/Champaran Weather: बगहा में आंधी-तूफान से मची तबाही, मोतिहारी में खूब बरसे बदरा, रामनगर का मौसम भी बदला

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Champaran Weather: बगहा, रामनगर और मोतिहारी में सोमवार की शाम कुदरत का कहर देखने को मिलाकी शाम कुदरत का कहर देखने को मिला. अचानक आई आंधी-तूफान ने जमकर तबाही मचाई. तूफान में कई घरों के छप्पर उड़ गए, तो दर्जनों की संख्या में सड़क पर पेड़ गिरने से राहगीरों को घंटों तक जाम में फंसा रहना पड़ा. इससे यातायात प्रभावित हुआ. वहीं, तेज आंधी के आम और लीची के फसलों को भी नुकसान पहुंचा. तूफान इतना तेज था कि इस दौरान बगहा SDPO कार्यालय का मोबाइल वाई-फाई टॉवर गिरने से भगदड़ मच गई, जबकि कैलाशनगर स्थित गुमटी संख्या-51 का रेलवे फाटक मुड़कर क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे ट्रेनों के परिचालन पर आंशिक प्रभाव पड़ा.
सोमवार को बगहा सहित आसपास के क्षेत्रों में तेज आंधी और बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया. आंधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई जगहों पर करीब दो दर्जन से अधिक पेड़ टूटकर या जड़ से उखड़कर गिर गए. कई स्थानों पर आवागमन प्रभावित हुआ, जबकि सरकारी परिसरों में भी नुकसान की सूचना है. बताया जा रहा है कि बगहा अनुमंडल कार्यालय परिसर में आंधी-तूफान के कारण कई बड़े पेड़ टूट गए. वहीं, बगहा-2 प्रखंड कार्यालय के सामने भी कई पेड़ टूटकर गिर गए, जबकि कुछ पेड़ जड़ समेत उखड़ गए. तेज हवाओं के कारण अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) कार्यालय परिसर में स्थापित टॉवर भी गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे संचार व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है.
आंधी-तूफान का सबसे अधिक असर बगहा के कैलाशनगर स्थित रेलवे गेट संख्या-51 पर देखने को मिला. तेज हवाओं के कारण रेलवे फाटक का बूम टूटकर गिर गया और उसके नीचे से गुजर रहे विद्युत तार भी क्षतिग्रस्त हो गए. विद्युत लाइन प्रभावित होने के कारण रेल परिचालन अस्थायी रूप से बाधित हो गया, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. इधर, घटना की सूचना मिलते ही नरकटियागंज से रेलवे की मेंटेनेंस टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत कार्य शुरू किया गया. घंटे भर बाद रेलवे कर्मी क्षतिग्रस्त बूम और विद्युत तारों को दुरुस्त करने में सफल हुए.
बगहा RPF पोस्ट प्रभारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि तेज आंधी-तूफान के कारण रेलवे को काफी नुकसान हुआ है. गेट संख्या-51 का बूम गिरने से विद्युत तार क्षतिग्रस्त हुए. उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस टीम ने मरम्मत कार्य किया, तब जाकर रेल परिचालन पुनः शुरू कराया गया. बता दें कि अब पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन क्षति का आकलन करने में जुटा हुआ है, क्योंकि रामनगर समेत बगहा में भारी नुकसान पहुंचा है.