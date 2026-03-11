चंपारण भरेगा विकास की नई उड़ान! वाल्मीकिनगर एयरपोर्ट के विस्तार का रास्ता साफ, बनेंगे आधुनिक टर्मिनल और ATC टावर

Bagaha News: बिहार के बगहा में इंडो-नेपाल सीमा पर वाल्मीकिनगर में स्थित एक दिन के एयरपोर्ट का कायाकल्प होने जा रहा है. इस एयरपोर्ट के विकास के लिए ₹38.64 करोड़ की लागत से टेंडर जारी कर दिया गया है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के OSD प्रिंस कुमार ने प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी दी. यह पहल सीमावर्ती क्षेत्र सहित चंपारण और आसपास के इलाकों के लिए बेहद सुखद समाचार है. केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और चंपारण में तेजी से विकास की नई उड़ान भरने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं.

केंद्रीय नेतृत्व का समर्थन और आभार

इस महत्वपूर्ण पहल के लिए केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किनजारपू और बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हृदय से आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि वाल्मीकिनगर एयरपोर्ट के कायाकल्प से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे. साथ ही चंपारण की कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलेगी. उन्होंने कामना व्यक्त की कि चंपारण का विकास इसी तरह लगातार तेजी से आगे बढ़ता रहे.

ये भी पढ़ें: वाल्मीकिनगर एयरपोर्ट विकास के लिए टेंडर जारी, 38.64 करोड़ से होगा निर्माण

Add Zee News as a Preferred Source

एयरपोर्ट विस्तार में आधुनिक सुविधाएं

वाल्मीकिनगर एयरपोर्ट के बिस्तार के लिए सरकार ने टेंडर जारी किया है, जिसमें टर्मिनल भवन और एटीसी टावर जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी. हवाई अड्डे के व्यापक विस्तार के लिए 12 एकड़ अतिरिक्त जमीन की जरूरत है. इसके लिए सर्वे और पैमाइश के बाद प्रशासनिक कार्रवाई तेज की जा रही है. टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद वाल्मीकिनगर एयरपोर्ट की नई उड़ान को बहुरंगी और आधुनिक बनाने की उम्मीद बढ़ गई है.

पर्यटन और व्यापार के नए अवसर

इस विस्तार से बिहार के कश्मीर कहे जाने वाले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही बॉर्डर पर व्यवसाय, व्यापार और अन्य गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होगी. यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए राजधानी या अन्य धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान होगी. हवाई मार्ग से जुड़ाव से वाल्मीकिनगर का महत्व बढ़ेगा और क्षेत्र में विकास की नई उड़ान सुनिश्चित होगी.

रिपोर्ट: इमरान अजीज