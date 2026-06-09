/Champaran Weather: बगहा में आंधी-तूफान से मची तबाही, मोतिहारी में खूब बरसे बदरा, रामनगर का मौसम भी बदला

सोमवार को बगहा सहित आसपास के क्षेत्रों में तेज आंधी और बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया. आंधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई जगहों पर करीब दो दर्जन से अधिक पेड़ टूटकर या जड़ से उखड़कर गिर गए. कई स्थानों पर आवागमन प्रभावित हुआ, जबकि सरकारी परिसरों में भी नुकसान की सूचना है. बताया जा रहा है कि बगहा अनुमंडल कार्यालय परिसर में आंधी-तूफान के कारण कई बड़े पेड़ टूट गए. वहीं, बगहा-2 प्रखंड कार्यालय के सामने भी कई पेड़ टूटकर गिर गए, जबकि कुछ पेड़ जड़ समेत उखड़ गए. तेज हवाओं के कारण अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) कार्यालय परिसर में स्थापित टॉवर भी गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे संचार व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है.