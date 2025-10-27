Advertisement
बगहा में छठ महापर्व की धूम, नारायणी नदी तट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बगहा में छठ महापर्व की भव्यता देखते ही बन रही है. नारायणी नदी तट पर लाखों श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया. सुरक्षा की पूरी व्यवस्था एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में की गई. घाटों पर रंगीन लाइटें, झूले और गंगा आरती स्थल श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 27, 2025, 10:58 PM IST

बगहा में छठ महापर्व की छटा
बगहा में छठ महापर्व की छटा

लोक आस्था का चार दिवसीय महापर्व छठ इस समय अपने चरम पर है. नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा बिहार का बगहा इलाका पूरी तरह छठ की रंगत में डूब गया है. गांव से लेकर शहर तक श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है. हर घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ और सूर्य उपासना का उल्लास लोगों को भक्ति में सराबोर कर रहा है.

सोमवार की शाम नारायणी (गंडक) नदी तट समेत बगहा के सभी प्रमुख घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया. इस दौरान माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो उठा. छठ गीतों की गूंज, जलते दीपों की रौशनी और व्रतियों की श्रद्धा ने पूरा वातावरण पवित्र बना दिया. व्रतियों ने पारंपरिक तरीके से पूजा-अर्चना कर अपने परिवार की सुख-समृद्धि और समाज के कल्याण की कामना की.
बगहा प्रशासन की ओर से छठ पर्व को लेकर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है. जिले के पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज स्वयं घाटों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. उन्होंने लगातार निरीक्षण कर पुलिस बल को जरूरी निर्देश दिए. श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए SDRF की टुकड़ी, मेडिकल टीम और महिला सुरक्षा बल तैनात हैं. घाटों पर महिलाओं और बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं.

दीनदयालनगर, शास्त्रीनगर, गोड़ियापट्टी, नारायणापुर, बरवल और छोटकीपट्टी जैसे प्रमुख छठ घाटों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है. रंग-बिरंगी लाइटिंग, झूले, गंगा आरती स्थल और सेल्फी पॉइंट श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. घाटों पर रोशनी की जगमगाहट और भक्तों की भीड़ ने माहौल को जीवंत बना दिया है.

इस बार छठ घाटों पर एक खास पहल देखने को मिली. प्रशासन और स्थानीय लोगों की ओर से मतदान को बढ़ावा देने वाली रंगोली बनाई गई है. यह रंगोली श्रद्धालुओं को लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी का संदेश दे रही है. लोगों का कहना है कि छठ जैसे लोक आस्था के पर्व पर समाज को जागरूक करने का यह अनोखा तरीका है.

अब मंगलवार की अहले सुबह जब श्रद्धालु उदयीमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे, तो इस पावन पर्व का समापन होगा. सोमवार शाम को अर्घ्य देने के बाद व्रतियों ने कोसी भरने की रस्म पूरी की और अब वे निर्जला उपवास के साथ अंतिम पूजन की तैयारी में हैं. हर ओर यही भाव है कि छठी माई सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं.

इनपुट- इमरान अजीज

