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Champaran Weather: बगहा में आंधी-तूफान से मची तबाही, मोतिहारी में खूब बरसे बदरा, रामनगर का मौसम भी बदला

Champaran Weather: बगहा, रामनगर और मोतिहारी में सोमवार शाम आए तेज आंधी-तूफान ने भारी तबाही मचाई. कई पेड़ उखड़ गए, घरों के छप्पर उड़ गए तो वहीं SDPO कार्यालय का टॉवर भी गिर गया. रेलवे गेट संख्या-51 क्षतिग्रस्त होने से कुछ देर के लिए रेल परिचालन भी प्रभावित हुआ.

Written ByIMRAN AZIZ Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 09, 2026, 07:24 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:24 AM IST
Champaran Weather: बगहा में आंधी-तूफान से मची तबाही, मोतिहारी में खूब बरसे बदरा, रामनगर का मौसम भी बदला
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IMRAN AZIZ

IMRAN AZIZ

इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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