मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पश्चिम चंपारण में हुए भावुक, एक हजार करोड़ की योजनाओं का दिया सौगात
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2933641
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पश्चिम चंपारण में हुए भावुक, एक हजार करोड़ की योजनाओं का दिया सौगात

पश्चिम चंपारण के बेतिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक भव्य कार्यक्रम में जिले को लगभग एक हजार करोड़ की योजनाओं की सौगात दी. उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए बीते 20 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाया और पश्चिम चंपारण से अपने गहरे जुड़ाव पर भावुक हो गए.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 23, 2025, 03:35 PM IST

बेतिया में सीएम नीतीश कुमार
बेतिया में सीएम नीतीश कुमार

पश्चिम चंपारण जिले के लिए रविवार का दिन बेहद खास रहा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले को लगभग 1000 करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगात दी. बेतिया प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री करीब 45 मिनट तक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से संवाद करते रहे. इस दौरान उन्होंने अपने पुराने तेवर में विकास कार्यों की लंबी फेहरिस्त गिनाई और पश्चिम चंपारण से अपने गहरे लगाव को याद करते हुए भावुक भी हो गए.

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत पश्चिम चंपारण से अपने पुराने रिश्तों को याद करते हुए की. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से उनका विशेष लगाव रहा है. जब भी कोई नई यात्रा या योजना शुरू करते हैं, तो शुरुआत पश्चिम चंपारण से ही होती है. उन्होंने कहा कि पहले इस इलाके में लोग दिन में भी सुरक्षित नहीं निकल पाते थे, लेकिन सरकार बनने के बाद डाकुओं का सफाया किया गया और आज चंपारण विकास की नई पहचान बन चुका है.

मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में बीते 20 वर्षों में बिहार में हुए बदलावों पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, जीविका और पेंशन जैसे मुद्दों पर सरकार ने ऐतिहासिक काम किए हैं. अब तक पांच लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है. स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं. हर घर तक 24 घंटे बिजली पहुंच चुकी है और वृद्धा पेंशन की राशि भी बढ़ाई गई है.

मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए किए गए कामों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस में आज जितनी महिलाएं हैं, उतनी किसी भी राज्य में नहीं हैं. मुस्लिम समुदाय के लिए कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई गई है और मंदिरों के चारदीवारी का भी निर्माण हुआ है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा सभी धर्मों और समुदायों के बीच सौहार्द बनाए रखने का काम किया है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की भी खुलकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार को लगातार मदद कर रही है. इस पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाकर मुख्यमंत्री की बातों का समर्थन किया.

मुख्यमंत्री ने पश्चिम चंपारण जिले को लगभग 1000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात दी. इनमें बेतिया महाराजा स्टेडियम का पुनर्निर्माण (53.99 करोड़), डिग्री कॉलेज मधुबनी (12.45 करोड़), दोन नहर सड़क मार्ग (77.70 करोड़), अमवामन पावर ग्रिड (145 करोड़), बरवत सेना–पथरीघाट सड़क (73.16 करोड़) और वाल्मीकीनगर का लवकुश पार्क (51.54 करोड़) सहित कई परियोजनाएं शामिल हैं.

मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि विकास का यह सफर आगे भी जारी रहेगा. उन्होंने कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर किए गए कार्यों की जानकारी देने को कहा. कार्यकर्ताओं ने भी “नीतीश कुमार जिंदाबाद” के नारों के साथ उनका अभिवादन किया.

इनपुट- धनंजय द्विवेदी

ये भी पढ़ें- बिहार चुनाव से पहले भाजपा में भूचाल! पीके के आरोपों पर आरके सिंह ने खोल दिया मोर्चा

CM nitish kumarWest Champaran news

