल करने का काम जारी था.

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इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था बल्कि सूचना तंत्र की भी पोल खोल दी है, क्योंकि समय पर सही जानकारी नहीं मिलने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कई स्टेशन पर लोग घंटों फंसे रहे. रेल जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि कहीं भी रेल हादसे नहीं होने चाहिए. उन्होंने पूरे घटना की जाँच के आदेश दिए हैं ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो. यात्रियों को हुई असुविधा पर भी कहा कि गलतियों को सुधारा जायेगा.

रेल हादसे से चरमरा गयी रेल यातायात, कई ट्रेनों के परिचालन में हुआ बदलाव

मुर्गा महादेव स्टेशन में रेल हादसे के कारण कई ट्रेनों के संचालन में बड़े पैमाने पर बदलाव किया गया. यहां एक ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया, जबकि कई को आंशिक रूप से चलाया गया और कुछ को परिवर्तित मार्ग से रवाना किया गया.

पूरी तरह रद्द ट्रेनें

ट्रेन संख्या 68003/68004 टाटा-गुआ-टाटा मेमू का परिचालन पूरी तरह रद्द कर दिया गया.

आंशिक (शॉर्ट टर्मिनेट) परिचालन

ट्रेन संख्या 12021 हावड़ा-बड़बिल जनशताब्दी एक्सप्रेस को टाटानगर स्टेशन तक ही चलाया गया, जबकि टाटानगर से बड़बिल के बीच इसका परिचालन रद्द रहा.

वहीं, ट्रेन संख्या 12022 बड़बिल-हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस टाटानगर से हावड़ा तक चली, लेकिन बड़बिल से टाटानगर के बीच सेवा रद्द रही. ट्रेन संख्या 20892 ब्रह्मपुर-टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस को बांसपानी स्टेशन तक सीमित कर दिया गया.

ट्रेन संख्या 18415 बड़बिल-पुरी एक्सप्रेस देवझर स्टेशन तक ही चलाई गई. ट्रेन संख्या 18416 पुरी-बड़बिल एक्सप्रेस का परिचालन जरूली स्टेशन तक सीमित रखा गया.

परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनें

ट्रेन संख्या 20815 टाटानगर-विशाखपट्टणम सुपरफास्ट एक्सप्रेस को चक्रधरपुर-राउरकेला-झारसुगुड़ा-संबलपुर-टिटलागढ़ मार्ग से चलाकर विशाखपट्टणम तक भेजा गया. इसके अलावा, ट्रेन संख्या 18428 आनंद विहार टर्मिनल-पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस को चांडिल, कांड्रा, टाटानगर और हिजली होते हुए पुरी तक संचालित किया.

रिपोर्ट: आनंद प्रियदर्शी

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